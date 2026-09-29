Ζώδια 29.09.2026

Αυτά είναι τα 4 ζώδια που θα τους χτυπήσει το παρελθόν την πόρτα μέσα στον Οκτώβριο

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Ο AstroJason αποκαλύπτει τα 4 ζώδια που θα δουν το παρελθόν να χτυπά ξανά την πόρτα τους από τον Οκτώβριο
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μια διάθεση αναδρομής και επαναπροσδιορισμού στις προσωπικές μας σχέσεις, καθώς οι πλανητικές επιρροές από τον Οκτώβριο και μετά φαίνεται πως αναμοχλεύουν τα νερά του παρελθόντος. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα βρεθούν προ εκπλήξεως, καθώς παλιά κεφάλαια ανοίγουν ξανά και πρόσωπα που είχαν απομακρυνθεί διεκδικούν εκ νέου μια θέση στην καθημερινότητά τους.

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Pexels

Ο AstroJason, μέσα από τη στήλη «Mad Έχεις Άστρο», βάζει στο μικροσκόπιο τις πλανητικές κινήσεις και αποκαλύπτει ποια είναι τα 4 ζώδια που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να δουν έναν πρώην να επιστρέφει στη ζωή τους, φέρνοντας διλήμματα αλλά και νέες ευκαιρίες για συναισθηματική λύτρωση.

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Ταύρος: Ο Οκτώβριος μπορεί να ξανανοίξει μια ιστορία που έδειχνε να έχει κλείσει οριστικά. Είτε με ένα απρόσμενο μήνυμα από το πουθενά, είτε με μια κουβέντα που είχε αφήσει εκκρεμότητες στη μέση, το σκηνικό αλλάζει ξαφνικά και η ερώτηση «μήπως να το ξαναδούμε;» πέφτει πλέον στο τραπέζι.

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Pexels

Σκορπιός: Πρόκειται για εκπροσώπους που δύσκολα ξεχνούν, οπότε δεν αποκλείεται να εμφανιστεί μπροστά τους ένα άτομο με το οποίο υπάρχει ακόμα δυνατό απωθημένο. Το συναίσθημα που φαινόταν θαμμένο κάτω από στρώματα χρόνου βρίσκει τον τρόπο να ξαναβγεί στην επιφάνεια, αυτή τη φορά όμως πολύ πιο έντονο και παθιασμένο.

Pexels
Pexels

Κριός: Κάτι που στο παρελθόν φαινόταν αδιέξοδο και δεν μπορούσε να προχωρήσει λόγω συνθηκών, τώρα μοιάζει ξανά εφικτό. Οι πλανήτες ευνοούν τις ανατροπές και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για μια δεύτερη ευκαιρία με ένα πρόσωπο που θεωρείτο ότι είχε φύγει εντελώς από το κάδρο.

Pexels
Pexels

Δίδυμος: Ειδικά όσο προχωράει ο μήνας και βαδίζουμε προς τα βαθιά του φθινοπώρου, η πόρτα του χθες ανοίγει διάπλατα. Στην καθημερινότητά τους μπορεί να επιστρέψει ένα παλιό φλερτ, ένας πρώην ή ακόμα και εκείνη η ανεκπλήρωτη ιστορία που δεν έγινε ποτέ κανονική σχέση, αλλά έμεινε να αιωρείται με το κλασικό ερώτημα «τι θα γινόταν αν;».

Οι δεύτερες ευκαιρίες συχνά κρύβουν παγίδες, αλλά την ίδια στιγμή προσφέρουν την ευκαιρία να κλείσουν κύκλοι με έναν πιο ώριμο τρόπο.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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