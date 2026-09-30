Tokio Hotel: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Release Athens 2027

Το αγαπημένο γερμανικό συγκρότημα ετοιμάζει την πιο δυναμική επιστροφή του στη σκηνή της Αθήνας για μια μοναδική συναυλιακή βραδιά

Με μια ματιά Οι Tokio Hotel θα εμφανιστούν στην Ελλάδα στις 7 Ιουλίου 2027, στο πλαίσιο του Release Athens 2027.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο νέο venue ERGOSTASIO35, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδείας «SUMMER ENCORE 2027».

Το συγκρότημα, που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2005 με το «Durch den Monsun», επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια.

Οι Tokio Hotel έχουν εξελιχθεί μουσικά, ενσωματώνοντας στοιχεία pop και ηλεκτρονικής μουσικής, όπως στο νέο τους album «ENCORE». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι λάτρεις της εναλλακτικής pop και rock μουσικής σκηνής έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν, καθώς ένα από τα πιο εμβληματικά γερμανικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών ετοιμάζει τις αποσκευές του για την Ελλάδα. Το Release Athens 2027 υποδέχεται τους Tokio Hotel την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2027, στο ολοκαίνουργιο και υπερσύγχρονο venue ERGOSTASIO35.

Η πολυαναμενόμενη αυτή εμφάνιση εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας τους με τίτλο «SUMMER ENCORE 2027». Η μπάντα, που σημάδεψε τα εφηβικά μας χρόνια και κατέκτησε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας, έτοιμη να χαρίσει στο ελληνικό κοινό μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αμείωτη ενέργεια και νοσταλγία.

Διάβασε επίσης: Good Job Nicky: Τραγουδά το «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία του

Από το «Durch den Monsun» στη νέα εποχή του «ENCORE»

Η ιστορία των Tokio Hotel μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Όλα άλλαξαν οριστικά το 2005, όταν το «Durch den Monsun» τους μετέτρεψε μέσα σε λίγες εβδομάδες από μια νεανική μπάντα του Μαγδεμβούργου σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με τους Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing και Gustav Schäfer να παραμένουν αχώριστοι από την πρώτη μέρα, το συγκρότημα κατάφερε να χτίσει μια αδιάσπαστη σχέση με εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως.

Στη μακρόχρονη πορεία τους, οι Tokio Hotel δεν έμειναν ποτέ στάσιμοι. Ξεκινώντας με έναν ήχο που πάντρευε το rock, το emo και το post-grunge -με τον Bill Kaulitz να καθορίζει μια ολόκληρη αισθητική επανάσταση εμπνευσμένη από το glam rock-, εξελίχθηκαν μουσικά. Ενσωματώνοντας στοιχεία pop και ηλεκτρονικής μουσικής σε δουλειές όπως τα «Humanoid», «Kings of Suburbia» και «Dream Machine», επαναπροσδιόρισαν την ταυτότητά τους.

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο γράφτηκε με το έβδομο studio album τους, «ENCORE», το οποίο περιλαμβάνει δώδεκα νέα τραγούδια όπως τα «Without You», «Memory Lane», «Changes» και «California Nights». Ο δίσκος αυτός γεφυρώνει υποδειγματικά το παρελθόν τους με το σήμερα, δίνοντας το στίγμα για τα νέα live show τους.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: