Life 27.09.2026

«French Sunday»: Το trick από την Γαλλία που θα αλλάξει τις Κυριακές σου

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Από έναν χαλαρό καφέ μέχρι μια βόλτα χωρίς πρόγραμμα, δες πώς να μετατρέψεις την Κυριακή σου στην πιο χαλαρή ημέρα της εβδομάδας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η «French Sunday» είναι μια φιλοσοφία χαλάρωσης, που δίνει προτεραιότητα στην απόλαυση έναντι της παραγωγικότητας την Κυριακή.
  • Η ιδέα είναι να μην γεμίζεις την Κυριακή με υποχρεώσεις, αλλά να αφήνεις χώρο για δραστηριότητες που σε ευχαριστούν.
  • Μικρές αλλαγές όπως αργό πρωινό, digital detox και εστίαση σε ευχάριστες δραστηριότητες αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας.
  • Το να μην κάνεις τίποτα συνειδητά μπορεί να είναι απαραίτητο για την ξεκούραση του μυαλού και την προετοιμασία για τη νέα εβδομάδα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις φτάσει Κυριακή βράδυ και νιώθεις ότι χρειάζεσαι… διακοπές από το Σαββατοκύριακο; Δεν είσαι ο μόνος. Από το συμμάζεμα του σπιτιού και τα ψώνια μέχρι τις εκκρεμότητες που περίμεναν όλη την εβδομάδα, η Κυριακή συχνά γεμίζει τόσο πολύ που η ξεκούραση μένει τελευταία στη λίστα. Κι ενώ υποτίθεται πως έχεις χρόνο για να χαλαρώσεις, καταλήγεις να σκέφτεσαι όλα όσα πρέπει να γίνουν από Δευτέρα.

Pexels
Pexels

Εδώ έρχεται η «French Sunday», μια πιο laid-back φιλοσοφία που βάζει την απόλαυση πάνω από την παραγωγικότητα. Η ιδέα είναι απλή: δεν χρειάζεται να μετατρέψεις την τελευταία μέρα της εβδομάδας σε αγώνα δρόμου για να τα προλάβεις όλα. Μπορείς να κοιμηθείς λίγο παραπάνω, να φας με την ησυχία σου, να βγεις για έναν καφέ ή απλώς να μείνεις σπίτι χωρίς να έχεις κάποιο συγκεκριμένο task να ολοκληρώσεις. Για μία ημέρα, το «δεν κάνω τίποτα» μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

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Και όχι, το να χαλαρώνεις δεν σημαίνει ότι χάνεις τον χρόνο σου. Όταν όλη η εβδομάδα κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, το μυαλό χρειάζεται κι αυτό ένα pause για να ξεφορτωθεί λίγη από την ένταση. Αντί λοιπόν να γεμίζεις την Κυριακή με υποχρεώσεις επειδή «πρέπει να προλάβεις», δοκίμασε να αφήσεις λίγο χώρο για ό,τι σε κάνει πραγματικά να νιώθεις καλά. Μπορεί τελικά το καλύτερο Sunday reset να είναι πολύ πιο απλό απ’ όσο νόμιζες.

Pexels
Pexels

Τι ακριβώς είναι η «French Sunday»;

Η French Sunday δεν είναι κάποια περίπλοκη ρουτίνα ούτε ένα ακόμη challenge που πρέπει να ακολουθήσεις κατά γράμμα. Είναι περισσότερο ένας διαφορετικός τρόπος να αντιμετωπίζεις την Κυριακή, δίνοντάς της πιο αργό και χαλαρό ρυθμό.

Pexels
Pexels

Η φιλοσοφία της θυμίζει την πιο leisurely πλευρά της γαλλικής καθημερινότητας: καλό φαγητό, παρέα, βόλτες, κουβέντα και μικρές απολαύσεις χωρίς συνεχές κοίταγμα του ρολογιού. Το βασικό concept; Δεν χρειάζεται κάθε ώρα της ημέρας να είναι «χρήσιμη». Μερικές ώρες μπορούν απλώς να είναι… δικές σου.

Pexels
Pexels

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρη τη ζωή σου. Μπορείς να ξεκινήσεις με μερικές μικρές αλλαγές:

  • Ξεκίνα αργά: Καφές, πρωινό και χαλαρή μουσική χωρίς βιασύνη.
  • Κάνε ένα μικρό digital detox: Άφησε για λίγο στην άκρη emails και επαγγελματικές ειδοποιήσεις.
  • Κάνε κάτι που απολαμβάνεις: Μουσική, σειρά, βιβλίο, gaming ή απλώς… scrolling χωρίς ενοχές.
  • Φάε κάτι ωραίο: Η Κυριακή είναι ιδανική για ένα brunch ή ένα lunch με φίλους.
  • Βγες χωρίς στόχο: Μια βόλτα στη γειτονιά χωρίς να μετράς βήματα και θερμίδες.
  • Μην αισθανθείς άσχημα αν δεν κάνεις τίποτα: Μερικές φορές αυτό ακριβώς χρειάζεται το μυαλό σου.
Νεαρή γυναίκα με κόκκινα γυαλιά ηλίου και μαντήλι στο κεφάλι χαμογελάει, ενώ αποκαλύπτεται ένα απλό hack για βραστά αυγά.
Pexels

Η French Sunday δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις στην άκρη όλες τις υποχρεώσεις σου. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αφήσεις και τον εαυτό σου τελευταίο. Την επόμενη Κυριακή, λοιπόν, δοκίμασε να κάνεις λίγο λιγότερα και να απολαύσεις λίγο περισσότερο, η Δευτέρα μπορεί να σε βρει πιο έτοιμο απ’ όσο περιμένεις.

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french sunday Κυριακή
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