City Guide 25.09.2026

«Η συγκάτοικος»: Μια απρόβλεπτη περιπέτεια συγκατοίκησης στο Θέατρο Πειραιώς 131

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Η Μαρίνα Ασλάνογλου και η Γωγώ Μπρέμπου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια εκρηκτική θεατρική συνύπαρξη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση "Η συγκάτοικος" παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη.
  • Το έργο αφορά την απρόβλεπτη συγκατοίκηση δύο γυναικών, της Ρόμπιν και της Σάρον, στις κεντρικές πολιτείες της Αμερικής.
  • Η παράσταση εξερευνά τον επαναπροσδιορισμό του ατόμου και την εύρεση ισορροπίας παρά τις διαφορές.
  • Πρωταγωνιστούν οι Μαρίνα Ασλάνογλου και Γωγώ Μπρέμπου, με πρεμιέρα στις 12 Οκτωβρίου στο θέατρο Πειραιώς 131.
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«Η συγκάτοικος», το ανατρεπτικό έργο της queer Αμερικανίδας συγγραφέως και ποιήτριας Jen Silverman, είναι μία απρόβλεπτη περιπέτεια συγκατοίκησης δύο γυναικών κάπου στις κεντρικές πολιτείες της Αμερικής. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην Ελλάδα και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βίκυ Βολιώτη.

Η πρεμιέρα της παράστασης προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο θέατρο Πειραιώς 131.

Η ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ_35X50

Η υπόθεση:

«Η συγκάτοικος» Ρόμπιν, έρχεται από το Bronx για να μοιραστεί ένα σπίτι με τη Σάρον που ζει στην Άιοβα. Άγνωστες μεταξύ τους, μόνες πλέον, με μεγάλα παιδιά που ζουν μακριά τους, θα μοιραστούν την ίδια στέγη και αναγκαστικά πρέπει να μάθουν η μία την άλλη, τα χούγια τους, το παρελθόν και τις παραξενιές τους. Κι εδώ αρχίζει το παιχνίδι της γοητείας όπως γίνεται πάντα στην αρχή μιας γνωριμίας. Αστείες ιστορίες αλλά και ιστορίες με δράκους, αδυναμίες, φόβους και επιθυμίες.

Η συντηρητική Σάρον θα προσπαθήσει να καταλάβει την ατίθαση Ρόμπιν που δεν καταλαβαίνει Χριστό! Κι όμως, οι δυο τους κάποια στιγμή καταφέρνουν να συναντηθούν.
Διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικά μυαλά, διαφορετικές αρχές ή καμία αρχή. Η μικροαστική και βαριεστημένη κανονικότητα αναστατώνεται ευχάριστα από την αναρχική και γαργαλιστική διέγερση του παράνομου και του παραβατικού. Το γιν και το γιάνγκ θα λειτουργήσει και η μία θα πάρει από την άλλη αυτό που της έλειπε και παρά τις διαφορές τους θα βρουν μία πρωτότυπη ισορροπία! Όλο το πριν τελικά ήταν τόσο μπανάλ!

Μάλλον έχει έρθει η ώρα για κάτι εντελώς ανατρεπτικό! Κάτι που να το λέει η καρδιά τους! Να γουστάρουν! Πάμε από την αρχή!

«Η συγκάτοικος» είναι ένα δυνατό έργο που ανεβάζει την αδρεναλίνη, που μιλάει για τον επαναπροσδιορισμό του ατόμου όταν η ζωή έχει προχωρήσει πολύ, όταν τα «πρέπει» λιγοστεύουν και οι αναμνήσεις περισσεύουν. Είναι ένα έργο για το αύριο που έρχεται κάθε μέρα! Για όλους εκείνους – ανεξαρτήτως φύλου – που συνεχίζουν να παρασύρονται ακόμη από τον ήχο της ζωής και να φτιάχνουν το δικό τους οικοδόμημα έτσι όπως το θέλουν, γιατί δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο αν το καλοσκεφτούμε!

Αν ο Νίτσε είχε πει «μη ξορκίζεις τους δαίμονές σου και πετάξεις ό,τι καλό έχεις μέσα σου!» η Ρόμπιν και η Σάρον τον άκουσαν ή κάνουν απλώς αυτό που τους λέει η καρδιά τους.

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Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Φίλιππος Δεσύλλας
Σκηνοθεσία: Βίκυ Βολιώτη
Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρίτα Αμοργιανού
Φωτισμοί: Σίμος Σαρκετζής
Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Μπίκου
Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Μαρίνα Ασλάνογλου, Γωγώ Μπρέμπου

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

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Διάρκεια παράστασης: 90’

Θέατρο Πειραιώς 131 Γκάζι – Αθήνα, Τηλέφωνο : 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:
Δευτέρα και Τρίτη: 20.00

Τιμές εισιτήριων:

VIP: 20€
Πλατεία & Εξώστης: 18€
Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο): 16€

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Εισιτήρια:

• https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-sygkatoikos/
• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277, Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: www.a-th.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:
Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

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Η συγκάτοικος Θέατρο Πειραιώς 131
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