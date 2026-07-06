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Μουσική 06.07.2026

Δήμητρα Γαλάνη: «Ντρεπόμουν να γράψω μουσική» – Ποιοι της έδωσαν θάρρος να συνεχίσει

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Με μία βαθιά προσωπική εξομολόγηση θυμήθηκε τις στιγμές που καθόρισαν την καλλιτεχνική της διαδρομή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Δήμητρα Γαλάνη ντρεπόταν να γράψει μουσική, αμφισβητώντας τις δυνατότητές της.
  • Ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου την ενθάρρυναν να δημιουργήσει.
  • Η στήριξη σπουδαίων δημιουργών, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, της έδωσε αυτοπεποίθηση.
  • Η αναγνώριση από άλλους καλλιτέχνες ήταν καθοριστική για να συνεχίσει να γράφει μουσική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο προσωπικές και ειλικρινείς συνεντεύξεις των τελευταίων ετών παραχώρησε η Δήμητρα Γαλάνη στη Νίκη Λυμπεράκη και την εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» στο Mega. Η σπουδαία ερμηνεύτρια δεν μίλησε μόνο για τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία, αλλά και για τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της στις πιο καθοριστικές στιγμές της ζωής της, όταν η ίδια δυσκολευόταν να πιστέψει στις δυνατότητές της ως δημιουργός, τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με συγκίνηση θυμήθηκε τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, αποκαλύπτοντας ότι ήταν εκείνοι που την ενθάρρυναν να ξεπεράσει τους φόβους και τις ανασφάλειές της και να αρχίσει να γράφει τη δική της μουσική. Όπως παραδέχθηκε, χωρίς τη δική τους πίστη ίσως να μην είχε κάνει ποτέ αυτό το σημαντικό βήμα.

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Η Δήμητρα Γαλάνη μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τη σχέση της με τον Σταμάτη Κραουνάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου, εξηγώντας πόσο σημαντική υπήρξε η παρουσία τους στη δημιουργική της πορεία. «Ο Σταμάτης Κραουνάκης είναι φίλος μου και του χρωστώ, όπως και της Λίνας Νικολακοπούλου, πολλά. Πραγματικά αυτό το ότι με ξεψάρωσαν να βγω και να γράψω τις μουσικές μου. Εγώ ντρεπόμουν, αυτός ήταν όμως ο Σταμάτης και αυτή ήταν η Λίνα». Η ίδια παραδέχθηκε ότι οι δύο σπουδαίοι δημιουργοί ήταν εκείνοι που της έδωσαν το κουράγιο να εμπιστευτεί το ταλέντο της.


Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο γεννήθηκαν δύο από τα πιο γνωστά τραγούδια της. «Με βοήθησαν και είπαν… “Άντε βρε, αφού το ‘χεις, προχώρα εκεί πέρα”. Και η Λίνα μου είπε “θα σου γράψω εγώ στίχους”». Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς δημιουργήθηκε το «Χειροκρότημα», αλλά και το «Δικαίωμα», το οποίο γράφτηκε για την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. «Γράψαμε το “Χειροκρότημα” και μετά μου είπε “δεν γράφεις ακόμα ένα τραγούδι για την Άλκηστη, αφού δεν θες να τα πεις εσύ;” και, μόλις έφυγε, έγραψα τη μουσική για το “Δικαίωμα”, που έβαλε μετά τους στίχους».

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Η πιο συγκινητική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν η Δήμητρα Γαλάνη αναφέρθηκε στην αναγνώριση που έλαβε από κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής. Όπως είπε, τα λόγια τους ήταν εκείνα που της έδωσαν την αυτοπεποίθηση να συνεχίσει να συνθέτει. «Με συγκινεί βαθιά γιατί το credit που πήρα από αυτούς τους ανθρώπους, με έκανε να συνεχίσω να γράφω μουσική. Αν δεν μου έλεγαν αυτοί “μπράβο Δήμητρα”, δεν ξέρω αν θα συνέχιζα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Δήμητρα Γαλάνη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της όταν θυμήθηκε τα λόγια σπουδαίων δημιουργών που σημάδεψαν την ελληνική μουσική. «Ο Σταμάτης, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Δήμος Μούτσης, ο Γιάννης Σπανός. “Μπράβο Δήμητρα, τι ωραία τραγούδια που γράφεις”, μου είπαν αυτοί οι άνθρωποι». Η εξομολόγησή της ανέδειξε πόσο σημαντική μπορεί να αποδειχθεί η στήριξη και η εμπιστοσύνη ανθρώπων που έχουν ήδη αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην τέχνη.

Με τα λόγια της, η Δήμητρα Γαλάνη υπενθύμισε ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες χρειάζονται, κάποια στιγμή στη διαδρομή τους, έναν άνθρωπο που θα τους πει ένα ειλικρινές «μπράβο» και θα τους δώσει τη δύναμη να συνεχίσουν να πιστεύουν στον εαυτό τους.

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Δήμητρα Γαλάνη Λίνα Νικολακοπούλου μουσική Σταμάτης Κραουνάκης
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