Celeb World 04.05.2026

Victoria Beckham: Το απρόσμενο δώρο στον David Beckham για τα γενέθλιά του που έγινε viral

Victoria Beckham και David Beckham ποζάρουν μαζί, με την Victoria να έχει ακουμπήσει το κεφάλι της στον ώμο του David.
Η Victoria Beckham επέλεξε φέτος ένα εντελώς διαφορετικό δώρο για τα γενέθλια του David και το βίντεο από το κοτέτσι τους έγινε viral
Τα γενέθλια του David Beckham δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα, όμως φέτος η Victoria Beckham κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα με μια κίνηση που κανείς δεν περίμενε. Ο πρώην ποδοσφαιριστής έκλεισε τα 51 του χρόνια το Σάββατο 2 Μαΐου και από νωρίς τα social media γέμισαν με ευχές, αφιερώσεις και μηνύματα αγάπης από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές από όλον τον κόσμο. Ανάμεσα σε όλες τις αναρτήσεις, εκείνη που ξεχώρισε περισσότερο ήταν – όπως σχεδόν κάθε χρόνο – η αφιέρωση της Victoria Beckham, η οποία επέλεξε να γιορτάσει τον σύζυγό της με έναν ιδιαίτερα προσωπικό και συγκινητικό τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σχεδιάστρια μόδας δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που λειτουργούσαν σαν μικρό οικογενειακό άλμπουμ. Από παιδικές εικόνες του David Beckham και στιγμές από τη θρυλική ποδοσφαιρική του πορεία μέχρι κοινές οικογενειακές φωτογραφίες και τρυφερά στιγμιότυπα με τα παιδιά τους, η ανάρτηση είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε εκατομμύρια likes και σχόλια.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Victoria Beckham έγραψε ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη για τον σύζυγό της: «Είσαι ο κόσμος μας, τα πάντα μας. Σε αγαπάμε τόσο πολύ! Χρόνια πολλά στον καλύτερο σύζυγο, μπαμπά, γιο, αδερφό και φίλο. Στην πιο γλυκιά και γενναιόδωρη ψυχή».

Η Victoria είχε υποσχεθεί δημόσια ότι θα «κακομάθαινε» τον David όλη μέρα και φαίνεται πως το εννοούσε. Σε δεύτερο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, ο David Beckham εμφανίζεται χαμογελαστός μέσα στο κοτέτσι της οικογένειας, φορώντας καουμπόικο καπέλο και κρατώντας δύο μεγάλα κουτιά. Όταν τα ανοίγει, αποκαλύπτεται το πιο απρόσμενο δώρο γενεθλίων: έξι κοτόπουλα.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, κυρίως γιατί έδειξε μια εντελώς διαφορετική πλευρά του διάσημου ζευγαριού. Μακριά από τις λαμπερές εμφανίσεις, τα fashion shows και τις κοσμικές εκδηλώσεις, οι Beckham φαίνεται πως απολαμβάνουν όλο και περισσότερο μια πιο ήρεμη και οικογενειακή καθημερινότητα.

Ο David Beckham έδειχνε πραγματικά ενθουσιασμένος με το δώρο, γελώντας καθώς έβγαζε από το κουτί μία λευκή κότα. Η Victoria αποκάλυψε μάλιστα ότι τη συγκεκριμένη την είχε επιλέξει η μικρή τους κόρη, Harper, κάτι που έκανε τη στιγμή ακόμη πιο προσωπική και τρυφερή.

Η νέα ανάρτηση του Brooklyn Beckham είναι ξεκάθαρη «μπηχτή» προς τη μητέρα του, Victoria

