Χρυσό deal για τη Sia: Πούλησε το 50% των επιτυχιών της για 180 εκατ. δολάρια

Με μια ματιά Η Sia πούλησε το 50% των δικαιωμάτων των τραγουδιών της στην Pophouse για 180 εκατομμύρια δολάρια.

165 εκατομμύρια δολάρια αφορούν τραγούδια πριν τον γάμο της, με τον πρώην σύζυγο να παραιτείται έναντι 1 εκατομμυρίου.

Τα 15 εκατομμύρια για τραγούδια που δημιουργήθηκαν κατά τον γάμο θα παραμείνουν σε ειδικό λογαριασμό.

Η Sia θα καταβάλλει 42.500 δολάρια μηνιαίως ως διατροφή στον πρώην σύζυγό της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sia ετοιμάζεται να αγοράσει πολλούς νέους πολυελαίους για το σπίτι της, καθώς αποφάσισε να αποχωριστεί το μισό από τον πολύτιμο μουσικό της κατάλογο έναντι ενός αστρονομικού χρηματικού ποσού που προκαλεί ζάλη. Σύμφωνα με επίσημα δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η διάσημη τραγουδίστρια και συνθέτρια προχώρησε στην πώληση του 50% των δικαιωμάτων των τραγουδιών της στην εταιρεία ψυχαγωγίας και επενδύσεων Pophouse. Το συνολικό deal άγγιξε το εκπληκτικό ποσό των 180 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη σαρωτική επιτυχία που σημειώνουν τα κομμάτια της στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία.

Ωστόσο, τα οικονομικά δεδομένα αυτής της σπουδαίας συμφωνίας περιπλέκονται αρκετά εξαιτίας του πρόσφατου διαζυγίου της από τον Dan Bernad. Η νομική ομάδα της Sia, με επικεφαλής τη γνωστη δικηγόρο των διασήμων Laura Wasser, είχε καταθέσει την αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2025, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο που διαρκέσε λιγότερο από τρία χρόνια. Όπως είναι φυσικό, η χρονική στιγμή της πώλησης του καταλόγου φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα του διαχωρισμού των εσόδων, δημιουργώντας μια παράλληλη νομική διαμάχη ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

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Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η Sia πρόκειται να εισπράξει άμεσα 165 εκατομμύρια δολάρια για τα τραγούδια που είχε γράψει πριν από τον γάμο της με τον Dan Bernad, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται τεράστιες παγκόσμιες επιτυχίες όπως το «Chandelier», το «Titanium» και το «Cheap Thrills». Ο πρώην σύζυγός της συμφώνησε να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα διεκδίκησης αυτών των χρημάτων, με την προϋπόθεση ότι η τραγουδίστρια θα του καταβάλει το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Έτσι, ο πίνακας των κερδών διαμορφώνεται προς το παρόν στα 164 εκατομμύρια δολάρια για τη Sia και στο 1 εκατομμύριο για τον πρώην αγαπημένο της.

Τα 15 εκατομμύρια της διαφωνίας και ο λογαριασμός escrow

Παρά την αρχική συμφωνία για τις παλιές επιτυχίες, υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό σημείο τριβής που αφορά τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια δολάρια της συνολικής συμφωνίας. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στα τραγούδια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της διετούς έγγαμης συμβίωσής τους. Βάσει της δικαστικής απόφασης, τα συγκεκριμένα χρήματα θα τοποθετηθούν προσωρινά σε έναν ειδικό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow), ώστε το πρώην ζευγάρι να μπορέσει να διασταυρώσει τα ξίφη του στο δικαστήριο αν δεν καταφέρει να βρει μια εξωδικαστική λύση για τη μοιρασιά.

Ένας σύντομος γάμος με τεράστια οικονομικά οφέλη

Αν και η Sia δεν έγραψε τον ίδιο όγκο επιτυχιών κατά τη διάρκεια του γάμου της, κατάφερε να συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 15 εκατομμυρίων μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια. Η νομική εκπροσώπηση από τη Laura Wasser εγγυάται ότι η τραγουδίστρια θα δώσει σκληρή μάχη για να προστατεύσει τους καρπούς της δουλειάς της. Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές υποχρεώσεις της Sia προς τον πρώην σύζυγό της δεν σταματούν εκεί, καθώς η δικαστική απόφαση περιλαμβάνει ήδη μια σημαντική μηνιαία κάλυψη.

Η διατροφή των 42.500 δολαρίων και το μέλλον της συμφωνίας

Εκτός από τα εκατομμύρια της πώλησης του καταλόγου, η Sia έχει ήδη συμφωνήσει να καταβάλλει στον Dan Bernad το ποσό των 42.500 δολαρίων τον μήνα ως διατροφή για τη φροντίδα των παιδιών τους. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει πόσο σύνθετο είναι το διαζύγιο ενός αστέρα τέτοιου βεληνεκούς, όπου οι καλλιτεχνικές επιτυχίες μετατρέπονται σε πεδίο μάχης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η πώληση του 50% στην Pophouse εξασφαλίζει στη Sia μια μυθική περιουσία για το μέλλον.

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