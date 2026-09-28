Rihanna: Το γλυκό άλμπουμ με την κόρη της, Rocki, που μάς έφτιαξε τη μέρα

Η Rihanna μοιράστηκε στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες και βίντεο με την κόρη της, Rocki, χαρίζοντας στους fans μια ματιά στην οικογενειακή της ζωή

Με μια ματιά Η Rihanna δημοσίευσε στο Instagram άλμπουμ με στιγμιότυπα της κόρης της, Rocki Irish Mayers.

Οι φωτογραφίες δείχνουν την Rocki να παίζει με περούκα, να φοράει ροζ μπούκλες και να χρησιμοποιεί blush της Fenty Beauty.

Η Rihanna καλωσόρισε το τρίτο της παιδί, την Rocki, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, με τον σύντροφό της A$AP Rocky.

Η Rocki, 7 μηνών, είχε κοσμήσει μαζί με τη μητέρα της το εξώφυλλο του W Magazine. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna, η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια και επιτυχημένη επιχειρηματίας, έδωσε στους followers της στο Instagram μια ξεχωριστή ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά στη ζωή της με το νεότερο μέλος της οικογένειάς της. Η 38χρονη Fenty mogul, μητέρα πλέον τριών παιδιών, δημοσίευσε ένα γλυκό άλμπουμ με στιγμιότυπα από την κόρη της, Rocki Irish Mayers, την οποία απέκτησε με τον σύντροφό της A$AP Rocky.

Στη σειρά των φωτογραφιών και βίντεο, η μικρή Rocki πρωταγωνιστεί με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Rocki φαίνεται να τραβάει μια μεγάλη περούκα που έχει τοποθετηθεί στο κεφάλι της, ενώ στο βάθος ακούγεται το γέλιο της Rihanna. Σε άλλη φωτογραφία, η Rocki εμφανίζεται με ροζ μπούκλες στα μαλλιά, θυμίζοντας το χαρακτηριστικό στυλ του πατέρα της.

Διάβασε επίσης: Η Lily Collins μοιράζεται στο Instagram τρυφερές στιγμές από τα πρώτα γενέθλια της κόρης της

Η Rihanna μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο όπου αφαιρεί μια τσάντα Louis Vuitton από την Rocki, προκαλώντας τα κλάματα της μικρής, για να της την επιστρέψει αμέσως μετά. Μια άλλη συγκινητική στιγμή αποτυπώνεται σε ένα κλιπ όπου η Rocki φοράει μπόλικη ποσότητα από το blush της Fenty Beauty, δίπλα στη μητέρα της. «Ποιος μου επέτρεψε να αποκτήσω κόρη;» έγραψε η Rihanna στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας την τρυφερή της έκπληξη.

Ο σύντροφος της τραγουδίστριας, A$AP Rocky, έσπευσε να σχολιάσει την ανάρτηση, εκφράζοντας την αγάπη του για την κόρη τους με ένα «Η ΛΙΧΟΥΔΙΑΡΑ ΜΟΥ» και ένα κόκκινο emoji καρδιάς. Η Rihanna καλωσόρισε το τρίτο της παιδί στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, μαζί με τον A$AP Rocky. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον RZA και τον Riot Rose. Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση της Rocki, ανακοίνωσαν την άφιξή της στο Instagram.\

Πριν από την άφιξη της Rocki, η Rihanna είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της στην πασαρέλα του Met Gala του 2025, όπου έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα. Το ζευγάρι είχε κρατήσει το φύλο του μωρού μυστικό πριν από τη γέννηση, αν και είχαν εκφράσει την επιθυμία τους για κορίτσι. Ο A$AP Rocky είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «προσευχόταν για ένα κορίτσι».

Η Rocki έκανε το επίσημο «ντεμπούτο» της στον κόσμο της μόδας τον Απρίλιο, κοσμώντας μαζί με τη μητέρα της το εξώφυλλο του W Magazine, σε ηλικία μόλις 7 μηνών. «Με επισκίασε», είχε αστειευτεί τότε η τραγουδίστρια, αναφερόμενη στην μικρή της κόρη. Η Rihanna έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι, παρά την παγκόσμια αναγνώρισή της, δίνει προτεραιότητα στην οικογένειά της, μοιράζοντας σπάνιες αλλά πολύτιμες στιγμές με τους θαυμαστές της.

Διάβασε επίσης: