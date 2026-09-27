Life 27.09.2026

Feng Shui: 3 πράγματα που πρέπει να πετάξεις τώρα από το σπίτι σου

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Πριν γεμίσεις άλλη μία σακούλα με άχρηστα πράγματα, δες τι προτείνει το Feng Shui να απομακρύνεις από το σπίτι σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Σπασμένα ή χαλασμένα αντικείμενα συμβολίζουν φθορά και στασιμότητα, προτείνεται η επισκευή ή απομάκρυνσή τους.
  • Αντικείμενα που προκαλούν άσχημα συναισθήματα, όπως εκνευρισμό ή στενοχώρια, καλό είναι να απομακρύνονται.
  • Πράγματα που δεν χρησιμοποιούνται ποτέ εμποδίζουν την ομαλή ροή της ενέργειας στον χώρο.
  • Το ξεκαθάρισμα αντικειμένων που δεν προσφέρουν κάτι θετικό μπορεί να κάνει τον χώρο πιο ανάλαφρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το σπίτι μας είναι ο χώρος όπου επιστρέφουμε μετά από μια γεμάτη μέρα, χαλαρώνουμε, ακούμε μουσική, βλέπουμε σειρές και περνάμε χρόνο με τους ανθρώπους μας. Γι’ αυτό και η ατμόσφαιρα που επικρατεί σε αυτό μπορεί να επηρεάσει αρκετά τη διάθεσή μας. Το Feng Shui, η αρχαία κινεζική φιλοσοφία που ασχολείται με την αρμονία και τη ροή της ενέργειας στους χώρους, δίνει ιδιαίτερη σημασία στα αντικείμενα που επιλέγουμε να κρατάμε γύρω μας.

Pexels
Pexels

Και όχι, δεν χρειάζεται να μετατρέψεις το σπίτι σου σε… zen resort ούτε να πετάξεις τα πάντα από τα ντουλάπια. Μερικές φορές ένα μικρό ξεκαθάρισμα είναι αρκετό για να νιώσεις τον χώρο σου πιο ανάλαφρο και οργανωμένο. Σύμφωνα με τις αρχές του Feng Shui, υπάρχουν ορισμένα αντικείμενα που συνδέονται με στασιμότητα, φθορά ή δυσάρεστες αναμνήσεις και καλό είναι να μην παραμένουν στον χώρο.

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Αν, λοιπόν, έχεις διάθεση για ένα mini decluttering session, πριν αρχίσεις να γεμίζεις σακούλες, τσέκαρε αυτά τα τρία πράγματα. Μπορεί να βρίσκονται στο σπίτι σου εδώ και χρόνια χωρίς καν να τους δίνεις σημασία, όμως το Feng Shui προτείνει να τα απομακρύνεις ή τουλάχιστον να τα αντικαταστήσεις. Και bonus: το σπίτι θα δείχνει αμέσως πιο τακτοποιημένο.

Μικρά σπίτια στον οικισμό 12 Neighbours που έχτισε ο Marcel LeBrun στον Καναδά για την καταπολέμηση της αστεγίας.
www.freepik.com

1. Σπασμένα ή χαλασμένα αντικείμενα

Είναι εκείνη η κούπα με το μικρό ράγισμα που συνεχίζεις να χρησιμοποιείς; Το φωτιστικό που έχει χαλάσει εδώ και μήνες; Ή εκείνο το συρτάρι που δεν κλείνει ποτέ σωστά; Ώρα για ξεκαθάρισμα. Στο Feng Shui, τα σπασμένα και χαλασμένα αντικείμενα θεωρείται ότι συμβολίζουν φθορά και στασιμότητα, γι’ αυτό και προτείνεται να επισκευάζονται ή να απομακρύνονται.

Μπουκέτο με πορτοκαλί και μωβ λουλούδια σε γυάλινο βάζο, ιδανικό για να γεμίσει το σπίτι σου με φυσικό άρωμα.
Πηγή: Unsplash

Και μεταξύ μας, υπάρχει και ένας πολύ πρακτικός λόγος: όσο περισσότερα πράγματα που δεν λειτουργούν σωστά μαζεύονται γύρω σου, τόσο περισσότερο δημιουργείται η αίσθηση ακαταστασίας. Αν κάτι μπορεί να επισκευαστεί και πραγματικά το χρειάζεσαι, κάν’ το. Αν όμως βρίσκεται σε μια γωνία εδώ και δύο χρόνια και περιμένει… θαύμα, μάλλον ήρθε η στιγμή να το αποχαιρετήσεις.

2. Αντικείμενα που σου δημιουργούν άσχημα συναισθήματα

Δεν έχουν όλα τα αντικείμενα την ίδια συναισθηματική αξία. Μερικά μας θυμίζουν όμορφες στιγμές, ενώ άλλα μας γυρίζουν σε περιόδους που θα προτιμούσαμε να έχουμε αφήσει πίσω. Ένα δώρο από έναν πρώην, ένα αντικείμενο που συνδέεται με μια δύσκολη περίοδο ή κάτι που κρατάς απλώς επειδή «κρίμα να το πετάξω» μπορεί να φορτίζει διαφορετικά τον χώρο σου.

Ρετρό τηλέφωνο, λάμπα και φωτεινή επιγραφή "love" αποτελούν στοιχεία για "κιτς" τάσεις διακόσμησης που επιστρέφουν.
Pexels

Το Feng Shui δίνει σημασία στο πώς νιώθουμε όταν κοιτάμε και χρησιμοποιούμε τα αντικείμενα γύρω μας. Αν κάτι σου προκαλεί εκνευρισμό, στενοχώρια ή άγχος κάθε φορά που το βλέπεις, ίσως δεν υπάρχει λόγος να παραμένει στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να κρατάς αντικείμενα από ενοχή. Κράτα αυτά που σου φτιάχνουν τη διάθεση και άσε χώρο για καινούργιες αναμνήσεις.

3. Πράγματα που δεν χρησιμοποιείς ποτέ

Το «θα μου χρειαστεί κάποια στιγμή» είναι ίσως η πιο δημοφιλής δικαιολογία όταν κάνουμε decluttering. Το αποτέλεσμα; Ντουλάπες γεμάτες ρούχα που δεν φοράμε, συρτάρια γεμάτα καλώδια που δεν ξέρουμε σε τι χρησιμεύουν και αντικείμενα που έχουν να χρησιμοποιηθούν από… άλλη εποχή.

Ρούχα σε κρεμάστρες που προσφέρουν αρώματα και φρεσκάδα στη ντουλάπα, σύμφωνα με τα 7 tricks του άρθρου.
Πηγή: Unsplash

Σύμφωνα με το Feng Shui, η ακαταστασία μπορεί να εμποδίζει την ομαλή ροή της ενέργειας στον χώρο. Έτσι, ένα καλό ξεκαθάρισμα μπορεί να λειτουργήσει σαν μικρό reset. Δες τι χρησιμοποιείς πραγματικά, τι μπορεί να χαριστεί και τι απλώς καταλαμβάνει χώρο χωρίς λόγο. Δεν χρειάζεται να γίνεις overnight minimalist· αρκεί να αρχίσεις από ένα συρτάρι ή ένα ράφι.

Ένα μικρό ξεκαθάρισμα μπορεί να κάνει τη διαφορά

Το Feng Shui δεν χρειάζεται να γίνει άλλη μία λίστα με κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις κατά γράμμα. Μπορείς απλώς να το δεις σαν αφορμή για να παρατηρήσεις λίγο περισσότερο τον χώρο σου και το πώς σε κάνει να νιώθεις. Ένα σπίτι γεμάτο αντικείμενα που αγαπάς και χρησιμοποιείς είναι διαφορετικό από έναν χώρο γεμάτο πράγματα που έχουν μείνει εκεί από συνήθεια.

Pexels
Pexels

Οπότε, πριν πετάξεις οτιδήποτε, σκέψου τι πραγματικά σου προσφέρει. Αν κάτι είναι χαλασμένο, δεν χρησιμοποιείται ή σου προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, ίσως ήρθε η ώρα να του πεις… bye bye. Και ποιος ξέρει; Μπορεί μετά το ξεκαθάρισμα να νιώσεις κι εσύ λίγο πιο ανάλαφρα.

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