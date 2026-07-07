Outfit check gone wrong! Ο Θοδωρής Φέρρης έκραξε το ίδιο του το outfit και το TikTok… «υποκλίνεται»

Ο Θοδωρής Φέρρης χάρισε μια απολαυστική στιγμή στη συναυλία του στην Κοζάνη, σχολιάζοντας με χιούμορ το outfit του

Ο Θοδωρής Φέρρης απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί. Ο αγαπημένος τραγουδιστής χάρισε μια από τις πιο αυθόρμητες και αστείες στιγμές της καλοκαιρινής του περιοδείας, όταν αποφάσισε να σχολιάσει δημόσια… το ίδιο του το ντύσιμο.

Πριν ξεκινήσει το μουσικό πρόγραμμα, ο καλλιτέχνης απευθύνθηκε στους χιλιάδες θεατές με χιούμορ, ζητώντας τους να του πουν τη γνώμη τους για το outfit που είχε επιλέξει. Η αντίδρασή του έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια, ενώ το σχετικό βίντεο που ανέβηκε στο TikTok άρχισε αμέσως να κάνει τον γύρο των social media.

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Ο Θοδωρής Φέρρης απέδειξε ότι, εκτός από τις επιτυχίες του, διαθέτει και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού. Αντί να παρουσιάσει μια άψογη εικόνα, προτίμησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές του μια αυθεντική στιγμή, δείχνοντας πως δεν παίρνει τον εαυτό του τόσο σοβαρά.

Η ξεχωριστή αυτή στιγμή καταγράφηκε στη συναυλία που πραγματοποίησε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης, στο πλαίσιο της περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη». Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα ριγέ πουκάμισο, γκρι παντελόνι, λευκό T-shirt και λευκά παπούτσια, όμως ο ίδιος δεν έδειχνε καθόλου ικανοποιημένος από τον συνδυασμό.

Μιλώντας στο κοινό, δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ την εμφάνισή του, λέγοντας: «Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πείτε το παντελόνι που φοράω σας αρέσει; Χάλια ε; Τελείως τυχαία το βρήκα στην ντουλάπα σήμερα. Είμαι πολύ προβληματισμένος με το ντύσιμο αυτό, άσπρο μπλουζάκι, άσπρο παπούτσι… Πλήρης απογοήτευση.Τέλος πάντων, εντάξει.».

Το κοινό υποδέχτηκε με γέλια και χειροκροτήματα την αυθόρμητη εξομολόγησή του, δείχνοντας πως η αυτοκριτική του τραγουδιστή μόνο θετικές εντυπώσεις άφησε.

Αμέσως μετά, ο Θοδωρής Φέρρης άφησε πίσω του το… fashion δίλημμα και πέρασε στη μουσική, ερμηνεύοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Αφού σε ξεπέρασα», με τους θαυμαστές του να τραγουδούν δυνατά μαζί του.