Φθινοπωρινές βόλτες στην Αθήνα: 5 μέρη που αξίζει να επισκεφθείς

Από τον Εθνικό Κήπο μέχρι τον Λυκαβηττό, ανακαλύπτουμε 5 σημεία για τις πιο όμορφες φθινοπωρινές βόλτες στην Αθήνα

Με μια ματιά Το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για βόλτες στην Αθήνα λόγω των πιο ήπιων θερμοκρασιών.

Προτείνονται πέντε μέρη: Εθνικός Κήπος, Λόφος Φιλοπάππου, Λυκαβηττός, ΚΠΙΣΝ και Μαρίνα Φλοίσβου.

Ο Εθνικός Κήπος και ο Λόφος Φιλοπάππου προσφέρουν πράσινο και ηρεμία κοντά στο κέντρο.

Ο Λυκαβηττός, το ΚΠΙΣΝ και η Μαρίνα Φλοίσβου προσφέρουν θέα και διαφορετικά αστικά τοπία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι μπορεί να μας αποχαιρετά σιγά-σιγά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνουν και οι αφορμές για βόλτες. Με τις θερμοκρασίες να γίνονται πιο υποφερτές και την πόλη να επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς, το φθινόπωρο είναι ίσως η καλύτερη εποχή για να γνωρίσεις ξανά την Αθήνα. Άλλωστε, υπάρχουν αρκετά σημεία στην πόλη που αποκτούν διαφορετική ατμόσφαιρα μόλις φύγει η έντονη καλοκαιρινή ζέστη.

Από καταπράσινες διαδρομές και λόφους με θέα μέχρι παραθαλάσσιες βόλτες και σύγχρονους χώρους που προσφέρονται για χαλαρές εξόδους, οι επιλογές είναι περισσότερες απ’ όσες φαντάζεσαι. Δεν χρειάζεται να οργανώσεις εκδρομή ή να μπεις στο αυτοκίνητο για ώρες. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα άνετο ζευγάρι sneakers, καλή παρέα και μερικές ώρες μακριά από την οθόνη του κινητού.

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Αν, λοιπόν, ψάχνεις ιδέες για την επόμενη φθινοπωρινή σου έξοδο, συγκεντρώσαμε πέντε μέρη στην Αθήνα που αξίζει να επισκεφθείς. Είτε θέλεις έναν ήσυχο περίπατο, είτε αναζητάς το ιδανικό σημείο για sunset, είτε απλώς θέλεις να αλλάξεις παραστάσεις χωρίς να φύγεις από την πόλη, η Αθήνα έχει το κατάλληλο spot.

1. Εθνικός Κήπος

Στην καρδιά της Αθήνας, λίγα μόλις λεπτά από την πλατεία Συντάγματος, ο Εθνικός Κήπος αποτελεί μία από τις πιο εύκολες επιλογές για όσους θέλουν να ξεφύγουν για λίγο από τον θόρυβο και την κίνηση του κέντρου. Τα μονοπάτια του περνούν ανάμεσα σε δέντρα και πυκνή βλάστηση, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δεν θυμίζει απαραίτητα το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης.

Το φθινόπωρο είναι ιδανική περίοδος για να τον περπατήσεις χωρίς την αποπνικτική ζέστη των προηγούμενων μηνών. Μπορείς να ξεκινήσεις από το Σύνταγμα, να κάνεις μια μεγάλη βόλτα στον Κήπο και στη συνέχεια να συνεχίσεις προς το Ζάππειο. Είναι από εκείνα τα μέρη που ταιριάζουν εξίσου σε μια χαλαρή βόλτα με φίλους, σε ένα solo afternoon ή ακόμη και σε ένα coffee date.

2. Λόφος Φιλοπάππου

Αν θέλεις η φθινοπωρινή σου βόλτα να συνδυάζει πράσινο, περπάτημα και μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Αθήνας, ο Λόφος Φιλοπάππου είναι μία από τις καλύτερες επιλογές. Τα μονοπάτια του περνούν μέσα από ένα διαφορετικό, πιο φυσικό τοπίο και προσφέρουν αρκετά σημεία για να κάνεις στάση και να απολαύσεις τη θέα.

Το μεγάλο του πλεονέκτημα αυτή την εποχή είναι ότι μπορείς να τον εξερευνήσεις με πολύ πιο ευχάριστες θερμοκρασίες. Αν μάλιστα πετύχεις το σωστό timing, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, η θέα προς την Ακρόπολη και την πόλη γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή. Και φυσικά, για όσους αγαπούν τις φωτογραφίες, δύσκολα θα φύγεις χωρίς να έχεις γεμίσει το camera roll.

3. Λυκαβηττός

Ο Λυκαβηττός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Αθήνας και αποτελεί σταθερή επιλογή για όσους θέλουν να δουν την πόλη από ψηλά. Το φθινόπωρο, ωστόσο, η βόλτα μέχρι την κορυφή γίνεται πιο ευχάριστη, καθώς η θερμοκρασία είναι συνήθως πιο φιλική για περπάτημα.

Αν είσαι από εκείνους που προτιμούν τις απογευματινές εξόδους, αξίζει να υπολογίσεις την ώρα της δύσης. Ο αθηναϊκός ορίζοντας αλλάζει σταδιακά, τα φώτα της πόλης αρχίζουν να ανάβουν και η θέα αποκτά μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα. Μπορείς να κάνεις τη διαδρομή με τα πόδια ή να χρησιμοποιήσεις το τελεφερίκ και να κρατήσεις την ενέργειά σου για την εξερεύνηση της περιοχής.

4. ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει γίνει εδώ και χρόνια ένας από τους δημοφιλείς προορισμούς για βόλτα στην ευρύτερη Αθήνα και όχι άδικα. Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος προσφέρει αρκετό χώρο για περπάτημα, χαλάρωση και ποδήλατο, ενώ η αρχιτεκτονική και οι εγκαταστάσεις του δημιουργούν ένα διαφορετικό σκηνικό από αυτό που συναντάς στις πιο κλασικές διαδρομές του κέντρου.

Είναι επίσης μια επιλογή που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ολοκληρωμένο afternoon plan. Μπορείς να περπατήσεις στο πάρκο, να κατευθυνθείς προς το Κανάλι και στη συνέχεια να ανέβεις προς τον Φάρο για να απολαύσεις τη θέα. Το φθινόπωρο, όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες, είναι ιδανική στιγμή για να περάσεις αρκετές ώρες εκεί χωρίς να κοιτάς συνεχώς το ρολόι.

5. Μαρίνα Φλοίσβου

Το ότι μπήκε το φθινόπωρο δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποχαιρετήσεις τη θάλασσα μέχρι την επόμενη άνοιξη. Για μια διαφορετική βόλτα, η Μαρίνα Φλοίσβου προσφέρει την ευκαιρία να περπατήσεις δίπλα στο νερό, να χαζέψεις τα σκάφη και να απολαύσεις ένα πιο χαλαρό σκηνικό μακριά από την ένταση του κέντρου.

Η περιοχή είναι ιδανική για ένα απογευματινό outing με φίλους ή για ένα πιο χαλαρό date. Κάνε τη βόλτα σου δίπλα στη θάλασσα, κάτσε για έναν καφέ ή κάτι να φας και, αν ο καιρός το επιτρέπει, μείνε μέχρι τη δύση. Γιατί μπορεί το καλοκαίρι να τελειώνει, αλλά η ανάγκη για ένα ωραίο sunset δεν έχει εποχή.

Η φθινοπωρινή Αθήνα είναι γεμάτη μικρές αποδράσεις

Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να σημαίνει μόνο δουλειά, σχολή, υποχρεώσεις και ατελείωτες ώρες μπροστά από μία οθόνη. Η Αθήνα προσφέρει αρκετές επιλογές για να βγεις από το σπίτι, να περπατήσεις και να δεις την πόλη από μια διαφορετική πλευρά, ακόμη κι αν έχεις στη διάθεσή σου μόνο ένα ελεύθερο απόγευμα.

Από το πράσινο του Εθνικού Κήπου και τα μονοπάτια του Φιλοπάππου μέχρι τη θέα του Λυκαβηττού, το διαφορετικό vibe του ΚΠΙΣΝ και τη θάλασσα στον Φλοίσβο, το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις το δικό σου autumn spot. Φόρεσε τα sneakers σου, φτιάξε την playlist της ημέρας και κανόνισε την επόμενη βόλτα σου. Γιατί τελικά, η Αθήνα μπορεί να γίνει ο καλύτερος προορισμός για μια μικρή φθινοπωρινή απόδραση χωρίς να χρειαστεί να φύγεις ποτέ από αυτήν.

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