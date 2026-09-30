Μουσικά Νέα 30.09.2026

Tokio Hotel: Επιστρέφουν στην Ελλάδα για το Release Athens 2027

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το αγαπημένο γερμανικό συγκρότημα ετοιμάζει την πιο δυναμική επιστροφή του στη σκηνή της Αθήνας για μια μοναδική συναυλιακή βραδιά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Tokio Hotel θα εμφανιστούν στην Ελλάδα στις 7 Ιουλίου 2027, στο πλαίσιο του Release Athens 2027.
  • Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο νέο venue ERGOSTASIO35, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής τους περιοδείας «SUMMER ENCORE 2027».
  • Το συγκρότημα, που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2005 με το «Durch den Monsun», επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια.
  • Οι Tokio Hotel έχουν εξελιχθεί μουσικά, ενσωματώνοντας στοιχεία pop και ηλεκτρονικής μουσικής, όπως στο νέο τους album «ENCORE».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι λάτρεις της εναλλακτικής pop και rock μουσικής σκηνής έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν, καθώς ένα από τα πιο εμβληματικά γερμανικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών ετοιμάζει τις αποσκευές του για την Ελλάδα. Το Release Athens 2027 υποδέχεται τους Tokio Hotel την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2027, στο ολοκαίνουργιο και υπερσύγχρονο venue ERGOSTASIO35.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πολυαναμενόμενη αυτή εμφάνιση εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας τους με τίτλο «SUMMER ENCORE 2027». Η μπάντα, που σημάδεψε τα εφηβικά μας χρόνια και κατέκτησε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία, επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από πολλά χρόνια απουσίας, έτοιμη να χαρίσει στο ελληνικό κοινό μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αμείωτη ενέργεια και νοσταλγία.

Διάβασε επίσης: Good Job Nicky: Τραγουδά το «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία του

Από το «Durch den Monsun» στη νέα εποχή του «ENCORE»

Η ιστορία των Tokio Hotel μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Όλα άλλαξαν οριστικά το 2005, όταν το «Durch den Monsun» τους μετέτρεψε μέσα σε λίγες εβδομάδες από μια νεανική μπάντα του Μαγδεμβούργου σε παγκόσμιο φαινόμενο. Με τους Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing και Gustav Schäfer να παραμένουν αχώριστοι από την πρώτη μέρα, το συγκρότημα κατάφερε να χτίσει μια αδιάσπαστη σχέση με εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη μακρόχρονη πορεία τους, οι Tokio Hotel δεν έμειναν ποτέ στάσιμοι. Ξεκινώντας με έναν ήχο που πάντρευε το rock, το emo και το post-grunge -με τον Bill Kaulitz να καθορίζει μια ολόκληρη αισθητική επανάσταση εμπνευσμένη από το glam rock-, εξελίχθηκαν μουσικά. Ενσωματώνοντας στοιχεία pop και ηλεκτρονικής μουσικής σε δουλειές όπως τα «Humanoid», «Kings of Suburbia» και «Dream Machine», επαναπροσδιόρισαν την ταυτότητά τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο γράφτηκε με το έβδομο studio album τους, «ENCORE», το οποίο περιλαμβάνει δώδεκα νέα τραγούδια όπως τα «Without You», «Memory Lane», «Changes» και «California Nights». Ο δίσκος αυτός γεφυρώνει υποδειγματικά το παρελθόν τους με το σήμερα, δίνοντας το στίγμα για τα νέα live show τους.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Release Athens 2027 Tokio Hotel
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί μερικές φορές θέλεις απλώς να μείνεις σπίτι όταν βρέχει

Γιατί μερικές φορές θέλεις απλώς να μείνεις σπίτι όταν βρέχει

30.09.2026
Επόμενο
Blake Lively: Απομακρύνει την επί χρόνια συνεργάτιδά της μετά το σκάνδαλο με τον Justin Baldoni

Blake Lively: Απομακρύνει την επί χρόνια συνεργάτιδά της μετά το σκάνδαλο με τον Justin Baldoni

30.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Revma»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκαλύπτει το νέο του τραγούδι – Άκου το ακυκλοφόρητο teaser
Μουσικά Νέα

«Revma»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποκαλύπτει το νέο του τραγούδι – Άκου το ακυκλοφόρητο teaser

30.09.2026
Red Bull SoundClash: Αθήνα, έτοιμη; RACK vs LILA στο πιο δυνατό μουσικό LIVE battle της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Red Bull SoundClash: Αθήνα, έτοιμη; RACK vs LILA στο πιο δυνατό μουσικό LIVE battle της χρονιάς

30.09.2026
Good Job Nicky: Τραγουδά το «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία του
Μουσικά Νέα

Good Job Nicky: Τραγουδά το «Ποτέ ποτέ» του Γιώργου Μαζωνάκη και συγκινεί με την ερμηνεία του

30.09.2026
Χάρις Αλεξίου: «Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος»
Μουσικά Νέα

Χάρις Αλεξίου: «Αν δεν αποφάσιζα εγώ να σταματήσω το τραγούδι, θα το αποφάσιζε ο κόσμος»

30.09.2026
Ο STAVENTO μιλά στο Mad.gr για το NYXDrop Season 2: «Ψάχνω μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκεί έξω»
Social & Tech

Ο STAVENTO μιλά στο Mad.gr για το NYXDrop Season 2: «Ψάχνω μια φωνή που να μπορεί να σταθεί εκεί έξω»

30.09.2026
KATSEYE: Από τα σοκολατένια alter ego μέχρι το Wildworld Tour
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Από τα σοκολατένια alter ego μέχρι το Wildworld Tour

30.09.2026
Η διπλή έκπληξη των Oasis: Στα «σκαριά» νέα ταινία και περιοδεία
Μουσικά Νέα

Η διπλή έκπληξη των Oasis: Στα «σκαριά» νέα ταινία και περιοδεία

30.09.2026
Η Miley Cyrus στην κορυφή του Billboard 200 μετά από μια δεκαετία
Μουσικά Νέα

Η Miley Cyrus στην κορυφή του Billboard 200 μετά από μια δεκαετία

30.09.2026
Η ADÉLA «σαρώνει» τα παγκόσμια charts και γράφει το δικό της μουσικό κεφάλαιο
Μουσικά Νέα

Η ADÉLA «σαρώνει» τα παγκόσμια charts και γράφει το δικό της μουσικό κεφάλαιο

30.09.2026
Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

Lingerie dressing: 5 τρόποι να υιοθετήσεις το πιο hot trend της σεζόν

High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

High protein παντού: Μόδα ή νέα συνήθεια στο πιάτο σου;

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

Έχεις σκασμένα χείλη; Το λάθος που κάνεις με το lip balm και πώς να το διορθώσεις

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

«Girl dinner»: Η viral τάση που ισορροπεί ανάμεσα στην ευκολία και τις διατροφικές παγίδες

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα τους χτυπήσει το παρελθόν την πόρτα μέσα στον Οκτώβριο

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα τους χτυπήσει το παρελθόν την πόρτα μέσα στον Οκτώβριο

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

«Digital decluttering»: Η νέα τάση που βάζει τάξη στην ψηφιακή σου ζωή

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

Mega και Alpha… κοιτάνε προς τη Nova

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

  Έγκριση από το ΕΣΡ για Strawstream-Θα μεταδίδει Super League 1 το κανάλι Strsports- Ποια είναι η μετοχική σύνθεση της εταρείας

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

ΑΙΧΜΕΣ: “Μαύρα πουκάμισα” και “μαύρα μεσάνυχτα”

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Η αποθράσυνση του αμερικανικού παράγοντα

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

Έρχεται η «SI»: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Υπερ-νοημοσύνη που αντικαθιστά την AI

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…

ΧΕΙΜΩΝΑΣ με ακρίβεια και φτώχεια – Εφιαλτικές οι προοπτικές…