Breaking news: Η Άννα Βίσση κάνει collab με τον πιο hot Έλληνα DJ στον κόσμο και ανυπομονούμε!

Ο ARGY και η Άννα Βίσση ετοιμάζουν μία συνεργασία που ήδη προκαλεί συζητήσεις, με τον DJ να συμμετέχει στο νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα
Με μια ματιά
- Η Άννα Βίσση συνεργάζεται με τον Έλληνα DJ ARGY σε νέο τραγούδι.
- Τη σύνθεση του τραγουδιού υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας.
- Η συνεργασία φέρνει κοντά την pop με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική.
- Το project αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους fans.
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