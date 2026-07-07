Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 07.07.2026

Outfit check gone wrong! Ο Θοδωρής Φέρρης έκραξε το ίδιο του το outfit και το TikTok… «υποκλίνεται»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Θοδωρής Φέρρης χάρισε μια απολαυστική στιγμή στη συναυλία του στην Κοζάνη, σχολιάζοντας με χιούμορ το outfit του
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Θοδωρής Φέρρης απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι δεν φοβάται να αυτοσαρκαστεί. Ο αγαπημένος τραγουδιστής χάρισε μια από τις πιο αυθόρμητες και αστείες στιγμές της καλοκαιρινής του περιοδείας, όταν αποφάσισε να σχολιάσει δημόσια… το ίδιο του το ντύσιμο.

https://www.instagram.com/thodorisferris
https://www.instagram.com/thodorisferris

Πριν ξεκινήσει το μουσικό πρόγραμμα, ο καλλιτέχνης απευθύνθηκε στους χιλιάδες θεατές με χιούμορ, ζητώντας τους να του πουν τη γνώμη τους για το outfit που είχε επιλέξει. Η αντίδρασή του έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια, ενώ το σχετικό βίντεο που ανέβηκε στο TikTok άρχισε αμέσως να κάνει τον γύρο των social media.

Θοδωρής Φέρρης: Το «Είπες» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο singalong στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ο Θοδωρής Φέρρης απέδειξε ότι, εκτός από τις επιτυχίες του, διαθέτει και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού. Αντί να παρουσιάσει μια άψογη εικόνα, προτίμησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές του μια αυθεντική στιγμή, δείχνοντας πως δεν παίρνει τον εαυτό του τόσο σοβαρά.

@pavlosxatz

#φερρης #είπες #ferris

♬ πρωτότυπος ήχος – pavlosxatz

Η ξεχωριστή αυτή στιγμή καταγράφηκε στη συναυλία που πραγματοποίησε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης, στο πλαίσιο της περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη». Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα ριγέ πουκάμισο, γκρι παντελόνι, λευκό T-shirt και λευκά παπούτσια, όμως ο ίδιος δεν έδειχνε καθόλου ικανοποιημένος από τον συνδυασμό.

ferris
https://www.instagram.com/thodorisferris/

Μιλώντας στο κοινό, δεν δίστασε να σχολιάσει με χιούμορ την εμφάνισή του, λέγοντας: «Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πείτε το παντελόνι που φοράω σας αρέσει; Χάλια ε; Τελείως τυχαία το βρήκα στην ντουλάπα σήμερα. Είμαι πολύ προβληματισμένος με το ντύσιμο αυτό, άσπρο μπλουζάκι, άσπρο παπούτσι… Πλήρης απογοήτευση.Τέλος πάντων, εντάξει.».

@pavlosxatz

👌και το δεν είπες#φερρης #είπες #ferris #greece

♬ πρωτότυπος ήχος – pavlosxatz

Το κοινό υποδέχτηκε με γέλια και χειροκροτήματα την αυθόρμητη εξομολόγησή του, δείχνοντας πως η αυτοκριτική του τραγουδιστή μόνο θετικές εντυπώσεις άφησε.

Αμέσως μετά, ο Θοδωρής Φέρρης άφησε πίσω του το… fashion δίλημμα και πέρασε στη μουσική, ερμηνεύοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Αφού σε ξεπέρασα», με τους θαυμαστές του να τραγουδούν δυνατά μαζί του.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Θοδωρής Φέρρης ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Sabrina Carpenter αποχωρίστηκε το signature μακιγιάζ της και υιοθετεί το summer trend που θα λατρέψεις

Η Sabrina Carpenter αποχωρίστηκε το signature μακιγιάζ της και υιοθετεί το summer trend που θα λατρέψεις

07.07.2026
Επόμενο
30 δευτερόλεπτα και τέλος! Το απόλυτο hack για να καθαρίσεις εύκολα το blender σου

30 δευτερόλεπτα και τέλος! Το απόλυτο hack για να καθαρίσεις εύκολα το blender σου

07.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το viral στιγμιότυπο του Μουντιάλ δεν ήταν goal – Η αγκαλιά της πριγκίπισσας της Νορβηγίας που «έριξε» το διαδίκτυο
Celeb News

Το viral στιγμιότυπο του Μουντιάλ δεν ήταν goal – Η αγκαλιά της πριγκίπισσας της Νορβηγίας που «έριξε» το διαδίκτυο

07.07.2026
Relationship goals: Το πιο cute anniversary post της ημέρας ανήκει στην Gwen Stefani και στον Blake Shelton
Celeb News

Relationship goals: Το πιο cute anniversary post της ημέρας ανήκει στην Gwen Stefani και στον Blake Shelton

07.07.2026
Η Ελεονώρα Ζουγανέλη άφησε για λίγο τη σκηνή και «βούτηξε» στο καλοκαίρι
Celeb News

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη άφησε για λίγο τη σκηνή και «βούτηξε» στο καλοκαίρι

07.07.2026
Η Άννα Βίσση έκανε check-in στο πιο hot party spot του κόσμου – Οι φωτογραφίες από την Ibiza
Celeb News

Η Άννα Βίσση έκανε check-in στο πιο hot party spot του κόσμου – Οι φωτογραφίες από την Ibiza

07.07.2026
Jennifer Lopez: Η συνάντηση με τη Celia Kritharioti στο Παρίσι – Άρωμα Hollywood στην υψηλή ραπτική
Celeb News

Jennifer Lopez: Η συνάντηση με τη Celia Kritharioti στο Παρίσι – Άρωμα Hollywood στην υψηλή ραπτική

07.07.2026
Από το NBA… στα σκαλιά της εκκλησίας – Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε και το party ήταν next level
Celeb News

Από το NBA… στα σκαλιά της εκκλησίας – Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε και το party ήταν next level

07.07.2026
Tokyo calling! Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιωάννα Σαρρή ζουν το απόλυτο travel dream στην Ιαπωνία
Celeb News

Tokyo calling! Ο Γιώργος Σαμπάνης και η Ιωάννα Σαρρή ζουν το απόλυτο travel dream στην Ιαπωνία

07.07.2026
Το παρασκήνιο πίσω από το νυφικό της Taylor Swift – Η εξομολόγηση του Jonathan Anderson που συγκινεί
Celeb News

Το παρασκήνιο πίσω από το νυφικό της Taylor Swift – Η εξομολόγηση του Jonathan Anderson που συγκινεί

07.07.2026
Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το μικρόφωνο και έγινε… αγρότης- Tο πιο fun post της ημέρας
Celeb News

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το μικρόφωνο και έγινε… αγρότης- Tο πιο fun post της ημέρας

07.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας