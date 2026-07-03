Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν στα κρυφά; Οι «Swifties» σε πανικό!

Φήμες αναφέρουν πως η Taylor Swift και ο Travis Kelce ίσως έχουν ήδη παντρευτεί και αντάλλαξαν όρκους σε μυστική τελετή

Με μια ματιά Φήμες θέλουν την Taylor Swift και τον Travis Kelce να έχουν παντρευτεί μυστικά.

Πολλαπλές πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε ιδιωτική τελετή.

Φημολογείται δεξίωση στο Madison Square Garden στις 3-4 Ιουλίου με διάσημους καλεσμένους.

Ούτε η Swift ούτε ο Kelce έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις πληροφορίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το όνομα της Taylor Swift βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποιο νέο μουσικό project, αλλά για δημοσιεύματα που τη θέλουν να έχει ήδη παντρευτεί τον Travis Kelce μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τις τελευταίες ώρες, η Page Six επικαλείται πολλαπλές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες το διάσημο ζευγάρι φέρεται να αντάλλαξε όρκους σε μια άκρως ιδιωτική τελετή, έχοντας στο πλευρό του μόνο λίγα αγαπημένα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η pop superstar και ο παίκτης των Kansas City Chiefs έχουν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους, ενώ την Παρασκευή 3 Ιουλίου φέρεται να έχει προγραμματιστεί μια εντυπωσιακή δεξίωση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παρουσία συγγενών, φίλων και πολλών διάσημων καλεσμένων. Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα λέγεται πως πραγματοποιήθηκε ιδιωτικό δείπνο με περίπου 100 προσκεκλημένους.

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Πρόσωπο που μίλησε στην Page Six υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Έχουν ήδη παντρευτεί». Παράλληλα, δεύτερη πηγή από τον μουσικό χώρο του Nashville ανέφερε ότι στην πόλη κυκλοφορεί έντονα η φημολογία πως οι δύο 36χρονοι «έχουν ήδη προχωρήσει σε γάμο».

Την ίδια ώρα, άλλη πηγή ισχυρίζεται ότι η ιδιωτική τελετή φέρεται να πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Tennessee, την Πολιτεία όπου η Taylor Swift μετακόμισε σε ηλικία 14 ετών για να ακολουθήσει το όνειρό της στη μουσική.

Στις φήμες ήρθε να προστεθεί και η δραστηριότητα του ιδιωτικού αεροσκάφους της τραγουδίστριας. Σύμφωνα με ιστοσελίδα που παρακολουθεί τις πτήσεις του, το αεροπλάνο έκανε την Κυριακή διαδοχικές στάσεις σε πόλεις όπου ζουν στενοί συγγενείς του ζευγαριού. Αρχικά αναχώρησε από το Nashville και προσγειώθηκε στη Philadelphia, όπου κατοικεί ο πατέρας του Travis Kelce, ενώ στην ίδια περιοχή ζουν και ο αδελφός του, Jason Kelce, μαζί με τη σύζυγό του Kylie Kelce. Στη συνέχεια πέταξε στην Tampa της Florida, όπου διαμένει ο πατέρας της Taylor Swift, πριν επιστρέψει στο Nashville και ακολούθως στη Νέα Υόρκη στις 30 Ιουνίου.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την Page Six, στο Madison Square Garden βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη λαμπερή βραδιά αναμένεται να εμφανιστούν μεγάλα ονόματα της μουσικής, όπως οι Stevie Nicks και Kenny Chesney, ενώ φημολογείται πως στη σκηνή θα βρεθεί και ο Ed Sheeran. Ανάμεσα στους καλεσμένους λέγεται επίσης ότι θα βρίσκεται και ο Paul McCartney.

Ο εμβληματικός χώρος, που φιλοξενεί συνήθως μεγάλες συναυλίες και αθλητικά γεγονότα, φέρεται να έχει μεταμορφωθεί ειδικά για την περίσταση. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εντυπωσιακή διακόσμηση, ακόμα και με ειδικά διαμορφωμένο κήπο, ενώ το μενού θα περιλαμβάνει πιάτα από αγαπημένα εστιατόρια της Taylor Swift.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η Taylor Swift ούτε ο Travis Kelce έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, επομένως όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας παραμένουν σε επίπεδο φημών.