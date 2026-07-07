Celebrity crush ή πολιτική γκάφα; Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας έκανε την Kylie Minogue θέμα συζήτησης!

Σάλος στην Αυστραλία μετά την δήλωση του Anthony Albanese σε podcast, όπου κλήθηκε να απαντήσει μια ερώτηση για την Kylie Minogue

Με μια ματιά Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, προκάλεσε αντιδράσεις με σχόλια για την Kylie Minogue σε podcast.

Η ερώτηση αφορούσε επιλογές για γάμο, ραντεβού και σεξουαλική σχέση με γνωστές γυναίκες.

Ο Albanese επέλεξε την Kylie Minogue για όλες τις κατηγορίες, προκαλώντας συζήτηση και κριτική.

Μετά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας την ακατάλληλη απάντησή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Anthony Albanese, μετά από ένα σχόλιο που έκανε για την Kylie Minogue κατά τη διάρκεια χιουμοριστικής συνέντευξης. Η απάντησή του σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων προκάλεσε αντιδράσεις από οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών αλλά και από μέλη της αντιπολίτευσης.

Ο Anthony Albanese κλήθηκε να απαντήσει σε ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα κατά τη συμμετοχή του σε κωμικό podcast, με παρουσιάστρια τη Nikki Osborne. Η ερώτηση αφορούσε τρεις γνωστές γυναίκες από την Australia και ζητούσε από τον πρωθυπουργό να επιλέξει ποια θα παντρευόταν, με ποια θα έβγαινε ραντεβού και με ποια θα είχε σεξουαλική σχέση.

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Αρχικά, ο πρωθυπουργός προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση, εξηγώντας πως έχει παντρευτεί πρόσφατα. Ωστόσο, η παρουσιάστρια επέμεινε και τον ρώτησε τι θα επέλεγε αν ο γάμος του τελείωνε, με τον ίδιο τελικά να απαντά επιλέγοντας τη διάσημη τραγουδίστρια Kylie Minogue. «Kylie, προφανώς», είπε χαρακτηριστικά ο Anthony Albanese.

Η Nikki Osborne συνέχισε το παιχνίδι των ερωτήσεων, ρωτώντας τον αν θα επέλεγε την Kylie Minogue και για τις τρεις κατηγορίες. Ο πρωθυπουργός απάντησε με μια φράση που προκάλεσε ακόμα περισσότερη συζήτηση: «Όλα τα παραπάνω».

Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, ο Anthony Albanese προχώρησε σε απολογία για το σχόλιο, αναγνωρίζοντας πως η απάντησή του δεν ήταν η κατάλληλη και πως προκάλεσε αντιδράσεις.

Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα στην Αυστραλία, με αρκετούς να θεωρούν πως το σχόλιο ήταν άκομψο, ενώ άλλοι το αντιμετώπισαν ως μια προσπάθεια χιούμορ σε ένα χαλαρό πλαίσιο συνέντευξης.

Η υπόθεση επανέφερε για ακόμη μία φορά τη συζήτηση γύρω από τα όρια του χιούμορ, ιδιαίτερα όταν αφορά δημόσια πρόσωπα και πολιτικούς που βρίσκονται διαρκώς υπό δημόσια κριτική.

Παρά το κύμα αντιδράσεων, η Kylie Minogue δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια δήλωση για το περιστατικό, ενώ ο πρωθυπουργός της Australia προσπάθησε να κλείσει το θέμα με τη συγγνώμη του.