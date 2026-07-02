«Θα συνεχίσω να παίζω όσο μπορώ» – Η συγκινητική εξομολόγηση του Bruce Foxton

Ο Bruce Foxton αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον και μίλησε ανοιχτά για τη νέα πραγματικότητα της ζωής του

Με μια ματιά Ο Bruce Foxton, μπασίστας των The Jam, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον.

Η διάγνωση προέκυψε από επιπλοκές προηγούμενης θεραπείας για καρκίνο.

Ο μουσικός δυσκολεύτηκε ψυχολογικά, αλλά είναι αποφασισμένος να ζήσει με τη νόσο.

Θα συνεχίσει να παίζει μουσική όσο του το επιτρέπει η υγεία του, λαμβάνοντας φαρμακευτική αγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bruce Foxton, ο θρυλικός μπασίστας των «The Jam», αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον, βάζοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, ο 69χρονος μουσικός εξήγησε ότι οι επιπλοκές από προηγούμενη θεραπεία για τον καρκίνο προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην υγεία του, τα οποία τελικά οδήγησαν στη διάγνωση.

Στο μήνυμά του έγραψε: «Πλέον αντιμετωπίζω ένα μέλλον ζώντας με τη νόσο του Πάρκινσον… και είμαι αποφασισμένος να το κάνω αυτό όσο καλύτερα μπορώ». Στη συνέχεια μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη ψυχολογική διαχείριση της διάγνωσης, σημειώνοντας: «Χρειάζεται πολύς χρόνος για να το συνειδητοποιήσω και να αποδεχτώ ότι το σώμα και το μυαλό μου είναι αντιμέτωπα με κάτι που βρίσκεται εντελώς εκτός του ελέγχου μου».

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Ο Bruce Foxton, μαζί με τους Paul Weller και Rick Buckler, ίδρυσαν τους «The Jam», ένα από τα σημαντικότερα βρετανικά rock συγκροτήματα της δεκαετίας του ’70 και των αρχών του ’80. Από το 1977 έως τη διάλυσή τους το 1982, οι «The Jam» άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους με τραγούδια που ασχολούνταν με κοινωνικά ζητήματα, την εργατική τάξη και την πολιτική πραγματικότητα της εποχής.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά μπασογραμμάτια του Foxton ξεχωρίζουν τα «Down in the tube station at midnight», «Going underground» και «A town called Malice», που παραμένουν μέχρι σήμερα αγαπημένα των fans. Δύο χρόνια μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο μουσικός κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, «Touch sensitive».

Στη συνέχεια έγινε μέλος των «Stiff Little Fingers», ενώ αργότερα επανενώθηκε με τον Rick Buckler στο συγκρότημα «From the Jam» το οποίο παρουσιάζει ζωντανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες των The Jam, με τον Russell Hastings στη θέση του frontman.

Την περασμένη εβδομάδα ο Bruce Foxton αναγκάστηκε να ακυρώσει προγραμματισμένη εμφάνιση με το συγκρότημά του, καθώς μια λοίμωξη του αναπνευστικού, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, επιβάρυνε σημαντικά την υγεία του.

Όπως έγραψε: «Η αφόρητη ζέστη σε συνδυασμό με μια προϋπάρχουσα λοίμωξη του αναπνευστικού με εξουθένωσαν εντελώς και η ιατρική οδηγία ήταν να ξεκουραστώ παίρνοντας παράλληλα φαρμακευτική αγωγή».

Παρά τις δυσκολίες, ο μουσικός δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον, καθώς η φαρμακευτική αγωγή τον βοηθά να διαχειρίζεται τα συμπτώματα της νόσου. «Το γεγονός ότι έχω τα κατάλληλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μου έδωσε μια ακόμα ευκαιρία να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ και αυτό για το οποίο ζω, σε ένα ήρεμο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Θα συνεχίσω να παίζω ζωντανά για όσο καιρό μπορώ».

Με τη συγκινητική αυτή εξομολόγηση, ο Bruce Foxton έστειλε μήνυμα δύναμης στους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μουσική όσο του το επιτρέπει η υγεία του.