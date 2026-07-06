Team Ντάκος ή Team Sushi; Οι viral γιαγιάδες της Κρήτης επέστρεψαν και σαρώνουν ξανά τα social media

Οι viral γιαγιάδες της Κρήτης επέστρεψαν με το νέο τραγούδι «Ρακοκάζανο», μόνο που αυτή τη φορά ο ντάκος συγκρούεται με το sushi

Οι πιο αγαπημένες γιαγιάδες του ελληνικού YouTube είναι ξανά εδώ και αυτή τη φορά έχουν ανοίξει… γαστρονομικό μέτωπο! Οι viral Κρητικές γιαγιάδες επιστρέφουν με ένα ολοκαίνουργιο μουσικό βίντεο που συνδυάζει χιούμορ, παράδοση και πολλές ατάκες, χαρίζοντας ακόμη μία ξεκαρδιστική ιστορία στους fans τους. Το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Ρακοκάζανο» κυκλοφόρησε στο YouTube και μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο κατάφερε να συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και αμέτρητα shares στα social media. Η νέα παραγωγή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η αυθεντική κρητική διάθεση και η… κουζουλάδα συνεχίζουν να κερδίζουν το κοινό σε κάθε τους εμφάνιση.

Στο νέο επεισόδιο, το ιστορικό καφενείο του χωριού, εκεί όπου γίνονται γλέντια, γάμοι και ακόμα και… εκλογικές συζητήσεις, βρίσκεται ξαφνικά απέναντι σε έναν πρωτόγνωρο ανταγωνισμό. Η Πηνελόπη, μια επιτυχημένη ομογενής chef που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιστρέφει στην Κρήτη μαζί με τον γιο της, Tyler. Οι δυο τους ανακαινίζουν το πατρικό τους σπίτι και ανοίγουν ακριβώς δίπλα στο παραδοσιακό καφενείο ένα μοντέρνο sushi bar, το οποίο δεν αργεί να τραβήξει την προσοχή τόσο των κατοίκων όσο και των τουριστών.

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Η προώθηση του sushi δεν αφήνει ασυγκίνητες τις αγαπημένες γιαγιάδες. Αντίθετα, αποφασίζουν να υπερασπιστούν την κρητική κουζίνα και να προστατεύσουν τις παραδοσιακές γεύσεις του τόπου τους. Με όπλα τον ντάκο, τις τηγανητές πατάτες, τη ρακή και τα αυθεντικά τοπικά προϊόντα, ξεκινούν έναν ξεκαρδιστικό… γαστρονομικό πόλεμο απέναντι στη νέα άφιξη του χωριού. Το αποτέλεσμα είναι ένα μουσικό σκετς γεμάτο χιούμορ, ανατροπές και άφθονη κρητική λεβεντιά, που έχει ήδη αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό αλλά και την ομογένεια.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του νέου βίντεο υπογράφουν για ακόμη μία φορά οι Γιώργος Μπαλοθιάρης και Γωγώ Βερίγου, οι οποίοι συνεχίζουν να χαρίζουν viral στιγμές μέσα από τις αγαπημένες γιαγιάδες της Κρήτης.

Το απολαυστικό αυτό project δημιουργήθηκε με αφορμή την έναρξη της νέας σεζόν της δημοφιλούς ραδιοφωνικής εκπομπής «Καλοκαίρι Στο Νότο», η οποία συνεχίζει να προσφέρει άφθονο γέλιο στους ακροατές της.

Με χιούμορ, μουσική, παραδοσιακές εικόνες και μια κόντρα που κανείς δεν περίμενε, οι Κρητικές γιαγιάδες αποδεικνύουν πως όταν η παράδοση συναντά τη σάτιρα, το αποτέλεσμα γίνεται εύκολα viral. Και όπως φαίνεται, είτε είσαι team ντάκος είτε team sushi, αυτό το βίντεο αξίζει σίγουρα μια θέση στη λίστα σου.