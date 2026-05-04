Your Face Sounds Familiar: Η εκρηκτική νικήτρια του 3ου επεισοδίου

Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε δυναμικά στους τηλεοπτικούς δέκτες, προσφέροντας στους τηλεθεατές ένα ακόμη θεαματικό επεισόδιο. Το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, μέσα από τη συχνότητα του ANT1, οι παίκτες παρουσίασαν μεταμορφώσεις γεμάτες ενέργεια, συναίσθημα και άψογες ερμηνείες. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με την παραγωγή να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι το YFSF παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά τηλεοπτικά formats στην ελληνική τηλεόραση.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος με τη χαρακτηριστική του άνεση και τη σκηνική του προσωπικότητα ανέβασε τη διάθεση του κοινού και πλαισίωσε ιδανικά τις εμφανίσεις των διαγωνιζομένων. Δέκα παίκτες πήραν θέση στη σκηνή, αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, δοκιμάζοντας μεταμφιέσεις απαιτητικές, πρωτότυπες και ιδιαίτερα απαιτητικές φωνητικά αλλά και υποκριτικά.

Πριν το Your Face Sounds Familiar: Οι εκπομπές που ένωσαν την τηλεόραση με τη φιλανθρωπία

Οι μεταμορφώσεις του 3ου επεισοδίου

Οι διαγωνιζόμενοι παρουσίασαν ένα μεγάλο εύρος ρόλων, από θρυλικές προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού έως διεθνείς superstars:

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έγινε Δημήτρης Χορν

έγινε Ο Μέμος Μπεγνής μεταμορφώθηκε σε Ryan Gosling

μεταμορφώθηκε σε Ο Biased Beast υποδύθηκε τον Marilyn Manson

υποδύθηκε τον Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ανέλαβε τον Sam Smith

ανέλαβε τον Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας έγινε Άντζελα Δημητρίου

έγινε Η Αφροδίτη Χατζημηνά μεταμορφώθηκε σε Νατάσα Θεοδωρίδου

μεταμορφώθηκε σε Η Μαριάντα Πιερίδη υποδύθηκε την Ελευθερία Αρβανιτάκη

υποδύθηκε την Η Μαριλού Κατσαφάδου έγινε Θέμης Αδαμαντίδης

έγινε Η Ίντρα Κέιν μεταμορφώθηκε σε Bruno Mars

μεταμορφώθηκε σε Η Δωροθέα Μερκούρη ενσάρκωσε την Madonna

Κάθε εμφάνιση είχε τον δικό της χαρακτήρα: άλλες εντυπωσίασαν με την πιστότητα στη φωνή, άλλες με τη σκηνική παρουσία, και άλλες με την έντονη συναισθηματική απόδοση. Οι παίκτες ξεχώρισαν για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους, χαρίζοντας στο κοινό ένα επεισόδιο που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Η μεγάλη νικήτρια του 3ου επεισοδίου

Ανάμεσα στις δέκα εμφανίσεις, εκείνη που ξεχώρισε περισσότερο και συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ήταν της Αφροδίτης Χατζημηνά. Η ερμηνεία της ως Νατάσα Θεοδωρίδου θεωρήθηκε απόλυτα επιτυχημένη, τόσο φωνητικά όσο και ως προς την αισθητική και σκηνική αποτύπωση της γνωστής τραγουδίστριας. Η μεταμφίεση της Αφροδίτης άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο κοινό αλλά και στην κριτική επιτροπή, κάνοντάς την δικαίως την νικήτρια του επεισοδίου.

Το 3ο επεισόδιο επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το YFSF συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές τηλεοπτικές στιγμές και να αναδεικνύει ταλαντούχους καλλιτέχνες που τολμούν να ξεπεράσουν τα όριά τους. Με εμφανίσεις γεμάτες πάθος, επαγγελματισμό και χιούμορ, η βραδιά έκλεισε δυναμικά, αφήνοντας τους τηλεθεατές με την ανυπομονησία για το επόμενο επεισόδιο και τις νέες μεταμορφώσεις που θα φέρει.

«Your Face Sounds Familiar»: Όλα όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής, 03 Μαΐου