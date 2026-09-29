Μουσική 29.09.2026

«Τhanks to my PCD medics»: Έτοιμη για τη σκηνή η Nicole Scherzinger μετά από ατύχημα

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Μάθε πώς η Nicole Scherzinger ανέβηκε στη σκηνή παρά σοβαρά εγκαύματα από βραστό νερό – το "The Show Must Go On"!
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Nicole Scherzinger υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πόδι της από βραστό νερό λίγο πριν από συναυλία.
  • Παρά τον τραυματισμό, η τραγουδίστρια επέλεξε να μην ακυρώσει την εμφάνιση των Pussycat Dolls.
  • Η Scherzinger μοιράστηκε φωτογραφίες των εγκαυμάτων της στα Instagram Stories, εκφράζοντας την αφοσίωσή της.
  • Οι Pussycat Dolls βρίσκονται σε παγκόσμια περιοδεία επανένωσης, με νέα σύνθεση και ακυρώσεις στο παρελθόν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Nicole Scherzinger απέδειξε για άλλη μια φορά την αφοσίωσή της στο κοινό και την επαγγελματική της συνέπεια, αντιμετωπίζοντας μια απρόσμενη και σοβαρή δυσκολία λίγο πριν ανέβει στη σκηνή. Η τραγουδίστρια, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη εμφάνιση των Pussycat Dolls στο PSD Bank Dome του Düsseldorf της Γερμανίας, υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πόδι της από βραστό νερό.

Η Nicole Scherzinger χαλαρώνει στο αεροπλάνο, δείχνοντας πώς να περνάς την ώρα σου με στυλ.
https://www.instagram.com/nicolescherzinger

Παρά τον πόνο και την άσχημη κατάσταση, η Scherzinger, 48 ετών, επέλεξε να μην ακυρώσει τη συναυλία. Μέσω των Instagram Stories της, που στη συνέχεια διαγράφηκαν, μοιράστηκε με τους ακολούθους της φωτογραφίες που έδειχναν τα εγκαύματα και τις φουσκάλες στο πόδι της. Συνοδεύοντας τις εικόνες με το σχόλιο «Τίποτα σαν βραστό νερό να πέφτει στο πόδι σου μία ώρα πριν το σετ σου αλλά το show πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ Düsseldorf που με κρατήσατε δυνατή. Θα τα πούμε σύντομα στο Άμστερνταμ», έδειξε την αποφασιστικότητά της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

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Η Nicole Scherzinger βρίσκεται αυτή την περίοδο σε παγκόσμια περιοδεία με τους Pussycat Dolls, στο πλαίσιο της επανένωσης του συγκροτήματος. Η τρέχουσα σύνθεση του γκρουπ, που έχει επιστρέψει φέτος με το single “Club Song”, περιλαμβάνει, εκτός από την Scherzinger, τις Kimberly Wyatt και Ashley Roberts. Πρώην μέλη όπως η Carmit Bachar, η Jessica Sutta και η Melody Thornton δεν συμμετέχουν σε αυτή την επανένωση.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger
https://www.instagram.com/nicolescherzinger

Αυτή η περιοδεία, γνωστή ως PCD Forever, σηματοδοτεί την πρώτη τους εμφάνιση μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 2010. Ωστόσο, η πορεία του συγκροτήματος δεν ήταν πάντα ομαλή. Τον περασμένο Μάιο, οι Pussycat Dolls αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους στη Βόρεια Αμερική, εκτός από μία στο WeHo Festival του Λος Άντζελες. Η απόφαση αυτή, την οποία το συγκρότημα χαρακτήρισε ως «δύσκολη και καρδιοχτυπητική», είχε ληφθεί χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση. Η αρχική έναρξη της περιοδείας PCD Forever ήταν προγραμματισμένη για τις 5 Ιουνίου στο Palm Desert της Καλιφόρνια.

https://www.instagram.com/nicolescherzinger
https://www.instagram.com/nicolescherzinger

Τα ιδρυτικά μέλη Scherzinger, Wyatt και Roberts είχαν επαναφέρει τους Pussycat Dolls νωρίτερα φέτος, μετά από μια σύντομη επανένωση ως πεντάδα το 2019. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2005, με το ντεμπούτο άλμπουμ τους «PCD» να περιλαμβάνει επιτυχίες όπως τα «Don’t Cha» (feat. Busta Rhymes) και «Buttons» (feat. Snoop Dogg), τα οποία έφτασαν στο Top 5 του Billboard Hot 100.

Οι Pussycat Dolls στη σκηνή με εντυπωσιακές εμφανίσεις, συμμετέχοντας στο viral trend της Madonna και της Sabrina Carpenter.
https://www.instagram.com/pussycatdolls

Μετά την εμφάνισή τους στο Düsseldorf, η επόμενη προγραμματισμένη συναυλία των Pussycat Dolls είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, στο Utilita Arena στο Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Nicole Scherzinger The Pussycat Dolls
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