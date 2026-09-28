Living 28.09.2026

Η Emmanouela αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς το φθινόπωρο γίνεται πηγή έμπνευσης

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Η Emmanouela αποκλειστικά μίλησε στο Mad.gr λίγο πριν την ΗΘΕ 2026 και αποκάλυψε τι σημαίνει φθινόπωρο γι' αυτήν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Emmanouela μίλησε στο Mad.gr στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026.
  • Η τραγουδίστρια ερμήνευσε τις επιτυχίες της, ενθουσιάζοντας το κοινό.
  • Το φθινόπωρο για την Emmanouela είναι περίοδος αλλαγών και νέων αρχών.
  • Η εποχή αυτή λειτουργεί ως πηγή έμπνευσης και δημιουργικής ανανέωσης για την καλλιτέχνιδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

H Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion συγκέντρωσε χιλιάδες θεατές στην Πλατεία Νερού, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν ήταν η Emmanouela, η οποία λίγο πριν ανέβει στη σκηνή μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr και αποκάλυψε τι σημαίνει φθινόπωρο για εκείνη. Ο χώρος μεταμορφώθηκε από τα πρώτα λεπτά, με τον παλμό του κόσμου να συντονίζεται αμέσως με τους ρυθμούς της βραδιάς και τη θετική ενέργεια να κυριαρχεί σε κάθε γωνιά.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης και βοηθός: Ιωάννα Κοντού

Η τραγουδίστρια έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή, απογειώνοντας τη διάθεση του κοινού και αποδεικνύοντας γιατί η παρουσία της στη φετινή διοργάνωση άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα.

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Η Emmanouela καθήλωσε το κοινό ερμηνεύοντας ζωντανά τις μεγάλες της επιτυχίες. Ξεκίνησε το πρόγραμμά της με το «Σαν εσένα» και συνέχισε δυναμικά με τα τραγούδια «Νύχτα μου», «Taki Seni», «Τα μάτια σου» και «Kamin», αναδεικνύοντας τις φωνητικές της ικανότητες και τη σκηνική της παρουσία. Το πλήθος αντέδρασε αμέσως, μετατρεπόμενο σε μια τεράστια φωνή που τραγουδούσε τους στίχους στίχο προς στίχο μαζί της, σε μια από τις πιο δυνατές και συναισθηματικές στιγμές της εκδήλωσης.

emmanouela_2026_ithe
Mad.gr

Καθώς η φύση αλλάζει πρόσωπο, τα έντονα χρώματα του καλοκαιριού δίνουν τη θέση τους σε πιο γήινες, ζεστές αποχρώσεις και η καθημερινότητα επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς μετά την ανεμελιά των διακοπών. Η αλλαγή αυτής της σεζόν λειτουργεί πάντα ως ένας αόρατος καταλύτης για τον καθένα μας, επηρεάζοντας τη διάθεσή μας και βάζοντάς μας σε μια διαδικασία εσωτερικής αναζήτησης. Είναι η ιδανική στιγμή για να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει, να κάνουμε έναν προσωπικό απολογισμό και να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας, βάζοντας γερά θεμέλια για τα επόμενα βήματά μας.

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https://www.instagram.com/emmanouelaxo/

Αυτή η φθινοπωρινή αύρα φαίνεται πως τροφοδοτεί άμεσα και την καλλιτεχνική της ταυτότητα, λειτουργώντας σαν μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης και δημιουργικής ανανέωσης. Για εκείνη, η μετάβαση από τη μια εποχή στην άλλη δεν είναι απλώς μια ημερολογιακή αλλαγή, αλλά μια δυναμική ευκαιρία εξέλιξης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, με το στούντιο να παίρνει φωτιά και τις νέες ιδέες να διαδέχονται η μία την άλλη.

Λίγο πριν χαρίσει αυτή την ξεχωριστή εμπειρία στο κοινό της Ημέρας Θετικής Ενέργειας, η καλλιτέχνιδα άνοιξε τα χαρτιά της στο Mad.gr και μοιράστηκε ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία της για τη νέα σεζόν, εξηγώντας πώς βιώνει η ίδια αυτή τη μαγική μεταβατική περίοδο: «Το φθινόπωρο για εμένα είναι μια περίοδος αλλαγών. Γενικά είμαι των αλλαγών. Είναι μια ευκαιρία να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα, να κάνουμε καινούργιες αρχές και καινούργια τραγούδια».

Κεντρική Εικόνα: @emmanouelaxo

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