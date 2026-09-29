Fashion 29.09.2026

PUMA Suede: Όταν ο Νέγρος του Μοριά και η Marseaux γυρνούν την Αθήνα σε ένα κίτρινο ταξί

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Η PUMA παρουσιάζει το ελληνικό chapter του «Never Not Suede» με πρωταγωνιστές τον Νέγρο του Μοριά και τη Marseaux
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η PUMA παρουσιάζει την ελληνική καμπάνια «Never Not Suede» με τους Νέγρο του Μοριά και Marseaux.
  • Η καμπάνια γυρίστηκε στην Αθήνα, με κεντρικό στοιχείο ένα κίτρινο ταξί.
  • Το PUMA Suede Classic παρουσιάζεται σε τρία χρώματα: black, orange και coffee brown.
  • Η καμπάνια αναδεικνύει το Suede ως διαχρονικό σύμβολο αυτοέκφρασης σε διάφορες κουλτούρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για σχεδόν έξι δεκαετίες, το PUMA Suede βρίσκεται εκεί όπου γεννιέται η κουλτούρα. Από τα γήπεδα του basketball μέχρι τη hip-hop σκηνή, το skateboarding και τη μόδα, η εμβληματική σιλουέτα έχει συνδεθεί με ανθρώπους που ακολουθούν το δικό τους μονοπάτι, διαμορφώνοντας μέσα από το προσωπικό τους στιλ νέους τρόπους έκφρασης.

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Στο πλαίσιο της παγκόσμιας καμπάνιας «Never Not Suede», η PUMA παρουσιάζει το ελληνικό chapter της ιστορίας του Suede, με πρωταγωνιστές δύο καλλιτέχνες που εκπροσωπούν διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης μουσικής και αστικής κουλτούρας: τον Νέγρο του Μοριά και τη Marseaux.

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Η καμπάνια ξεδιπλώνεται στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της πόλης: το κίτρινο ταξί. Έναν χώρο καθημερινό, οικείο και απρόβλεπτο, όπου διαφορετικές προσωπικότητες, ιστορίες και διαδρομές συναντιούνται για λίγα μόνο λεπτά.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται το Suede Classic, το οποίο παρουσιάζεται σε classic black, bold orange και coffee brown. Η χαμηλή, αναγνωρίσιμη σιλουέτα του διατηρεί τη suede δερμάτινη βάση, το δερμάτινο PUMA Formstrip και την εξωτερική σόλα από καουτσούκ, στοιχεία που έχουν καθορίσει την εμφάνισή του μέσα στον χρόνο.

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Δύο ξεχωριστές ιστορίες μάς παρουσιάζουν δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας πόλης. Στην πρώτη ιστορία, ο Νέγρος του Μοριά βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απολύτως γνώριμη αθηναϊκή συνθήκη, έναν ταξιτζή που έχει πάντα κάτι να πει, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο γεμάτο χιούμορ, χαρακτήρα και αμεσότητα. Στη δεύτερη, η Marseaux κινείται στους νυχτερινούς ρυθμούς της Αθήνας με το χαρακτηριστικό αυθορμητισμό και την ανεπιτήδευτη αισθητική που τη συνοδεύει.

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Παρότι διαφορετικές, οι δύο διαδρομές εκφράζουν την ίδια αλήθεια: το Suede δεν ανήκει σε μία μόνο σκηνή, γενιά ή κουλτούρα. Παραμένει ένα διαχρονικό σύμβολο αυτοέκφρασης που αποκτά νέο νόημα μέσα από εκείνους που το κάνουν δικό τους.

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Όπως ακριβώς η Αθήνα εξελίσσεται διαρκώς χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της, έτσι και το PUMA Suede συνεχίζει να αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Αυθεντικό, αναγνωρίσιμο και πάντα επίκαιρο.

Never Not Suede.

Βρες τη νέα συλλογή PUMA Suede στα φυσικά καταστήματα της PUMA καθώς και στο e-shop.

• Γλυφάδα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 96
• PUMA corner store στο Attica City Link, Πανεπιστημίου 9, Αθήνα
• Mediterranean Cosmos, Θεσσαλονίκη
• The Mall Athens, Μαρούσι

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Marseaux Puma Νέγρος του Μοριά
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