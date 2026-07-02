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Κατερίνα Καινούργιου: Απούσα από το «Super Κατερίνα» μία ημέρα πριν το φινάλε της σεζόν

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Η Κατερίνα Καινούργιου απουσίασε από την εκπομπή «Super Κατερίνα» λόγω αδιαθεσίας μία ημέρα πριν το φινάλε της σεζόν
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε από την εκπομπή «Super Κατερίνα» λόγω αδιαθεσίας.
  • Την παρουσίαση της εκπομπής ανέλαβε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.
  • Η απουσία της κρίθηκε απαραίτητη για ξεκούραση, ώστε να είναι παρούσα στο φινάλε.
  • Η τελευταία εκπομπή της σεζόν αναμένεται να είναι συγκινησιακή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με μια απρόσμενη απουσία ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή «Super Κατερίνα», καθώς η Κατερίνα Καινούργιου δεν βρέθηκε στη θέση της παρουσιάστριας. Την παρουσίαση της εκπομπής ανέλαβε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος στο παρελθόν είχε βρεθεί ξανά στο τιμόνι της εκπομπής, κατά τη διάρκεια της απουσίας της Κατερίνας Καινούργιου όταν είχε φέρει στον κόσμο την κόρη της, τη μικρή Ξένια.

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Ο λόγος της απουσίας της
https://www.instagram.com/katken85/

Από την έναρξη της εκπομπής, ο δημοσιογράφος εξήγησε στους τηλεθεατές ότι η παρουσιάστρια παρέμεινε στο σπίτι της εξαιτίας μιας αδιαθεσίας, ακολουθώντας τις οδηγίες για ξεκούραση, ώστε να είναι σε θέση να δώσει κανονικά το «παρών» στην αυριανή, τελευταία εκπομπή της σεζόν.

«Έρχεται ο γιος»: Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου σε πρωτοσέλιδο περιοδικού

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Κατερινάκι μας για σήμερα, για σήμερα δε θα είναι μαζί μας. Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι σημαντικό. Απλώς έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της, να ξεκουραστεί. Να της ευχηθούμε περαστικά,όχι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αύριο έχουμε την τελευταία εκπομπή και η Super Κατερίνα ρίχνει αυλαία».


Όπως όλα δείχνουν, η απουσία της είναι προσωρινή και στόχος είναι να επιστρέψει κανονικά στο πλατό για το μεγάλο φινάλε της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

https://www.instagram.com/superkaterinatv/?hl=el
https://www.instagram.com/superkaterinatv/?hl=el

Η αυριανή εκπομπή αναμένεται να έχει ιδιαίτερα συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς θα ολοκληρώσει έναν ακόμη τηλεοπτικό κύκλο της «Super Κατερίνα». Οι συνεργάτες της εκπομπής ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τη φετινή σεζόν, με την ευχή η Κατερίνα Καινούργιου να είναι παρούσα στο πλατό για να κλείσει μαζί με την ομάδα της αυτή τη χρονιά.

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Super Κατερίνα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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