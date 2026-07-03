Η πιο πιστή «Ρουβίτσα» είναι 92 ετών και έκλεψε την παράσταση! (Δες βίντεο)

Ο Σάκης Ρουβάς σταμάτησε το πρόγραμμα της συναυλίας τους για μία 92χρονη θαυμάστρια και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα

Με μια ματιά Στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ίλιον, μια 92χρονη θαυμάστριά έκλεψε την παράσταση.

Ο τραγουδιστής σταμάτησε το πρόγραμμα, πλησίασε την 92χρονη και της έδωσε το μικρόφωνο.

Η 92χρονη αποκάλυψε ότι ήρθε κρυφά στη συναυλία και είναι ευτυχισμένη με την οικογένειά της.

Ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή και φίλησε τη θαυμάστριά του, συγκινώντας το κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της καλοκαιρινής περιοδείας του Σάκη Ρουβά εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Ίλιον. Πρωταγωνίστρια ήταν μια 92χρονη θαυμάστριά του, η οποία βρέθηκε στην πρώτη σειρά της αρένας, κερδίζοντας αμέσως την προσοχή του αγαπημένου καλλιτέχνη.

Τη στιγμή που ο Σάκης Ρουβάς την εντόπισε ανάμεσα στο κοινό, σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά του και πλησίασε κοντά της. Της έδωσε το μικρόφωνο, θέλοντας να μάθει περισσότερα για εκείνη, ενώ λίγο αργότερα της πρόσφερε και ένα μπουκαλάκι με νερό.

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Με χαμόγελο, ο τραγουδιστής σχολίασε: «Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ». Η κυρία Κατερίνα τότε αποκάλυψε τόσο την ηλικία όσο και το όνομά της, λέγοντας: «Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει». Στη συνέχεια εξήγησε γιατί η παρουσία της στη συναυλία παρέμενε… μυστική: «Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά».

Η εξομολόγησή της έκανε τον Σάκη Ρουβά να χαμογελάσει, ενώ η ίδια συμπλήρωσε: «Έχω τρία παιδιά, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη». Λίγο πριν συνεχίσει το μουσικό πρόγραμμα, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή, πλησίασε την 92χρονη θαυμάστριά του και τη φίλησε, με το κοινό να ξεσπά σε θερμά χειροκροτήματα για την τρυφερή αυτή στιγμή.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας δεκάδες θετικά σχόλια για την ανθρώπινη κίνηση του τραγουδιστή.