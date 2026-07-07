Antigoni x Sal Da Vinci; Αυτό το ντουέτο δεν το περιμέναμε

Η Antigoni δημοσίευσε στο Instagram το πρώτο απόσπασμα από το «Για πάντα ναι», την νέα συνεργασία της με τον Sal Da Vinci

Με μια ματιά Η Antigoni συνεργάζεται με τον Ιταλό Sal Da Vinci σε ελληνοϊταλική εκδοχή τραγουδιού.

Το νέο τραγούδι βασίζεται στο ιταλικό «Per sempre sí», συμμετοχή της Ιταλίας φέτος.

Η Antigoni αποκάλυψε τη συνεργασία μέσω βίντεο στο Instagram.

Το τραγούδι, με τίτλο «Για πάντα ναι», αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα, με την Antigoni και τον Sal Da Vinci να ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ελληνοϊταλική εκδοχή του τραγουδιού «Per sempre sí». Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο Instagram, όπου δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη γεύση από το νέο της μουσικό project.

Στο απόσπασμα που ανέβασε, η Antigoni ερμηνεύει την ελληνοϊταλική εκδοχή του τραγουδιού, το οποίο στα ελληνικά έχει τον τίτλο «Για πάντα ναι», προαναγγέλλοντας με αυτόν τον τρόπο την πολυαναμενόμενη συνεργασία της με τον δημοφιλή Ιταλό καλλιτέχνη Sal Da Vinci.

Sibling goals! Η Antigoni και η αδελφή της, Sophia μάς χάρισαν τις πιο όμορφες wedding στιγμές

Η συγκεκριμένη εκδοχή βασίζεται στο «Per sempre sí», το οποίο αποτελεί τη φετινή συμμετοχή της Ιταλίας, αποκτώντας πλέον έναν νέο χαρακτήρα μέσα από τον συνδυασμό ελληνικών και ιταλικών στίχων.

Το teaser που δημοσίευσε στο Instagram μπορεί να διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο ήταν αρκετό για να τραβήξει το ενδιαφέρον των followers της, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια και να δηλώσουν πως ανυπομονούν να ακούσουν ολόκληρο το τραγούδι.

Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας, το «Για πάντα ναι» αναμένεται να γίνει διαθέσιμο στο κοινό μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας συνεργασίας ανάμεσα στην Antigoni και τον Sal Da Vinci.

Μέχρι τότε, το μικρό απόσπασμα που μοιράστηκε η τραγουδίστρια αποτελεί την πρώτη επίσημη γεύση από το τραγούδι, αυξάνοντας την προσμονή για την ολοκληρωμένη κυκλοφορία του.