«Your Face Sounds Familiar»: Η συγκλονιστική μεταμόρφωση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη σε Δημήτρη Χορν

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης εντυπωσίασε στο τρίτο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» την Κυριακή 3 Μαΐου, όπου ανέλαβε να μεταμορφωθεί στον αξέχαστο Δημήτρη Χορν. Η εμφάνισή του συζητήθηκε ιδιαίτερα, καθώς η συγκεκριμένη μεταμόρφωση απαιτούσε λεπτότητα, σεβασμό και βαθιά καλλιτεχνική προσέγγιση. Ο ηθοποιός, που έχει μεγάλη αγάπη για το θέατρο, αντιμετώπισε τον ρόλο με δέος, αφού ο Δημήτρης Χορν αποτελεί για εκείνον ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής υποκριτικής.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο FTHIS, η πρόκληση ήταν μεγάλη, καθώς έπρεπε να μπει στον κόσμο και στην ατμόσφαιρα ενός ανθρώπου που υπήρξε πρωτοπόρος και μοναδικός για την εποχή του. Τόνισε ότι προσπάθησε να αγγίξει όσο περισσότερο μπορούσε την προσωπικότητα και την καλλιτεχνική ευαισθησία του Χορν, έναν ηθοποιό που θεωρεί εξαιρετικά σύγχρονο και αγαπημένο.

Παράλληλα, μίλησε για την εμπειρία του στο «Your Face Sounds Familiar», την οποία χαρακτήρισε εντυπωσιακή και απολαυστική. Το show, όπως είπε, έχει ξεχωριστή ενέργεια, με όλους τους συμμετέχοντες να λειτουργούν με ομαδικότητα και ενθάρρυνση. Ο στόχος τους είναι ο ίδιος: να περάσει όμορφα το κοινό, να διασκεδάσει ένα Κυριακάτικο βράδυ και να απολαύσει ένα show που συνδυάζει μουσική, χορό, υποκριτική και χιούμορ. Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στην παραγωγή του ΑΝΤ1, την οποία χαρακτήρισε «εκπληκτική», υπογραμμίζοντας πόσο υψηλού επιπέδου είναι το αποτέλεσμα.

Όσον αφορά την οικογένειά του, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο γιος του βλέπει βίντεο με τις μεταμορφώσεις του και ξεσπάει στα γέλια, εντυπωσιασμένος από τις αλλαγές του μπαμπά του. Αν και δεν παρακολουθεί συστηματικά το πρόγραμμα, χαίρεται να βλέπει τις διαφορετικές εικόνες του πατέρα του.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης αποκάλυψε ακόμη ότι η συμμετοχή του στο YFSF ήταν χρονικά η κατάλληλη στιγμή, αφού είχε δεχτεί και παλαιότερα προτάσεις αλλά δεν μπορούσε να τις αξιοποιήσει. Τώρα, όμως, κατάφερε να ενταχθεί στο πρόγραμμα με ενθουσιασμό, παρότι πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία που περιλαμβάνει συνεχείς πρόβες, μακιγιάζ, προετοιμασία και νέες τεχνικές κάθε εβδομάδα.

Αναφέρθηκε επίσης στις επαγγελματικές σχέσεις με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Με τον Μέμο Μπεγνή έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στο Εθνικό Θέατρο, ερμηνεύοντας εναλλάξ τον Λαέρτη στον «Άμλετ», ενώ με τους υπόλοιπους δεν είχε δουλέψει ξανά. Ωστόσο, όπως είπε, όλοι είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες, δημιουργώντας ένα πολύ ζεστό και υποστηρικτικό κλίμα.

Τέλος, σχολίασε και την κριτική επιτροπή, αναγνωρίζοντας πως κάθε μέλος έχει τον ρόλο του και εκφράζει με χιούμορ και ευγένεια την άποψή του. Τόνισε ότι σέβεται απόλυτα την Κατερίνα Παπουτσάκη, με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, τον Ρένο Χαραλαμπίδη, τη Ρένα Μόρφη και τον Γιώργο Θεοφάνους, τους οποίους θεωρεί ιδιαίτερα ταλαντούχους.

Ο ηθοποιός δείχνει να χαίρεται πραγματικά τη συμμετοχή του στο «Your Face Sounds Familiar», με τη μεταμόρφωση του σε Δημήτρη Χορν να αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του στο show.

