Fashion 04.05.2026

Η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ρένα Μόρφη παρέδωσαν μαθήματα στιλ στη σκηνή του YFSF

Εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Your Face Sounds Familiar με την Κατερίνα Παπουτσάκη και τη Ρένα Μόρφη να ξεχωρίζουν με κομψά looks
Μαρία Χατζηγιάννη

Την Κυριακή 3 Μαΐου προβλήθηκε στον ANT1 το τρίτο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβάζουν ξανά τον πήχη, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και αποτίοντας φόρο τιμής σε εμβληματικές προσωπικότητες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική και το θέαμα.

Ιδιαίτερη λάμψη στη βραδιά έδωσαν και τα μέλη της κριτικής επιτροπής, με την Κατερίνα Παπουτσάκη και τη Ρένα Μόρφη να τραβούν τα βλέμματα από την πρώτη κιόλας στιγμή, χάρη στις κομψές και προσεγμένες εμφανίσεις τους.

YFSF: Η Κατερίνα Παπουτσάκη με πράσινες παγιέτες και η Ρένα Μόρφη με δαντέλα έκλεψαν τις εντυπώσεις

Η Κατερίνα Παπουτσάκη παρέδωσε ένα απόλυτα refined και διαχρονικό fashion moment, επιλέγοντας ένα μαύρο σατέν φόρεμα με balloon φούστα και εντυπωσιακό δέσιμο στην πλάτη. Το σχέδιο απογειωνόταν από τις λαμπερές μαύρες λεπτομέρειες με στρας στο μπούστο, που χάριζαν μια διακριτική αλλά πολυτελή λάμψη.

Τα ασημένια αξεσουάρ της πρόσθεσαν τη σωστή δόση φωτεινότητας, ενώ το beauty look ολοκλήρωσε ιδανικά την εμφάνιση, με χωρίστρα στο πλάι και καλοσχηματισμένες μπούκλες που παρέπεμπαν σε αυθεντικό Old Hollywood glamour, χαρίζοντας έναν αέρα κομψότητας και κινηματογραφικής φινέτσας.

Από την άλλη, η Ρένα Μόρφη επέλεξε να κινηθεί σε πιο τολμηρά, χρωματικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα εφαρμοστό φόρεμα με διαφάνειες και κόκκινα κεντητά στοιχεία που απέπνεαν έντονη boho αισθητική.

Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε χαμηλό κότσο, αφήνοντας χώρο στα statement σκουλαρίκια να πρωταγωνιστήσουν, εντυπωσιακά κόκκινα λουλούδια που έδεναν αρμονικά με το φόρεμα και ολοκλήρωναν την εμφάνιση με έναν καλλιτεχνικό, σχεδόν ρομαντικό χαρακτήρα.

Κατερίνα Παπουτσάκη Ρένα Μόρφη
