Celeb World 04.05.2026

Η πριγκίπισσα Ευγενία περιμένει το τρίτο της παιδί – Η αντίδραση του βασιλιά Καρόλου

Η επίσημη ανακοίνωση από το Παλάτι επιβεβαιώνει τις φήμες για την εγκυμοσύνη που φέρνει ξανά το χαμόγελο στον βασιλιά Κάρολο
Πόπη Βασιλείου

Μπορείς να φανταστείς την ανυπομονησία που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους διαδρόμους του Παλατιού, αλλά κυρίως μέσα στο σπίτι της πριγκίπισσας Ευγενίας; Αν είσαι από εκείνες που παρακολουθούν κάθε κίνηση της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, τότε σίγουρα ξέρεις πως η Ευγενία έχει καταφέρει να ισορροπήσει μοναδικά ανάμεσα στα επίσημα καθήκοντα και την απόλυτη οικογενειακή ευτυχία, μακριά από τα περιττά φώτα της δημοσιότητας.

Σήμερα, λοιπόν, τα νέα που φτάνουν στα αυτιά σου είναι πιο γλυκά από ποτέ, καθώς η πριγκίπισσα και ο σύζυγός της, Τζακ Μπρούκσμπανκ, ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα – αλλά και με εκείνη την οικειότητα που τους χαρακτηρίζει – ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί. Είναι μια στιγμή απόλυτης χαράς, μια είδηση που έρχεται να δώσει μια νότα αισιοδοξίας στη βρετανική μοναρχία, με τον βασιλιά Κάρολο να δηλώνει κατενθουσιασμένος για το νέο εγγόνι που θα προστεθεί σύντομα στη μεγάλη του οικογένεια.

Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο Τζακ Μπρούκσμπανκ δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους, κάνοντας γνωστό πως το νέο μέλος της οικογένειάς τους αναμένεται να γεννηθεί αυτό το καλοκαίρι. Αν και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για το φύλο του μωρού, η είδηση και μόνο αρκεί για να δημιουργήσει ένα κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας παγκοσμίως.

Ο Όγκαστ, που είναι πλέον 5 ετών, και ο μικρός Έρνεστ, μόλις 2 ετών, ετοιμάζονται να αναλάβουν νέους ρόλους. Σύμφωνα με το περιβάλλον της πριγκίπισσας, τα δύο αγόρια είναι «πολύ ενθουσιασμένα» που θα αποκτήσουν ένα ακόμη αδερφάκι για να παίζουν, γεγονός που αποδεικνύει πόσο δεμένη είναι η οικογένειά τους.

Δεν είναι μυστικό πως ο βασιλιάς Κάρολος τρέφει μια ιδιαίτερη αδυναμία στην ανιψιά του, Ευγενία. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ο Μονάρχης έχει ήδη ενημερωθεί για τα ευχάριστα και είναι «κατενθουσιασμένος». Σε μια περίοδο που η βασιλική οικογένεια έχει περάσει αρκετές προκλήσεις, ο ερχομός ενός νέου μωρού λειτουργεί ως το ιδανικό αντίδοτο, φέρνοντας φως και ελπίδα στις καρδιές όλων.

Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος
