Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 07.07.2026

Antigoni x Sal Da Vinci; Αυτό το ντουέτο δεν το περιμέναμε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Antigoni δημοσίευσε στο Instagram το πρώτο απόσπασμα από το «Για πάντα ναι», την νέα συνεργασία της με τον Sal Da Vinci
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Antigoni συνεργάζεται με τον Ιταλό Sal Da Vinci σε ελληνοϊταλική εκδοχή τραγουδιού.
  • Το νέο τραγούδι βασίζεται στο ιταλικό «Per sempre sí», συμμετοχή της Ιταλίας φέτος.
  • Η Antigoni αποκάλυψε τη συνεργασία μέσω βίντεο στο Instagram.
  • Το τραγούδι, με τίτλο «Για πάντα ναι», αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα, με την Antigoni και τον Sal Da Vinci να ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ελληνοϊταλική εκδοχή του τραγουδιού «Per sempre sí». Η τραγουδίστρια αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο Instagram, όπου δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια πρώτη γεύση από το νέο της μουσικό project.

Η Αντωνία με την αδελφή της Σοφία μοιράζονται όμορφες wedding στιγμές με εντυπωσιακή εμφάνιση.
https://www.instagram.com/antigoni/

Στο απόσπασμα που ανέβασε, η Antigoni ερμηνεύει την ελληνοϊταλική εκδοχή του τραγουδιού, το οποίο στα ελληνικά έχει τον τίτλο «Για πάντα ναι», προαναγγέλλοντας με αυτόν τον τρόπο την πολυαναμενόμενη συνεργασία της με τον δημοφιλή Ιταλό καλλιτέχνη Sal Da Vinci.

Sibling goals! Η Antigoni και η αδελφή της, Sophia μάς χάρισαν τις πιο όμορφες wedding στιγμές

Η συγκεκριμένη εκδοχή βασίζεται στο «Per sempre sí», το οποίο αποτελεί τη φετινή συμμετοχή της Ιταλίας, αποκτώντας πλέον έναν νέο χαρακτήρα μέσα από τον συνδυασμό ελληνικών και ιταλικών στίχων.

Το teaser που δημοσίευσε στο Instagram μπορεί να διαρκεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο ήταν αρκετό για να τραβήξει το ενδιαφέρον των followers της, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους στα σχόλια και να δηλώσουν πως ανυπομονούν να ακούσουν ολόκληρο το τραγούδι.

https://www.instagram.com/antigoni
https://www.instagram.com/antigoni

Αν και δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας, το «Για πάντα ναι» αναμένεται να γίνει διαθέσιμο στο κοινό μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας συνεργασίας ανάμεσα στην Antigoni και τον Sal Da Vinci.

Η Αντιγόνη με εντυπωσιακό φόρεμα από κρύσταλλα και κεντήματα για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη.
https://www.instagram.com/antigoni/

Μέχρι τότε, το μικρό απόσπασμα που μοιράστηκε η τραγουδίστρια αποτελεί την πρώτη επίσημη γεύση από το τραγούδι, αυξάνοντας την προσμονή για την ολοκληρωμένη κυκλοφορία του.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Antigoni Buxton μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Lauren Bennett: Έφυγε από τη ζωή στα 37 της η τραγουδίστρια των G.R.L.

Lauren Bennett: Έφυγε από τη ζωή στα 37 της η τραγουδίστρια των G.R.L.

07.07.2026
Επόμενο
Ό,τι έγινε στην Ύδρα έμεινε… στην Ύδρα; Το prive πάρτι με τον Αντώνη Ρέμο και την Δέσποινα Βανδή που συζητούν όλοι

Ό,τι έγινε στην Ύδρα έμεινε… στην Ύδρα; Το prive πάρτι με τον Αντώνη Ρέμο και την Δέσποινα Βανδή που συζητούν όλοι

07.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Bad Bunny – J Balvin: Η ιστορική επανένωση που σφραγίζει το τέλος των διαφορών τους
Μουσικά Νέα

Bad Bunny – J Balvin: Η ιστορική επανένωση που σφραγίζει το τέλος των διαφορών τους

07.07.2026
Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ
Μουσικά Νέα

Back on stage! Ο Lionel Richie επέστρεψε και είναι πιο δυνατός από ποτέ

07.07.2026
Ο Harry Styles σπάει κάθε ρεκόρ στο Wembley: 12 sold out συναυλίες που γράφουν ιστορία στη σύγχρονη pop σκηνή
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles σπάει κάθε ρεκόρ στο Wembley: 12 sold out συναυλίες που γράφουν ιστορία στη σύγχρονη pop σκηνή

07.07.2026
Toy Story 5: Το soundtrack που «έσπασε» κάθε ρεκόρ στην ιστορία του franchise
Μουσικά Νέα

Toy Story 5: Το soundtrack που «έσπασε» κάθε ρεκόρ στην ιστορία του franchise

07.07.2026
Ποιο τραγούδι της Miley Cyrus επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ – Το νέο ρεκόρ που κανείς δεν περίμενε
Μουσικά Νέα

Ποιο τραγούδι της Miley Cyrus επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ – Το νέο ρεκόρ που κανείς δεν περίμενε

07.07.2026
Team Ντάκος ή Team Sushi; Οι viral γιαγιάδες της Κρήτης επέστρεψαν και σαρώνουν ξανά τα social media
Μουσικά Νέα

Team Ντάκος ή Team Sushi; Οι viral γιαγιάδες της Κρήτης επέστρεψαν και σαρώνουν ξανά τα social media

06.07.2026
New festival unlocked: Το Fiesta Voio 2026 μπορεί να γίνει το νέο αγαπημένο σου summer ritual
Μουσικά Νέα

New festival unlocked: Το Fiesta Voio 2026 μπορεί να γίνει το νέο αγαπημένο σου summer ritual

06.07.2026
Δήμητρα Γαλάνη: «Ντρεπόμουν να γράψω μουσική» – Ποιοι της έδωσαν θάρρος να συνεχίσει
Μουσικά Νέα

Δήμητρα Γαλάνη: «Ντρεπόμουν να γράψω μουσική» – Ποιοι της έδωσαν θάρρος να συνεχίσει

06.07.2026
POV: Η Κατερίνα Λιόλιου ένωσε τους Guns N’ Roses με τον… «Λογαριασμό» και τα social media «τρελαθηκαν»
Μουσικά Νέα

POV: Η Κατερίνα Λιόλιου ένωσε τους Guns N’ Roses με τον… «Λογαριασμό» και τα social media «τρελαθηκαν»

06.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας