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Celeb News 02.07.2026

Taylor Swift-Travis Kelce: Η επικρατέστερη ημερομηνία για τον γάμο της χρονιάς

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Οι φήμες για τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce φουντώνουν, καθώς μία συγκεκριμένη ημερομηνία θεωρείται πλέον η επικρατέστερη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Φήμες για τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce εντείνονται, με το Madison Square Garden να είναι πιθανό venue.
  • Έχει κατατεθεί αίτημα για κλείσιμο δρόμων γύρω από το MSG για το τριήμερο της 4ης Ιουλίου, με έντονη κινητικότητα στον χώρο.
  • Προετοιμάζονται εκδηλώσεις, όπως δείπνο πρόβας και μεγάλη δεξίωση, με μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία.
  • Υπάρχει πιθανότητα ο γάμος να είναι παραπλάνηση, με το ζευγάρι να επιλέγει άλλη, πιο ιδιωτική τοποθεσία.
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Το ερώτημα που κυριαρχεί εδώ και μήνες στα χείλη εκατομμυρίων θαυμαστών ανά τον κόσμο ενδέχεται να βρει την απάντησή του αυτό το Σαββατοκύριακο. Από τη στιγμή που η Taylor Swift και ο σταρ του NFL, Travis Kelce, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους το περασμένο καλοκαίρι, οι φήμες για τον «γάμο της χρονιάς» δεν έχουν σταματήσει να τροφοδοτούν τα πρωτοσέλιδα. Τώρα, η προσοχή στρέφεται στη Νέα Υόρκη και το θρυλικό Madison Square Garden, καθώς οι ενδείξεις ότι το εμβληματικό στάδιο θα αποτελέσει το σκηνικό για τις γαμήλιες εκδηλώσεις του ζευγαριού γίνονται όλο και πιο ισχυρές.

taylor_swift
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλα ξεκίνησαν από την επιβεβαίωση των δημοτικών αρχών της Νέας Υόρκης ότι κατατέθηκε αίτημα για το κλείσιμο των δρόμων γύρω από το στάδιο για το τριήμερο της 4ης Ιουλίου. Αν και η επίσημη ανακοίνωση δεν κατονομάζει τον γάμο, η κινητικότητα είναι πρωτοφανής. Μεταφορικά φορτηγά καταφτάνουν ασταμάτητα στον χώρο, ξεφορτώνοντας εξοπλισμό που περιλαμβάνει από φωτιστικά σώματα και σκηνικά μέχρι κουτιά με την ένδειξη «Garden Party». Μάρτυρες ανέφεραν ακόμα και την προσωρινή εμφάνιση ενός κόκκινου χαλιού στα σκαλιά του σταδίου, ενώ η μεταφορά ειδών εστίασης, συμπεριλαμβανομένου εκλεκτού φαγητού όπως ο αστακός, ενισχύει τις φήμες για μια πολυτελή δεξίωση.

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Σύμφωνα με διαρροές που έχουν κυκλοφορήσει στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το πρόγραμμα φέρεται να περιλαμβάνει ένα πιο κλειστό δείπνο πρόβας για περίπου 100 καλεσμένους την Πέμπτη στο Infosys Theater του σταδίου, ενώ η κορύφωση των εορτασμών αναμένεται την Παρασκευή με μια μεγάλη δεξίωση για 1.000 άτομα. Η εκδήλωση αυτή λέγεται πως θα περιλαμβάνει ζωντανή μουσική και ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θυμίζει κάστρο. Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει ήδη ανακοινώσει ότι λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας την εκδήλωση με την ίδια προσοχή που επιφυλάσσει για όλα τα μεγάλα γεγονότα στην πόλη, χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Taylor Swift ποζάρει με εντυπωσιακό φόρεμα και παπούτσια, με αφορμή την υπόθεση για το Eras Tour.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Παρά τις έντονες προετοιμασίες, πολλοί αναρωτιούνται αν πρόκειται για μια καλοστημένη «παραπλάνηση». Η Swift είναι γνωστή για την ικανότητά της να χειρίζεται την κοινή γνώμη και να φυλάσσει την προσωπική της ζωή ως επτασφράγιστο μυστικό. Δεν θα ήταν απίθανο, υποστηρίζουν οι αναλυτές, ο γάμος στο MSG να είναι ένα δόλωμα για να αποσπάσει την προσοχή των παπαράτσι, ενώ το ζευγάρι θα πραγματοποιεί την τελετή του σε μια πιο ιδιωτική τοποθεσία.

taylor_swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Αν και μοιάζει ασυνήθιστο για έναν γάμο, το MSG προσφέρει κάτι ανεκτίμητο για δύο τόσο διάσημα πρόσωπα: απόλυτο έλεγχο. Με τις υπόγειες VIP εισόδους του και την ικανότητά του να αποκλείει πλήρως την οπτική επαφή από τον έξω κόσμο, το στάδιο αποτελεί ένα φρούριο προστασίας της ιδιωτικότητας. Όσον αφορά τη λίστα των καλεσμένων, παραμένει μυστήριο, αν και ονόματα όπως η Selena Gomez, ο Jack Antonoff και αρκετοί συμπαίκτες του Kelce από τους Kansas City Chiefs θεωρούνται πιθανοί παρευρισκόμενοι. Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει το παραμικρό, αφήνοντας τον πλανήτη να αναμένει αν αυτό το Σαββατοκύριακο θα γραφτεί όντως ο πιο διάσημος γάμος της δεκαετίας.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Madison Square Garden Taylor Swift Travis Kelce
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