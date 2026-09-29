Beauty 29.09.2026

Το tomato red μανικιούρ της Dakota Johnson είναι το νέο beauty obsession του φθινοπώρου

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Το κόκκινο μανικιούρ επιστρέφει δυναμικά στις φθινοπωρινές τάσεις, με το φωτεινό tomato-red να αναδεικνύεται στο απόλυτο beauty trend
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το tomato red μανικιούρ αναδεικνύεται σε κορυφαία τάση του φθινοπώρου.
  • Η Dakota Johnson επαναφέρει δυναμικά το έντονο κόκκινο στα νύχια.
  • Οι θερμές tomato-red αποχρώσεις κολακεύουν κάθε τόνο δέρματος.
  • Το κόκκινο μανικιούρ προσδίδει στα χέρια ζωντανή και νεανική όψη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κόκκινο χρώμα στα νύχια ετοιμάζεται για μια εντυπωσιακή επιστροφή, έτοιμο να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στα φθινοπωρινά beauty trends. Μακριά, σε αμυγδαλωτό σχήμα και με μια διακριτική πορτοκαλί απόχρωση, τα κόκκινα νύχια αναδεικνύονται στο απόλυτο beauty must-have της σεζόν. Στην πραγματικότητα, το κόκκινο δεν έφυγε ποτέ ουσιαστικά από τη μόδα, παρόλο που τα τελευταία χρόνια οι πιο φυσικές επιλογές, όπως τα διάσημα milky nails, είχαν κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας στo κόκκινο χαλί.

dakota_jhonson_mtv
https://www.instagram.com/mtv/?hl=el

Η διάσημη ηθοποιός Dakota Johnson, γνωστή για την αδυναμία της στα κλασικά looks, φαίνεται πως επαναφέρει δυναμικά το έντονο κόκκινο, μια τάση που είχε ήδη αρχίσει να αναβιώνει η Hailey Bieber σε κοσμικά events. Σε πρόσφατη εμφάνισή της, η ηθοποιός επέλεξε μια εξαιρετικά φωτεινή εκδοχή, ένα ζωηρό tomato-red με ρετρό αναφορές της δεκαετίας του ’50, το οποίο προβλέπεται να κυριαρχήσει στους επόμενους μήνες. Η συγκεκριμένη απόχρωση λειτούργησε ως η τέλεια χρωματική αντίθεση σε ένα λευκό σύνολο, αποδεικνύοντας ότι το πορτοκαλοκόκκινο δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια, αλλά το κεντρικό statement χρώμα για τη σεζόν.

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Το μυστικό των επαγγελματιών για τέλεια χέρια

Εκτός από την αδιαμφισβήτητη κομψότητά του, αυτός ο τόνος κρύβει ένα έξυπνο beauty trick. Σύμφωνα με κορυφαίους nail artists, οι φωτεινές κόκκινες αποχρώσεις με υποτόνους πορτοκαλί προσδίδουν στα χέρια μια πιο ζωντανή και νεανική όψη.

Σε αντίθεση με τα πιο ψυχρά, μπλε-κόκκινα που ενδέχεται να τονίζουν τις φλέβες, οι θερμές tomato-red αποχρώσεις είναι απίστευτα κολακευτικές για κάθε τόνο δέρματος. Αν σκεφτόσασταν να ανανεώσετε το νεσεσέρ σας με βερνίκια, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να επαναφέρετε το κόκκινο στο προσκήνιο.

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beauty trends Tomato Red νύχια
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