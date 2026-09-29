Μουσική 29.09.2026

Τι ετοιμάζει ο Saske – Η μεγάλη ανακοίνωση σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 14:00

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Ο Saske προανήγγειλε μέσα από το Instagram μια σημαντική ανακοίνωση για σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 14:00, με 1 teaser που έχει ήδη προκαλέσει την περιέργεια των fans
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Saske ετοιμάζει μεγάλη ανακοίνωση σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στις 14:00.
  • Η ανακοίνωση έγινε μέσω teaser στο Instagram με τον χαρακτηριστικό Κέρβερο.
  • Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τα επόμενα σχέδια του καλλιτέχνη, όπως το Saskepticism Festival και το "Saskepticism Vol. 3".
  • Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης παραμένει άγνωστο, με τους fans να περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα ανακοίνωση από τον Saske αναμένεται να τραβήξει την προσοχή της ελληνικής rap σκηνής, καθώς ο καλλιτέχνης δημοσίευσε χθες, Δευτέρα, ένα teaser στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, προαναγγέλλοντας 1 μεγάλο announcement για σήμερα στις 14:00. Με φόντο τον χαρακτηριστικό Κέρβερο, το προσωπικό του logo που συνδέθηκε και με το περσινό Saskepticism Festival, ο Saske άφησε πολλά ερωτηματικά για το τι πρόκειται να αποκαλύψει.

Ο Saske ποζάρει χαμογελαστός έξω από τα Wisseloord Studios, προετοιμάζοντας το «Saskepticism Vol3».
https://www.instagram.com/saskepticism/

Το συγκεκριμένο teaser έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει έντονο ενδιαφέρον γύρω από τα επόμενα μουσικά και συναυλιακά σχέδια του καλλιτέχνη. Ο Saske φέρεται να έχει αναφερθεί το προηγούμενο διάστημα στην πραγματοποίηση του φετινού Saskepticism Festival τον Δεκέμβριο, ενώ παράλληλα οι fans περιμένουν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου «Saskepticism Vol. 3». Τα δύο αυτά ενδεχόμενα έχουν ήδη δημιουργήσει προσμονή για το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφικής και συναυλιακής του πορείας.

Διάβασε επίσης: Saske: Το «Saskepticism Vol3» παίρνει μορφή στα Wisseloord Studios

Ο Κέρβερος, που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της αισθητικής του Saske, δεν πέρασε απαρατήρητος από τους fans, καθώς παραπέμπει άμεσα στο περσινό Saskepticism Festival. Η διοργάνωση του 2025 πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ, με τον καλλιτέχνη να παρουσιάζει ένα μεγάλο live show, ενώ η μουσική του πορεία περιλαμβάνει δύο δισκογραφικά projects της σειράς «Saskepticism», τα οποία έχουν σημειώσει σημαντική εμπορική επιτυχία.

https://www.instagram.com/saskepticism/
https://www.instagram.com/saskepticism/

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν η σημερινή ανακοίνωση θα αφορά το Saskepticism Festival του 2026, την ημερομηνία κυκλοφορίας του «Volume 3» ή κάποιο άλλο project που ετοιμάζει ο Saske.

Ο Saske καθιστός δίπλα σε πίνακα με απεικόνιση σταύρωσης.
https://www.instagram.com/saskepticism/?hl=el

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις 14:00, όταν αναμένεται να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

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