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Celeb World 07.07.2026

Από το NBA… στα σκαλιά της εκκλησίας – Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε και το party ήταν next level

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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Κάτια μετά από σχέση άνω των 10 ετών στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Ειρήνη Στόφυλα

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής του έζησε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του Κάτια, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη σχέση τους. Το ζευγάρι, που είναι μαζί εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, έχοντας στο πλευρό του οικογένεια, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο με κομψό ντύσιμο έξω από κτίριο, ενόψει του γάμου του.
https://www.instagram.com/thanasis_ante43/

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, ενώ η χαρμόσυνη είδηση έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στα social media, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσαν οι καλεσμένοι. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν φυσικά η παρουσία ολόκληρης της οικογένειας Αντετοκούνμπο, η οποία έδωσε δυναμικό «παρών» στη σημαντική αυτή ημέρα.

Wedding bells για την οικογένεια Αντετοκούνμπο – Γάμος-έκπληξη για τον Θανάση Αντετοκούνμπο

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε και η εντυπωσιακή δεξίωση που ακολούθησε, με ένα φαντασμαγορικό show από drones να φωτίζει τον αττικό ουρανό, χαρίζοντας στους καλεσμένους ένα μοναδικό θέαμα που δύσκολα θα ξεχάσουν.


Σύμφωνα με στιγμιότυπα που δημοσίευσε σε Instagram Story ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος, αδελφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούνμπο, κουμπάρος στον γάμο ήταν ο αδελφός του γαμπρού, Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η οικογένεια βρέθηκε ενωμένη σε αυτή τη σημαντική στιγμή, με τον Γιάννη να βρίσκεται στο πλευρό του αδελφού του σε έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς της ζωής του.

https://www.instagram.com/panos_filippakos/
https://www.instagram.com/panos_filippakos/

Μετά το μυστήριο ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση στο Island, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου οι καλεσμένοι διασκέδασαν μέχρι αργά το βράδυ. Η οικογένεια Αντετοκούνμπο είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς δεκάδες drones φώτισαν τον ουρανό δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες.

https://www.instagram.com/panos_filippakos/
https://www.instagram.com/panos_filippakos/

Ανάμεσα στα μηνύματα που σχηματίστηκαν στον ουρανό στα αγγλικά ήταν το «Welcome to Greece» και το «The Antetokounmpo Way», προσφέροντας ένα πρωτότυπο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα που έκλεψε τις εντυπώσεις.

https://www.instagram.com/panos_filippakos/
https://www.instagram.com/panos_filippakos/

Ο γάμος του Θανάση Αντετοκούνμπο και της Κάτιας συνδύασε τη συγκίνηση με τη λάμψη, ενώ το εντυπωσιακό drone show αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς. Με την οικογένεια και τους φίλους στο πλευρό τους, οι δυο τους γιόρτασαν την αγάπη τους, επισφραγίζοντας μια σχέση που άντεξε στον χρόνο και τους χάρισε ήδη τη μεγαλύτερη ευτυχία, τις δύο κόρες τους.

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ΓΑΜΟΣ θανάσης αντετοκουμπο Θανάσης Αντετοκούνμπο
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