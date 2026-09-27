Beauty 27.09.2026

Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου χωρίς να χάσεις μήκος; Το French lob είναι η απάντηση

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Το ενδιάμεσο, ανάλαφρο κούρεμα που χαρίζει υγεία και κίνηση στα μαλλιά σου, χωρίς να χρειαστεί να αποχωριστείς το μήκος τους
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το French lob είναι μια μοντέρνα, ενδιάμεση εκδοχή του bob, ιδανική για ανανέωση χωρίς απώλεια μήκους.
  • Το κούρεμα αυτό προσφέρει φυσική όψη, ελαφρότητα και αέρα από τα 90s, με ανεπιτήδευτη παρισινή κομψότητα.
  • Φτάνει μέχρι τους ώμους ή την κλείδα, με ελάχιστο φιλάρισμα και απαλές, αραιωμένες άκρες για κίνηση.
  • Κολακεύει σχεδόν όλα τα σχήματα προσώπου και ταιριάζει σε ίσια ή σπαστά μαλλιά, διατηρώντας πυκνότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή για να φροντίσεις ξανά τα μαλλιά σου. Μετά από εβδομάδες κάτω από τον ήλιο, το αλάτι της θάλασσας και τις βουτιές στην πισίνα, τα μαλλιά σου συχνά δείχνουν πιο ξηρά, ενώ οι άκρες ζητούν απεγνωσμένα ένα φρεσκάρισμα. Το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεται να αποχωριστείς πολλά εκατοστά από το μήκος τους για να δεις ορατή διαφορά. Το French lob, με το ενδιάμεσο μήκος του και τη φυσική του όψη, αποτελεί την ιδανική λύση αν θέλεις να ξεκινήσεις τη νέα σεζόν με πιο υγιή και περιποιημένα μαλλιά, χωρίς μια ριζική αλλαγή.

https://www.instagram.com/sofiagrainge/
https://www.instagram.com/sofiagrainge/

Επιπλέον, το κούρεμα αυτό φέρνει μια ακαταμάχητη νοσταλγία από τα 90s, την εποχή του κομψού μινιμαλισμού και της αβίαστης γοητείας. Βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στο κλασικό long bob και το French bob: αρκετά κοντό για να σου χαρίσει αίσθηση ανάλαφρης ανανέωσης, αλλά και αρκετά μακρύ ώστε να μην απαιτεί υπερβολικό θάρρος. Το μυστικό του κρύβεται σε μια ανεπιτήδευτη, παρισινή κομψότητα που κάνει την αλλαγή σου να μοιάζει απόλυτα φυσική.

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Τι είναι ακριβώς το French lob;

Το French lob είναι μια ελαφρώς πιο χαλαρή εκδοχή του κλασικού long bob, η οποία επιστρέφει δυναμικά στις τάσεις των μαλλιών. Η βασική του διαφορά έγκειται στη φυσικότητα. Φτάνει μέχρι τους ώμους σου ή ελαφρώς πιο κάτω, αγγίζοντας την κλείδα.

https://www.instagram.com/sofiagrainge/
https://www.instagram.com/sofiagrainge/

Η βάση παραμένει πυκνή και συμπαγής, ενώ το φιλάρισμα είναι ελάχιστο και σχεδόν αδιόρατο. Δεν υπάρχουν έντονες στρώσεις, αλλά μικρές, στοχευμένες παρεμβάσεις κατά μήκος που προσθέτουν κίνηση. Οι άκρες είναι ελαφρώς αραιωμένες και απαλές, αποτρέποντας τις αυστηρές γραμμές. Το αποτέλεσμα είναι μια αέρινη υφή, όπου τα μαλλιά σου διατηρούν την πυκνότητά τους αλλά αποκτούν αξιοζήλευτη ελαφρότητα.

Σε ποιες ταιριάζει και πώς να το ζητήσεις στο κομμωτήριο

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευέλικτο κούρεμα που κολακεύει σχεδόν όλα τα σχήματα προσώπου, ενώ σου ταιριάζει τέλεια είτε έχεις ίσια είτε σπαστά μαλλιά. Είναι ιδανικό για να αποχωριστείς τις φθαρμένες από το καλοκαίρι άκρες, διατηρώντας παράλληλα το αγαπημένο σου μήκος.

french_lob
https://www.instagram.com/sofiagrainge/

Όταν επισκεφθείς το κομμωτήριο, ζήτησε από τον κομμωτή σου να διατηρήσει ίσια βάση στις ρίζες, μαλακώνοντας παράλληλα τις άκρες. Στο styling που θα κάνεις στο σπίτι, προϊόντα όπως τα salt sprays, οι κρέμες διαμόρφωσης ή τα ελαφριά έλαια είναι οι καλύτεροι σύμμαχοί σου για να διατηρήσεις την κίνηση, τη λάμψη και αυτό το μοναδικό γαλλικό je ne sais quoi.

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