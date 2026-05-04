Το ζευγάρι της χρονιάς: Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Σπυριδωνίδης τραγουδούν μαζί στο live του Σάκη Ρουβά

Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πιο ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη από ποτέ, καθώς η προσωπική της ζωή βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες φάσεις της. Ο έρωτάς της με τον επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδης δυναμώνει συνεχώς, με το ζευγάρι να μοιράζεται ολοένα και περισσότερες στιγμές παρά το γεγονός ότι εκείνη επιλέγει συνήθως να κρατά χαμηλό προφίλ στα προσωπικά της. Παρόλα αυτά, η αγάπη της για τον σύντροφό της, τον οποίο αποκαλεί χαϊδευτικά «Robbie», είναι πια εμφανής.

Αν και η Influencer αποφεύγει να δημοσιεύει κοινά στιγμιότυπα, το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου έκανε μια εξαίρεση που συζητήθηκε. Η Ιωάννα βρέθηκε μαζί με τον Δημήτρη και στενούς φίλους τους στο νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου εμφανίζονται ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η παρέα φαίνεται πως διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε ένα πρόγραμμα που ήδη κάνει θραύση στο κοινό της πόλης.

Το highlight της βραδιάς ήταν ένα βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη στα social media, στο οποίο το ζευγάρι φαίνεται να παίρνει το μικρόφωνο από τον δημοφιλή τραγουδιστή και να τραγουδούν μαζί επί σκηνής. Η ίδια είχε αποκαλύψει νωρίτερα μέσα στη μέρα ότι ο Δημήτρης είναι μεγάλος θαυμαστής του Σάκη Ρουβά, κάτι που εξηγεί τον ενθουσιασμό του στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Η σχέση τους μετρά πλέον πάνω από έναν χρόνο, με τους δύο τους να είναι πραγματικά αχώριστοι. Η Ιωάννα έχει μιλήσει ανοιχτά για τον δεσμό τους, αποκαλύπτοντας πως στην πραγματικότητα πρόκειται για «εφηβικό έρωτα», καθώς ήταν ζευγάρι πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια. Όπως η ίδια είχε δηλώσει, γνωρίζονται βαθιά, έχουν γνωρίσει ο ένας τις οικογένειες του άλλου, και αυτό τους κάνει να αισθάνονται οικειότητα και ασφάλεια.

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, και η Ιωάννα Τούνη δεν κρύβει ότι επισκέπτεται πολύ συχνά τα μαγαζιά του. Το τελευταίο διάστημα μοιράζεται συχνότερα στιγμές που δείχνουν πόσο στηρίζει τα επαγγελματικά του βήματα.

Πριν λίγες ημέρες, μέσα από ανάρτησή της στο TikTok, η Influencer έκανε έναν μικρό απολογισμό της ζωής της στα 32 της χρόνια, περιγράφοντας έναν τρόπο ζωής γεμάτο ευγνωμοσύνη και αυτοπεποίθηση. Ανάμεσα στις σκέψεις της, δεν παρέλειψε να αναφερθεί με τρυφερότητα στον Robbie και στο πόσο σημαντικός είναι γι’ αυτήν. Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά πως μεγαλώνει «το πιο γλυκό μωρό του κόσμου», έχει δίπλα της έναν υπέροχο σύντροφο, φίλους που λειτουργούν σαν οικογένεια και απολαμβάνει την επιτυχία της δικής της εταιρείας ρούχων, ενώ παράλληλα προχωρά νέα επιχειρηματικά πλάνα και επενδύσεις στο real estate.

Το πρώτο κοινό βίντεο με τον Δημήτρη μπορεί να αποτέλεσε μικρή έκπληξη για τους διαδικτυακούς της φίλους, ωστόσο αποδεικνύει πως η σχέση τους βρίσκεται σε ένα πολύ όμορφο και σταθερό μονοπάτι. Για την Ιωάννα, η οποία ισορροπεί απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις, τη μητρότητα και μια δυνατή σχέση, αυτή η περίοδος μοιάζει να είναι μία από τις πιο ευτυχισμένες της ζωή της. Και όπως δείχνουν οι δημόσιες κινήσεις της, το μέλλον μοιάζει ακόμη πιο λαμπερό τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

