Μουσική 18.08.2026

Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της Γιώργο Νικολαΐδη

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Η τραγουδίστρια πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο με τα αγαπημένα της πρόσωπα και ανάμεσα στα στιγμιότυπα των διακοπών της ξεχώρισε εκείνο με τον γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη, στις διακοπές της.
  • Ο Γιώργος Νικολαΐδης, σε αντίθεση με την αδελφή του, κρατά χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη δημοσιότητα.
  • Η τραγουδίστρια πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο με τα παιδιά της, τον σύντροφό της και αγαπημένα πρόσωπα.
  • Η Δέσποινα Βανδή έχει αποκτήσει τα δύο παιδιά της, Μελίνα και Γιώργο, από τον γάμο της με τον Ντέμη Νικολαΐδη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να περάσει τον Δεκαπενταύγουστο με τα αγαπημένα της πρόσωπα και, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που μοιράστηκε στα social media, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις ημέρες των διακοπών της. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη. Ο νεαρός κρατά εδώ και χρόνια χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη δημοσιότητα, γεγονός που κάνει κάθε κοινή εμφάνισή του με τη διάσημη μητέρα του ιδιαίτερα ξεχωριστή. Η φωτογραφία βρίσκεται στο τέταρτο slide της ανάρτησης και αποτελεί μία από τις σπάνιες φορές που η Δέσποινα Βανδή επιλέγει να μοιραστεί δημόσια ένα τόσο προσωπικό στιγμιότυπο με τον γιο της.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Η τραγουδίστρια γιόρτασε τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και τον γιο της. Η οικογενειακή αυτή συνύπαρξη φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη σημασία για τη Δέσποινα Βανδή, η οποία θέλησε παράλληλα να στείλει τις ευχές της σε όλους όσοι γιόρταζαν τον Δεκαπενταύγουστο.

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«Χρόνια πολλά με υγεία σε όσους γιορτάζουν σήμερα!!! Αγάπη και χαρές μόνο!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές στιγμές της. Η σπάνια φωτογραφία με τον Γιώργο Νικολαΐδη ήταν εκείνη που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή ο 18χρονος επιλέγει να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε αντίθεση με την αδελφή του, Μελίνα, η οποία έχει δημιουργήσει τη δική της παρουσία στα social media και έχει απασχολήσει συχνά τα media, ο Γιώργος κρατά μια πολύ πιο διακριτική στάση.

https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Η Δέσποινα Βανδή έχει αποκτήσει τα δύο παιδιά της από τον γάμο της με τον πρώην ποδοσφαιριστή Ντέμη Νικολαΐδη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2003 και έναν χρόνο αργότερα, το 2004, ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Μελίνα. Το 2007 γεννήθηκε ο γιος τους, Γιώργος, ο οποίος σήμερα είναι 18 ετών. Η Δέσποινα Βανδή και ο Ντέμης Νικολαΐδης ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους στις 15 Ιουλίου 2021, έπειτα από 18 χρόνια γάμου. Παρά το τέλος της κοινής τους πορείας ως ζευγάρι, τα δύο παιδιά τους παραμένουν το σημαντικότερο κοινό σημείο αναφοράς στη ζωή τους.

Δέσποινα Βανδή
https://www.instagram.com/desp1navandi/

Η ίδια η τραγουδίστρια έχει μιλήσει πολλές φορές με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση που έχει δημιουργήσει με τα παιδιά της και για τον ρόλο της ως μητέρα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Happy Day», είχε αναφερθεί στο δέσιμο που έχει μαζί τους, τονίζοντας πως έχει πολύ καλή σχέση και με τα δύο. «Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά μου, τρομερό δέσιμο και με τα δύο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σχέση τους ως ιδιαίτερα αγαπησιάρικη. Όπως είχε εξηγήσει, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, όμως η επικοινωνία είναι εκείνη που θεωρεί σημαντικότερη.

Η Δέσποινα Βανδή είχε μιλήσει επίσης για τις προτεραιότητες που έβαλε στη ζωή της ως μητέρα, εξηγώντας πως, παρά τις απαιτήσεις της καριέρας της, υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες τα παιδιά της βρέθηκαν πάνω από το τραγούδι και τη δουλειά της.

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ Ντέμης Νικολαΐδης
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