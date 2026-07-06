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Μουσικά Νέα 06.07.2026

Breaking news: Η Άννα Βίσση κάνει collab με τον πιο hot Έλληνα DJ στον κόσμο και ανυπομονούμε!

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Ο ARGY και η Άννα Βίσση ετοιμάζουν μία συνεργασία που ήδη προκαλεί συζητήσεις, με τον DJ να συμμετέχει στο νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση συνεργάζεται με τον Έλληνα DJ ARGY σε νέο τραγούδι.
  • Τη σύνθεση του τραγουδιού υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας.
  • Η συνεργασία φέρνει κοντά την pop με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική.
  • Το project αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους fans.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές συνεργασίες της χρονιάς φαίνεται πως βρίσκεται στα σκαριά, καθώς ο ARGY ετοιμάζεται να ενώσει τις δυνάμεις του με την Άννα Βίσση. Η είδηση άρχισε ήδη να συζητιέται έντονα στον μουσικό χώρο, αφού ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας DJ και παραγωγός αναλαμβάνει να βάλει τη δική του δημιουργική υπογραφή σε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι της κορυφαίας Ελληνίδας ερμηνεύτριας. Το project αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς τη σύνθεση υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας, δημιουργώντας μία συνεργασία που φέρνει κοντά τρεις πολύ διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες, η αποκάλυψη ήταν αρκετή για να προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στους fans.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η ουσία της είδησης βρίσκεται στη συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων. Από τη μία, η Άννα Βίσση, μία καλλιτέχνιδα που συνεχίζει εδώ και δεκαετίες να εξελίσσεται και να ανανεώνει τον ήχο της. Από την άλλη, ο ARGY, ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες δημιουργούς της ηλεκτρονικής μουσικής, με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ και clubs του κόσμου και κυκλοφορίες που γνωρίζουν διεθνή επιτυχία. Η συνεργασία τους αποτελεί μία κίνηση που δύσκολα θα περνούσε απαρατήρητη, καθώς για πρώτη φορά οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται δισκογραφικά.

Το βίντεο από το ΟΑΚΑ που έγινε viral – Η Άννα Βίσση σε ρόλο… επιβλέποντος

Ο ARGY έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής στη διεθνή σκηνή. Οι παραγωγές του ακούγονται από κορυφαίους DJs, ενώ οι εμφανίσεις του σε Ευρώπη, Αμερική και Μέση Ανατολή τον έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο δυνατά ελληνικά εξαγώγιμα μουσικά ονόματα.

ARGY & MEDUZA FEAT. POLLYANNA

Η συμμετοχή του σε τραγούδι της Άννας Βίσση δείχνει πως επιθυμεί να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, φέρνοντας την αισθητική της σύγχρονης electronic μουσικής σε ένα κομμάτι που υπογράφει ο Νίκος Καρβέλας. Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη στοιχεία για τον ήχο ή την ημερομηνία κυκλοφορίας, η παρουσία του ARGY αφήνει να εννοηθεί πως το αποτέλεσμα θα κινηθεί σε πιο σύγχρονα και διεθνή μουσικά μονοπάτια.

Η Άννα Βίσση, άλλωστε, έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν φοβάται να πειραματιστεί. Σε κάθε νέα δισκογραφική δουλειά επιδιώκει να συνεργάζεται με δημιουργούς διαφορετικών γενεών και μουσικών επιρροών, διατηρώντας πάντα τον χαρακτηριστικό της χαρακτήρα. Η προσθήκη του ARGY στο νέο της project αποτελεί ακόμη μία απόδειξη αυτής της φιλοσοφίας.

Η Άννα Βίσση με εντυπωσιακή εμφάνιση και νερό στην προετοιμασία της για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Αν και προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το τραγούδι, το μόνο σίγουρο είναι ότι η συνεργασία του ARGY, της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα ελληνικά μουσικά projects των επόμενων μηνών. Η συνάντηση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου παραγωγού με τη μεγαλύτερη ίσως Ελληνίδα pop star και τον δημιουργό που έχει γράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δημιουργεί υψηλές προσδοκίες.

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μία κυκλοφορία που θα απασχολήσει έντονα τη μουσική επικαιρότητα μόλις αποκαλυφθούν οι πρώτες λεπτομέρειες. Οι fans περιμένουν πλέον με ανυπομονησία να ακούσουν το αποτέλεσμα αυτής της ξεχωριστής συνεργασίας.

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ARGY ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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