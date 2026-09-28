Μουσική 28.09.2026

Madonna: Το εντυπωσιακό opening στα VMAs 2026 με τις Sabrina Carpenter και Charli XCX

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Η Madonna άνοιξε τα 2026 VMAs με μια εντυπωσιακή εμφάνιση μαζί με τις Sabrina Carpenter και Charli XCX, αναβιώνοντας iconic στιγμές της καριέρας της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Madonna άνοιξε τα VMAs 2026 με medley των τραγουδιών της «Bring your love» και «Danceteria Afterhours».
  • Συνεργάστηκε στη σκηνή με τις Sabrina Carpenter και Charli XCX, αναβιώνοντας μνήμες από παλαιότερες εμφανίσεις της.
  • Η Madonna ήταν υποψήφια για 11 βραβεία, διεκδικώντας το ρεκόρ νικών στην ιστορία των VMAs.
  • Κέρδισε το βραβείο "Best Collab" για το τραγούδι "Bring Your Love" μαζί με την Sabrina Carpenter.
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Η Madonna πρωταγωνίστησε στο εντυπωσιακό άνοιγμα των 2026 MTV Video Music Awards (VMAs), προσφέροντας μια performance που συνδύασε την ενέργεια της pop σκηνής με αναφορές σε εμβληματικές στιγμές της δικής της καριέρας. Η εμφάνιση, που πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, την βρήκε να μοιράζεται τη σκηνή με τις ανερχόμενες Sabrina Carpenter και Charli XCX.

Η Madonna ποζάρει αριστερά με κόκκινο φούτερ, ενώ δίπλα της στέκεται μια γυναίκα με κόκκινο φόρεμα.
https://www.instagram.com/madonna/

Η τελετή ξεκίνησε με τη Madonna να ερμηνεύει ένα medley των τραγουδιών της «Bring your love» και «Danceteria Afterhours».  Η εμφάνιση της «βασίλισσας της pop» με τη Carpenter στο πιάνο, θύμισε την θρυλική της εμφάνιση στα VMAs του 2003, όπου μοιράστηκε ένα παθιασμένο φιλί με τις Britney Spears και Christina Aguilera. Αυτή τη φορά, η Madonna επέλεξε να τιμήσει το παρελθόν της, ξαναζωντανεύοντας μνήμες για τους θαυμαστές της.

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Η performance του «Bring your love» ξεκίνησε με την Madonna να είναι ξαπλωμένη πάνω σε ένα μαύρο grand piano, ενώ η Carpenter έπαιζε τα πλήκτρα από κάτω. Στη συνέχεια, οι δύο καλλιτέχνιδες άφησαν το όργανο και ακολούθησαν τη χορογραφία τους, τραγουδώντας τους στίχους: «Bring your love / ‘Cause you’ll never break me / Bring your love / Cause you cannot take me down». Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, χορευτές μετέφεραν τη Madonna σε μια κινούμενη πλατφόρμα που υψώθηκε πάνω από τη σκηνή, ενώ ένα χορωδία με λευκές, καλυμμένες με πέπλα, στολές τραγουδούσε το ρεφρέν.

Madonna και Sabrina Carpenter γιορτάζουν την επιτυχία του τραγουδιού «Bring Your Love» που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια streams.
Η Madonna μαζί με τη Sabrina Carpenter.

Η συνέχεια της εμφάνισης ήταν εξίσου δυναμική, με την εμφάνιση της Charli XCX στη σκηνή. Μαζί με τη Madonna, ερμήνευσαν το κομμάτι τους «Danceteria Afterhours», σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τις τουαλέτες του θρυλικού club της Νέας Υόρκης, από το οποίο πήρε το όνομά του το τραγούδι.

Η Madonna τραγουδά στη σκηνή φορώντας ροζ κορσέ και γάντια
https://www.instagram.com/madonna/

Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη Madonna, η οποία ήταν υποψήφια για 11 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών «Video of the Year» και «Artist of the Year». Αυτές οι υποψηφιότητες προήλθαν από την πρόσφατη κυκλοφορία του 15ου στούντιο άλμπουμ της, «Confessions II», τον Ιούλιο, καθώς και από το συνοδευτικό 14λεπτο μουσικό βίντεο, “Confessions — The Film”. Με 20 βραβεία VMA στην κατοχή της, η Madonna διεκδίκησε το ρεκόρ της Taylor Swift (31 βραβεία) για τις περισσότερες νίκες στην ιστορία των VMAs. Και οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν την ευκαιρία να καταρρίψουν το ρεκόρ των περισσότερων νικών σε μία μόνο βραδιά, το οποίο κατέχει ο Peter Gabriel με 10 βραβεία το 1987.

Η Madonna κέρδισε το πρώτο της βραβείο της βραδιάς στην κατηγορία “Best Collab” για το τραγούδι “Bring Your Love”. Κατά την παραλαβή του βραβείου, η Madonna μοιράστηκε μια αστεία ιστορία για τη συνεργασία της με την Sabrina Carpenter. «Όλοι όσοι με ξέρουν, ξέρουν πόσο ανυπόμονη είμαι. Όταν πέρασαν πέντε μέρες και δεν είχα ακούσει νέα από τη Sabrina για το αν ήθελε να κάνουμε ένα τραγούδι μαζί, της έστειλα μήνυμα», δήλωσε η Madonna, προκαλώντας αντιδράσεις στο κοινό. «Αυτή είναι αλήθεια», συνέχισε. «Μου απάντησε και μέσα σε λίγες εβδομάδες ήμασταν στο στούντιο μαζί, και ήταν υπέροχο. Λατρεύω να δουλεύω μαζί σου γιατί είσαι τόσο επαγγελματίας», είπε για την Carpenter, προσθέτοντας: «Και σε αυτή τη δουλειά είναι πολύ δύσκολο να βρεις επαγγελματίες ανθρώπους να δουλέψεις.»

Η Carpenter πήρε το μικρόφωνο και αστειευόμενη ανέφερε: «Η ομάδα μου απαντάει, για να ξέρουν όλοι. Απαντούν, αλλά εγώ απαντώ πιο γρήγορα, οπότε η απευθείας γραμμή μαζί μου είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσεις». Η τελετή των 2026 VMAs, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg, πραγματοποιήθηκε στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, μεταδόθηκε ταυτόχρονα από τα CBS και MTV, και streaming στο Paramount+.

Η Madonna έχει αποδείξει για άλλη μια φορά ότι παραμένει στην κορυφή της μουσικής σκηνής, προσφέροντας πάντα παραστάσεις που συζητιούνται και αφήνουν το δικό τους στίγμα. Η συνεργασία της με τις Sabrina Carpenter και Charli XCX σηματοδότησε μια νέα εποχή, γεφυρώνοντας γενιές και στυλ.

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Madonna VMA 2026
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