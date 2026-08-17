Μουσική 17.08.2026

«Χιτάρα!»: Ο Ηλίας Ψινάκης έκανε το πιο αυθόρμητο review στο νέο τραγούδι της Άννας Βίσση

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Ο Ηλίας Ψινάκης άκουσε το «Όχι Γιατί;», το χαρακτήρισε «χιτάρα» και χάρισε στην Άννα Βίσση μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Ηλίας Ψινάκης έκανε αυθόρμητο review στο νέο τραγούδι της Άννας Βίσση, "Όχι Γιατί;", αποκαλώντας το "χιτάρα".
  • Το βίντεο με την αντίδραση του Ψινάκη έγινε viral στα social media, προκαλώντας γέλιο και σχόλια.
  • Η Άννα Βίσση βρίσκεται στους Αρκιούς, απολαμβάνοντας διακοπές και προετοιμάζοντας νέο υλικό.
  • Το νέο τραγούδι της Βίσση φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα και αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο τραγούδι της Άννας Βίσση φαίνεται πως βρήκε ήδη έναν από τους πιο ενθουσιώδεις υποστηρικτές του πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα αυθόρμητο βίντεο από τις καλοκαιρινές της διακοπές, στο οποίο ακούγεται απόσπασμα από το νέο της κομμάτι με τίτλο «Όχι Γιατί;», με τον Ηλία Ψινάκη να κάνει ξαφνικά την εμφάνισή του και να χαρίζει μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές των τελευταίων ημερών. «Χιτάρα!» ήταν η πρώτη του αντίδραση μόλις άκουσε το τραγούδι, ενώ η συνέχεια του διαλόγου τους, γεμάτη χιούμορ και πειράγματα, δεν άργησε να γίνει viral στα social media. Το βίντεο προκάλεσε αμέσως το ενδιαφέρον των θαυμαστών της τραγουδίστριας, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν τόσο τη χημεία των δύο φίλων όσο και το νέο μουσικό της εγχείρημα.

Η Άννα Βίσση με εντυπωσιακή εμφάνιση στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης στον Μανώλη Μητσιά.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Η Άννα Βίσση, η οποία μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, συνεχίζει παράλληλα την προετοιμασία νέου υλικού, αποδεικνύοντας πως παραμένει ασταμάτητη και δημιουργική, ακόμη και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών.

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Η Άννα Βίσση βρίσκεται στους Αρκιούς, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης πριν από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό χειμώνα. Καθισμένη δίπλα στη θάλασσα και σε απόλυτα καλοκαιρινό mood, ακούει απόσπασμα από το νέο της τραγούδι με τίτλο «Όχι Γιατί;», ένα κομμάτι που φέρει για ακόμη μία φορά την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα. Και τότε εμφανίζεται ο Ηλίας Ψινάκης. Χωρίς καμία προειδοποίηση, μπαίνει στο πλάνο και φωνάζει προς την τραγουδίστρια: «Έλα, Άννα… χιτάρα!». Η αντίδραση της Άννας Βίσση είναι άμεση, καθώς τον ρωτά πότε πρόλαβε να ακούσει το τραγούδι. Η απάντηση, όμως, είναι αυτή που μετατρέπει το βίντεο σε μια απολαυστική στιγμή. Ο Ηλίας Ψινάκης εξηγεί πως βρισκόταν στην παραλία για γυμνισμό και άκουσε το τραγούδι από εκεί. Η συνέχεια γίνεται ακόμη πιο χιουμοριστική, όταν η τραγουδίστρια τον ρωτά αν κρύβεται για να ακούσει το νέο της τραγούδι.

Η απάντησή του δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. «Όχι, κρυβόμουν μην δουν τη γεροντόπετσα, αλλά είναι χιτάρα», λέει με το χαρακτηριστικό του ύφος, προκαλώντας γέλια τόσο στην Άννα Βίσση όσο και στους διαδικτυακούς της φίλους. Το αποκορύφωμα έρχεται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η τραγουδίστρια τον ρωτά αν τελικά πρέπει να κυκλοφορήσει το τραγούδι. Η απάντηση του Ηλία Ψινάκη ήταν αποστομωτική: «Χαζό, είσαι παιδάκι μου… Η εποχή τα σηκώνει όλα». Η ατάκα έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως η χημεία ανάμεσα στους δύο φίλους παραμένει αναλλοίωτη μέσα στα χρόνια.

Άλλωστε, η σχέση της Άννας Βίσση με τον Ηλία Ψινάκη μετρά δεκαετίες. Οι δυο τους έχουν μοιραστεί αμέτρητες στιγμές, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, και δεν είναι λίγες οι φορές που οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν χαρίσει viral στιγμές. Την ίδια ώρα, η Άννα Βίσση συνεχίζει να προετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Με νέα τραγούδια, νέες εμφανίσεις και τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ να πλησιάζει, η αγαπημένη τραγουδίστρια δείχνει να βρίσκεται σε μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της.

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΗΛΙΑΣ ΨΙΝΑΚΗΣ ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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