Το φινάλε του «Happy Day» είχε την πιο ανατρεπτική είσοδο της χρονιάς

Ο Κώστας Φραγκολιάς εμφανίστηκε με πλατινέ μαλλί στο φινάλε της εκπομπής «Happy Day» και άφησε άφωνη τη Σταματίνα Τσιμτσιλή

Με μια ματιά Το «Happy Day» ολοκληρώθηκε με κινηματογραφική είσοδο των Κώστα Φραγκολιά και Λευτέρη Μητσόπουλου με μηχανές.

Ο Κώστας Φραγκολιάς αποκάλυψε πλατινέ ξανθά μαλλιά, προκαλώντας έκπληξη.

Η αλλαγή στην εμφάνιση του Φραγκολιά θύμισε την εποχή του ως μοντέλο τη δεκαετία του '90.

Η μεταμόρφωση και η είσοδος του Φραγκολιά έγιναν viral στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με έναν άκρως κινηματογραφικό και ανατρεπτικό τρόπο ολοκληρώθηκε το «Happy Day», καθώς ο Κώστας Φραγκολιάς και ο Λευτέρης Μητσόπουλος αποφάσισαν να κάνουν την πιο εντυπωσιακή είσοδο στο πλατό. Οι δύο συνεργάτες της εκπομπής εμφανίστηκαν οδηγώντας τις μηχανές τους, δημιουργώντας αμέσως κλίμα έκπληξης και χαρίζοντας μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές του φινάλε.

Ωστόσο, αυτό που πραγματικά έκλεψε την παράσταση δεν ήταν οι μηχανές, αλλά η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του Κώστα Φραγκολιά. Μόλις έβγαλε το κράνος, αποκάλυψε το ολοκαίνουργιο κατάξανθο, πλατινέ χρώμα στα μαλλιά του, θυμίζοντας τις εποχές που μεσουρανούσε στον χώρο του μόντελινγκ τη δεκαετία του ’90.

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Η αποκάλυψη άφησε άφωνη τη Σταματίνα Τσιμτσιλή αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες της εκπομπής, οι οποίοι δεν έκρυψαν την έκπληξή τους βλέποντας τη θεαματική αλλαγή στην εικόνα του. Η παρουσιάστρια, εμφανώς εντυπωσιασμένη, του είπε: «Δεν το πιστεύω! Σε θυμάμαι έτσι πριν 30 χρόνια! Πόσο καιρό το προετοιμάζατε αυτό;».





Ο Κώστας Φραγκολιάς, με το γνωστό του χιούμορ, απάντησε αμέσως: «Το καλοκαίρι φεύγω Γερμανία για ταινίες!», προκαλώντας γέλια στο πλατό και χαρίζοντας μία από τις πιο viral στιγμές της εκπομπής.





Η εντυπωσιακή του μεταμόρφωση, σε συνδυασμό με τη θεαματική είσοδο με τη μηχανή, έγινε αμέσως θέμα συζήτησης στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως το νέο του look θυμίζει έντονα τις χρυσές εποχές της καριέρας του ως μοντέλο.