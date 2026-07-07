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Celeb World 07.07.2026

Celebrity crush ή πολιτική γκάφα; Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας έκανε την Kylie Minogue θέμα συζήτησης!

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Σάλος στην Αυστραλία μετά την δήλωση του Anthony Albanese σε podcast, όπου κλήθηκε να απαντήσει μια ερώτηση για την Kylie Minogue
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, προκάλεσε αντιδράσεις με σχόλια για την Kylie Minogue σε podcast.
  • Η ερώτηση αφορούσε επιλογές για γάμο, ραντεβού και σεξουαλική σχέση με γνωστές γυναίκες.
  • Ο Albanese επέλεξε την Kylie Minogue για όλες τις κατηγορίες, προκαλώντας συζήτηση και κριτική.
  • Μετά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας την ακατάλληλη απάντησή του.
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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, μετά από ένα σχόλιο που έκανε για την Kylie Minogue κατά τη διάρκεια χιουμοριστικής συνέντευξης. Η απάντησή του σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών αλλά και από μέλη της αντιπολίτευσης.

Η Kylie Minogue τραγουδάει με πάθος στη σκηνή, φορώντας ένα λευκό φόρεμα, εν μέσω της επιτυχίας της στα βρετανικά charts.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Anthony Albanese κλήθηκε να απαντήσει σε ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα κατά τη συμμετοχή του σε κωμικό podcast, με παρουσιάστρια τη Nikki Osborne. Η ερώτηση αφορούσε τρεις γνωστές γυναίκες από την Australia και ζητούσε από τον πρωθυπουργό να επιλέξει ποια θα παντρευόταν, με ποια θα έβγαινε ραντεβού και με ποια θα είχε σεξουαλική σχέση.

O Quentin Tarantino και η Kylie Minogue ενώνονται μπροστά από την κάμερα σε ένα νέο project στην Ουαλία

Αρχικά, ο πρωθυπουργός προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση, εξηγώντας πως έχει παντρευτεί πρόσφατα. Ωστόσο, η παρουσιάστρια επέμεινε και τον ρώτησε τι θα επέλεγε αν ο γάμος του τελείωνε, με τον ίδιο τελικά να απαντά επιλέγοντας τη διάσημη τραγουδίστρια Kylie Minogue. «Kylie, προφανώς», είπε χαρακτηριστικά ο Anthony Albanese.

Η Kylie Minogue σε φωτογραφία από το Instagram της, με αφορμή τη συναυλία της στο Release Athens 2025.
https://www.instagram.com/kylieminogue/

Η Nikki Osborne συνέχισε το παιχνίδι των ερωτήσεων, ρωτώντας τον αν θα επέλεγε την Kylie Minogue και για τις τρεις κατηγορίες. Ο πρωθυπουργός απάντησε με μια φράση που προκάλεσε ακόμα περισσότερη συζήτηση: «Όλα τα παραπάνω».

Η Kylie Minogue ξαπλωμένη σε κρεβάτι με γυαλιά οράσεως και σατέν νυχτικό.
Η Kylie Minogue ποζάρει αισθησιακά σε λευκά σεντόνια για τη νέα της φωτογράφηση.

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο Anthony Albanese προχώρησε σε απολογία για το σχόλιο, αναγνωρίζοντας πως η απάντησή του δεν ήταν η κατάλληλη και πως προκάλεσε αντιδράσεις.

Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα στην Αυστραλία, με αρκετούς να θεωρούν πως το σχόλιο ήταν άκομψο, ενώ άλλοι το αντιμετώπισαν ως μια προσπάθεια χιούμορ σε ένα χαλαρό πλαίσιο συνέντευξης.

Η Kylie Minogue σε φωτογραφία από το Instagram της, με αφορμή τη συναυλία της στο Release Athens 2025.
https://www.instagram.com/kylieminogue/

Η υπόθεση επανέφερε για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από τα όρια του χιούμορ, ιδιαίτερα όταν αφορά δημόσια πρόσωπα και πολιτικούς που βρίσκονται διαρκώς υπό δημόσια κριτική.

Η Kylie Minogue ποζάρει με μαύρο φόρεμα σε θολό φόντο.
Η Kylie Minogue σε προωθητική φωτογραφία για την περιοδεία Tension Tour.

Παρά το κύμα αντιδράσεων, η Kylie Minogue δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια δήλωση για το περιστατικό, ενώ ο πρωθυπουργός της Australia προσπάθησε να κλείσει το θέμα με τη συγγνώμη του.

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Kylie Minogue
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