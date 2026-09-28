Madonna: Σάρωσε στα VMAs 2026 και κατέκτησε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς»

Η Madonna κέρδισε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στα MTV VMAs 2026, τιμώντας την πορεία της και την πρόσφατη επιτυχία της

Με μια ματιά Η Madonna κέρδισε το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στα VMAs 2026.

Επίσης, κέρδισε το VMA για το έργο της «Confessions II - The Film».

Η Madonna έκανε χιούμορ αναφερόμενη στην πρώτη της εμφάνιση στα VMAs το 1984.

Τόνισε τη σημασία του χορού και της αυθεντικότητας στην καριέρα της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna έλαμψε στην τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2026, αποσπώντας το πολυπόθητο βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» (Artist of the Year). Η θρυλική pop star επικράτησε έναντι ισχυρών υποψηφιοτήτων, όπως οι Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter και Taylor Swift, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την αδιαμφισβήτητη επιρροή της στη μουσική βιομηχανία.

Η βραδιά των VMAs 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη για τη Madonna, η οποία εκτός από το κορυφαίο βραβείο, κέρδισε και το VMA το έργο της «Confessions II – The Film». Η ίδια έκανε χιούμορ κατά την παραλαβή του βραβείου, αναφερόμενη στην πρώτη της εμφάνιση στα VMAs το 1984, όπου ένα απρόοπτο με τα παπούτσια της την οδήγησε σε μια θρυλική πλέον βουτιά στη σκηνή. «Είχα ένα μικρό πρόβλημα με τα παπούτσια μου… και βούτηξα στη σκηνή για να προσπαθήσω να φανώ χαριτωμένη και σέξι, σαν να το είχα σχεδιάσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο μάνατζέρ της, μετά την εμφάνιση, της είπε ότι η καριέρα της είχε τελειώσει.

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Στην ομιλία της για το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», η Madonna μοιράστηκε μια προσωπική αναδρομή: «Πέρασα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο βρίσκοντας τον εαυτό μου, πιστεύοντας στον εαυτό μου και κάνοντας πραγματικά τη μουσική που ήθελα να κάνω… Η ελπίδα μου για όλους εσάς απόψε είναι να περάσετε τον επόμενο χρόνο, ή τα επόμενα 10 χρόνια, ή το υπόλοιπο της ζωής σας κάνοντας το ίδιο». Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της στον επί χρόνια συνεργάτη και παραγωγό της, Stuart Price, αποκαλώντας τον «ride or die».

Η επιτυχία του «Confessions II» φάνηκε να αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς η Madonna σχολίασε: «Ποιος θα το φανταζόταν ότι 20 χρόνια μετά το [Confessions on a Dancefloor] θα μπορούσαμε να το ξαναπετύχουμε [με το Confessions II];»

Η Σημασία του Χορού και της Αυθεντικότητας

Κατά την παραλαβή του βραβείου η Madonna κάλεσε στο πλευρό της τους παρουσιαστές Charli XCX και Troye Sivan. Αστειευόμενη για ένα αμφιλεγόμενο αστείο που δεν εκτιμήθηκε από το κοινό, ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη του «Confessions II – The Film», Torso, για την κοινή τους περιπέτεια. «Ήρθα στη Νέα Υόρκη για να γίνω χορεύτρια και ο χορός είναι αυτό που τα έκανε όλα για μένα στη ζωή μου», δήλωσε, τονίζοντας τη βαθιά της σχέση με τον χορό. «Ήρθα στη ζωή στην πίστα, ερωτεύτηκα ανθρώπους στην πίστα, και έχασα πολλούς ανθρώπους που αγαπούσα στην πίστα», συνέχισε, «Και ο χορός ενώνει όλους. Είμαστε όλοι ίσοι στην πίστα».

Η Madonna εισήλθε στην τελετή με το μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων, έχοντας 13 προτάσεις. Πολλές από αυτές αφορούσαν τη νέα της δισκογραφική δουλειά, “Confessions II”, και το σχετικό της μικρού μήκους φιλμ. Το τραγούδι “Bring Your Love”, στο οποίο συμμετέχει η Sabrina Carpenter, απέσπασε επίσης το βραβείο “Καλύτερη Συνεργασία” (Best Collaboration).

Νωρίτερα το βράδυ, η Madonna άνοιξε την τελετή των VMAs με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ερμηνεύοντας τα τραγούδια “Bring Your Love” και “Danceteria”, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως οι Carpenter, Charli XCX, Sombr, Julia Garner, Debi Mazur, Seth Rogan, Andrew Watt και Fab Five Freddy.

Η βραδιά των MTV VMAs 2026, που μεταδόθηκε ζωντανά από το Peacock Theater στο Λος Άντζελες, σηματοδοτεί μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην καριέρα της Madonna, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μια αληθινή εικονική προσωπικότητα που ξεπερνά γενιές.

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