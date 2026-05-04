Michael Jackson: Σπάνια αντικείμενα του βασιλιά της pop σε δημοπρασία

Αντικείμενα που ανήκαν στον Michael Jackson βγαίνουν σε μεγάλη δημοπρασία στο Παρίσι, με σπάνια κομμάτια από όλη την καριέρα του

Στο Παρίσι ετοιμάζεται μια από τις πιο εντυπωσιακές δημοπρασίες memorabilia της επόμενης χρονιάς, καθώς αντικείμενα που συνδέονται με τον Michael Jackson θα βγουν στο σφυρί στις 3 Ιουνίου 2026, από τον οίκο Aguttes.

Η δημοπρασία, που θα πραγματοποιηθεί στο Neuilly-sur-Seine, περιλαμβάνει περίπου 50 αντικείμενα από διαφορετικές περιόδους της καριέρας του καλλιτέχνη και εκτιμάται ότι θα αποφέρει συνολικά από 500.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Στη συλλογή περιλαμβάνονται σκηνικά κοστούμια, προσωπικά αντικείμενα, σχέδια και αυτόγραφα.

Στο επίκεντρο της δημοπρασίας βρίσκεται ένα χαρακτηριστικό λευκό γάντι διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski, το οποίο αποδίδεται στη δημιουργική ομάδα κοστουμιών του Jackson. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το αντικείμενο συνδέεται με πρόβες του θρυλικού «Billie Jean» και εμφανίσεις της περιοδείας Bad World Tour στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Η εκτίμησή του αγγίζει τις 100.000 έως 150.000 ευρώ, καθιστώντας το το πιο ακριβό κομμάτι της συλλογής.

Η δημοπρασία έχει οργανωθεί σε τρεις θεματικές ενότητες, που καλύπτουν διαφορετικές φάσεις της καριέρας του καλλιτέχνη. Η πρώτη εστιάζει στην περίοδο 1979-1984, όταν ο Jackson καθιερώθηκε ως σόλο σταρ με την εκτόξευση του «Thriller». Εκεί περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως καπέλο από τη Victory Tour και σκηνικό σακάκι που αποδίδεται στον σχεδιαστή Bill Whitten.

Η δεύτερη ενότητα καλύπτει τα χρόνια 1987-1995, με έμφαση στις εποχές «Bad» και «Dangerous». Ανάμεσα στα αντικείμενα βρίσκονται παντελόνια από περιοδείες, πρωτότυπα σχέδια γαντιών για εκδηλώσεις όπως τα 25 χρόνια της Motown, αλλά και ένα μπλουζάκι που είχε φορεθεί σε συνεργασία με την Janet Jackson στο video «Scream».

Η τρίτη και πιο προσωπική ενότητα περιλαμβάνει αντικείμενα από το 1996 έως το 2003, όπως σημειώσεις, σχέδια, ένα διακοσμημένο τσαντάκι και προσωπικά αντικείμενα που αποδίδονται στον ίδιο τον καλλιτέχνη, δίνοντας μια πιο ιδιωτική εικόνα της ζωής του.

Η συλλογή προέρχεται από ιδιωτική προσπάθεια δημιουργίας μουσείου αφιερωμένου στον Michael Jackson, ενώ μεγάλο μέρος της έχει περάσει από συλλέκτες πριν καταλήξει στον οίκο Aguttes.

Πριν τη δημοπρασία, τα αντικείμενα θα εκτεθούν στο κοινό από τις 30 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2026 στο Παρίσι, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά κομμάτια της ιστορίας ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της pop μουσικής.

