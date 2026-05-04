TV & Media 04.05.2026

«Your Face Sounds Familiar»: Η συγκλονιστική μεταμόρφωση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη σε Δημήτρη Χορν

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης χαμογελάει στην κάμερα, αποκαλύπτοντας τη μεταμόρφωσή του στο «Your Face Sounds Familiar».
Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μεταμορφώνεται σε Δημήτρη Χορν στο YFSF και μιλά για την απαιτητική αλλά συγκινητική εμπειρία του show
Ειρήνη Στόφυλα

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης εντυπωσίασε στο τρίτο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» την Κυριακή 3 Μαΐου, όπου ανέλαβε να μεταμορφωθεί στον αξέχαστο Δημήτρη Χορν. Η εμφάνισή του συζητήθηκε ιδιαίτερα, καθώς η συγκεκριμένη μεταμόρφωση απαιτούσε λεπτότητα, σεβασμό και βαθιά καλλιτεχνική προσέγγιση. Ο ηθοποιός, που έχει μεγάλη αγάπη για το θέατρο, αντιμετώπισε τον ρόλο με δέος, αφού ο Δημήτρης Χορν αποτελεί για εκείνον ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής υποκριτικής.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης χαμογελάει στην κάμερα, αποκαλύπτοντας τη μεταμόρφωσή του στο «Your Face Sounds Familiar».
https://www.instagram.com/abourdoumis/?__d=1%2FA

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο FTHIS, η πρόκληση ήταν μεγάλη, καθώς έπρεπε να μπει στον κόσμο και στην ατμόσφαιρα ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωτοπόρος και μοναδικός για την εποχή του. Τόνισε ότι προσπάθησε να αγγίξει όσο περισσότερο μπορούσε την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική ευαισθησία του Χορν, έναν ηθοποιό που θεωρεί εξαιρετικά σύγχρονο και αγαπημένο.

Πριν το Your Face Sounds Familiar: Οι εκπομπές που ένωσαν την τηλεόραση με τη φιλανθρωπία

Παράλληλα, μίλησε για την εμπειρία του στο «Your Face Sounds Familiar», την οποία χαρακτήρισε εντυπωσιακή και απολαυστική. Το show, όπως είπε, έχει ξεχωριστή ενέργεια, με όλους τους συμμετέχοντες να λειτουργούν με ομαδικότητα και ενθάρρυνση. Ο στόχος τους είναι ο ίδιος: να περάσει όμορφα το κοινό, να διασκεδάσει ένα Κυριακάτικο βράδυ και να απολαύσει ένα show που συνδυάζει μουσική, χορό, υποκριτική και χιούμορ. Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στην παραγωγή του ΑΝΤ1, την οποία χαρακτήρισε «εκπληκτική», υπογραμμίζοντας πόσο υψηλού επιπέδου είναι το αποτέλεσμα.

Όσον αφορά την οικογένειά του, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο γιος του βλέπει βίντεο με τις μεταμορφώσεις του και ξεσπάει στα γέλια, εντυπωσιασμένος από τις αλλαγές του μπαμπά του. Αν και δεν παρακολουθεί συστηματικά το πρόγραμμα, χαίρεται να βλέπει τις διαφορετικές εικόνες του πατέρα του.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στο Your Face Sounds Familiar με τη μεταμόρφωσή του σε Δημήτρη Χορν.
https://www.instagram.com/abourdoumis/?__d=1%2FA

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης αποκάλυψε ακόμη ότι η συμμετοχή του στο YFSF ήταν χρονικά η κατάλληλη στιγμή, αφού είχε δεχτεί και παλαιότερα προτάσεις αλλά δεν μπορούσε να τις αξιοποιήσει. Τώρα, όμως, κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα με ενθουσιασμό, παρότι πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία που περιλαμβάνει συνεχείς πρόβες, μακιγιάζ, προετοιμασία και νέες τεχνικές κάθε εβδομάδα.

Αναφέρθηκε επίσης στις επαγγελματικές σχέσεις με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Με τον Μέμο Μπεγνή έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στο Εθνικό Θέατρο, ερμηνεύοντας εναλλάξ τον Λαέρτη στον «Άμλετ», ενώ με τους υπόλοιπους δεν είχε δουλέψει ξανά. Ωστόσο, όπως είπε, όλοι είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες, δημιουργώντας ένα πολύ ζεστό και υποστηρικτικό κλίμα.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Δημήτρης Χορν στο Your Face Sounds Familiar με εντυπωσιακή μεταμόρφωση επί σκηνής.
https://www.instagram.com/abourdoumis/?__d=1%2FA

Τέλος, σχολίασε και την κριτική επιτροπή, αναγνωρίζοντας πως κάθε μέλος έχει τον ρόλο του και εκφράζει με χιούμορ και ευγένεια την άποψή του. Τόνισε ότι σέβεται απόλυτα την Κατερίνα Παπουτσάκη, με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, τον Ρένο Χαραλαμπίδη, τη Ρένα Μόρφη και τον Γιώργο Θεοφάνους, τους οποίους θεωρεί ιδιαίτερα ταλαντούχους.

https://www.instagram.com/abourdoumis/?__d=1%

Ο ηθοποιός δείχνει να χαίρεται πραγματικά τη συμμετοχή του στο «Your Face Sounds Familiar», με τη μεταμόρφωση του σε Δημήτρη Χορν να αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του στο show.

Your Face Sounds Familiar: Η εκρηκτική νικήτρια του 3ου επεισοδίου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

YFSF Αλέξανδρος Μπουρδούμης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Καρμική συνάντηση»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Μπρούνο Τσερέλα για την Αθηνά Οικονομάκου και το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Καρμική συνάντηση»: Η τρυφερή εξομολόγηση του Μπρούνο Τσερέλα για την Αθηνά Οικονομάκου και το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

04.05.2026
Επόμενο
Victoria Beckham: Το απρόσμενο δώρο στον David Beckham για τα γενέθλιά του που έγινε viral

Victoria Beckham: Το απρόσμενο δώρο στον David Beckham για τα γενέθλιά του που έγινε viral

04.05.2026

Δες επίσης

Your Face Sounds Familiar: Η εκρηκτική νικήτρια του 3ου επεισοδίου
TV

Your Face Sounds Familiar: Η εκρηκτική νικήτρια του 3ου επεισοδίου

04.05.2026
Πριν το Your Face Sounds Familiar: Οι εκπομπές που ένωσαν την τηλεόραση με τη φιλανθρωπία
TV

Πριν το Your Face Sounds Familiar: Οι εκπομπές που ένωσαν την τηλεόραση με τη φιλανθρωπία

03.05.2026
«Your Face Sounds Familiar»: Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής, 03 Μαΐου
TV

«Your Face Sounds Familiar»: Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής, 03 Μαΐου

30.04.2026
Grand Hotel: Έρωτες, ψέματα και ένα τηλεγράφημα που αλλάζει τα πάντα
TV

Grand Hotel: Έρωτες, ψέματα και ένα τηλεγράφημα που αλλάζει τα πάντα

30.04.2026
Από τα 90s στα 2000s: Οι 10 παρουσιαστές που καθόρισαν την «χρυσή εποχή» της ελληνικής τηλεόρασης
TV

Από τα 90s στα 2000s: Οι 10 παρουσιαστές που καθόρισαν την «χρυσή εποχή» της ελληνικής τηλεόρασης

30.04.2026
MAD REWIND & MAD VIBES: Δύο νέα κανάλια από τον Όμιλο Mad, που αλλάζουν τον τρόπο που ακούς μουσική
TV

MAD REWIND & MAD VIBES: Δύο νέα κανάλια από τον Όμιλο Mad, που αλλάζουν τον τρόπο που ακούς μουσική

29.04.2026
Grand Hotel: Πανικός μετά την εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου
TV

Grand Hotel: Πανικός μετά την εξαφάνιση του μικρού Γεώργιου

28.04.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο πήχης ανεβαίνει και οι σχέσεις δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τρίτης 28/4
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο πήχης ανεβαίνει και οι σχέσεις δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τρίτης 28/4

28.04.2026
Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»
TV

Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»

28.04.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου