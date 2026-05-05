Η iconic σειρά που ενέπνευσε το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo

Η Olivia Rodrigo ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο, πιο φωτεινό κεφάλαιο στη μουσική της πορεία, αφήνοντας πίσω την έντονη μελαγχολία των προηγούμενων άλμπουμ της και εξερευνώντας αυτή τη φορά τον έρωτα μέσα από μια πιο τρυφερή και αισιόδοξη ματιά.

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο The Tonight Show με παρουσιαστή τον Jimmy Fallon, η pop star μίλησε για το νέο της άλμπουμ «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη θεματολογία, τις επιρροές και τη νέα της καλλιτεχνική κατεύθυνση.

Σε αντίθεση με τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα άλμπουμ της, όπως τα «Sour» και «Guts», η Olivia Rodrigo αυτή τη φορά επιλέγει να εστιάσει στον έρωτα με πιο θετικό πρόσημο.

Όπως εξήγησε η ίδια: «Ήξερα ότι ήθελα αυτός ο δίσκος να μιλά για τον ρομαντικό έρωτα με έναν πιο θετικό τρόπο». Ωστόσο, δεν εγκαταλείπει εντελώς τη χαρακτηριστική της μελαγχολία, καθώς, όπως είπε: «Τα τραγούδια έχουν και λίγη λύπη και νοσταλγία. Γιατί όλα τα αγαπημένα μου love songs έχουν αυτό το στοιχείο».

Η έμπνευση από το Sex and the City

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που αποκάλυψε, είναι ότι αρκετά τραγούδια του άλμπουμ έχουν εμπνευστεί από τη σχέση της Miranda και του Steve από το Sex and the City.

Η ίδια δεν έκρυψε την αγάπη της για τη σειρά: «Είναι η αγαπημένη μου σειρά. Νομίζω έχω δει όλα τα επεισόδια 3 φορές». Η πολυπλοκότητα της σχέσης των δύο χαρακτήρων φαίνεται πως λειτούργησε ως δημιουργικός πυρήνας για κάποια από τα νέα της κομμάτια.

Με το You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, η Olivia Rodrigo φαίνεται έτοιμη να ξεφύγει από τη μέχρι τώρα ταυτότητά της και να εξερευνήσει πιο ώριμα και πολυδιάστατα συναισθήματα.

Όπως είπε η ίδια, αυτή τη φορά ήθελε «να σπάσει το μοτίβο» και να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, αποδεικνύοντας πως η καλλιτεχνική της εξέλιξη μόλις ξεκινά.

