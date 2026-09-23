City Guide 23.09.2026

«Μάρτυρας Κατηγορίας»: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ για 4ο χρόνο στο Θέατρο ΧΟΡΝ

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555 παραστάσεις - 200.000 θεατές - 3 συνεχόμενα χρόνια sold out!
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Με μια ματιά
  • «Μάρτυρας Κατηγορίας» της Άγκαθα Κρίστι επιστρέφει για 4η σεζόν στο Θέατρο ΧΟΡΝ.
  • Το έργο θεωρείται το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ και ένα από τα καλύτερα της Κρίστι.
  • Η υπόθεση αφορά έναν άνδρα που κατηγορείται για δολοφονία, με τη σύζυγό του ως μοναδική μάρτυρα υπεράσπισης.
  • Η παράσταση διαθέτει εξαιρετικό καστ και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία παρακολούθησης ως ένορκος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από τρία χρόνια συνεχών sold out και αποθεωτικής υποδοχής, το αριστούργημα της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, επιστρέφει για 4η σεζόν στο Θέατρο ΧΟΡΝ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών!

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Ο Γιάννης Βούρος ενσαρκώνει τον εμβληματικό Σερ Ουίλφριντ Ρόμπαρτς, ο Δημήτρης Πιατάς τον δαιμόνιο δικηγόρο Τζον Μέηχιου, η Ευγενία Δημητροπούλου την αινιγματική Ρομέιν και ο Μέμος Μπεγνής τον κατηγορούμενο Λέοναρντ Βόουλ. Το εξαιρετικό καστ συμπληρώνουν οι Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη και η Νίκη Παλληκαράκη, σε μια σκηνική συνύπαρξη γεμάτη ένταση που οδηγεί σε ένα από τα πιο απροσδόκητα φινάλε που γράφτηκαν ποτέ.

Ο «Μάρτυρας Κατηγορίας» θεωρείται το πιο καλογραμμένο έργο της Άγκαθα Κρίστι. Άν και η ίδια δήλωνε πως «δεν είχε ιδέα από νομικά», η θεατρική διασκευή του 1953 στο Λονδίνο και το Broadway σημείωσε παγκόσμια επιτυχία, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά του Μπίλι Ουάιλντερ το 1957 απέσπασε 6 υποψηφιότητες για Οσκαρ.

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Υπόθεση

Ο Λέοναρντ Βόουλ κατηγορείται για τη δολοφονία μιας πλούσιας χήρας. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Ο δαιμόνιος ποινικολόγος Ουίλφρεντ Ρόμπαρτς που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του ωστόσο, δεν είναι τόσο σίγουρος για την ενοχή του. Ο αγώνας του νεαρού άνδρα να μην καταδικαστεί θα κριθεί στα έδρανα του δικαστηρίου όπου οι μαρτυρίες είναι συντριπτικά εναντίον του και η ετυμηγορία των ενόρκων φαίνεται μονόδρομος. Μόνη μάρτυρας για την υπεράσπισή του είναι η αινιγματική σύζυγός του που κρατάει την άκρη του νήματος και τη λύση του γρίφου.

….η συνέχεια επί σκηνής στο θέατρο ΧΟΡΝ!

…και σσσσσς… μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν!

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Διανομή (αλφαβητικά): Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βούρος, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Δημήτρης Καραμπέτσης, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμος Μπεγνής, Νίκη Παλληκαράκη, Δημήτρης Πιατάς

Συντελεστές:

  • Συγγραφέας: Άγκάθα Κρίστι
  • Σκηνοθεσία- Δραματουργική Επεξεργασία: Νικορέστης Χανιωτάκης
  • Θεατρική Απόδοση: Αντώνης Γαλέος
  • Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση: Άλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος
  • Σκηνικά: Άγγελίνα Παπαχατζάκη
  • Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού
  • Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη, Πηνελόπη Σκαλκώτου
  • Βοηθός Σκηνογράφου: Δημήτρης Κωνσταντάρας
  • Επιστημονικός Σύμβουλος: Φώτης Σπυρόπουλος
  • Φωτογραφία / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
  • Γραφιστική Επιμέλεια: Μαύρα Γίδια
  • Ρούχα & Αξεσουάρ Εποχής: «Βεστιάριο»
  • Περούκες: Κωνσταντίνος Σαββάκης
  • Επιμέλεια Μαλλιά / Μακιγιάζ: Le Boudoir
  • Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης
  • Παραγωγή: Happy Productions

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Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email: [email protected])

Παραστάσεις: Τετάρτη 19:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή: 18:00

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 4ης Χρονιάς: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

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Τιμές Εισιτηρίων: Θέσεις ενόρκων*: 40€, Ζώνη VIP: 30€, Ζώνη Ά: 25€, Ζώνη Β: 20€, Μειωμένης: 15€ Άνεργοι–Πολύτεκνοι-AMEA–Νέοι έως 25 χρονών-Ατέλειες: Ζώνη Ά: 20€, Ζώνη Β: 15€

Κρατήσεις Ομαδικών εισιτηρίων στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email: [email protected]

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* Σε κάθε παράσταση διατίθενται 12 προνομιακές θέσεις ενόρκων, πάνω στην σκηνή. Ζήστε την εμπειρία παρακολούθησης της παράστασης, ως ένορκος, και συμμετέχετε στην εξέλιξη της δίκης!

Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά όλων των ηλικιών. Συνίσταται σε μαθητές +10 ετών που επιθυμούν να έχουν μια πρώτη επαφή με το θέατρο.

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Θέατρο ΧΟΡΝ: Αμερικής 10, Μετρό Σύνταγμα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: www.more.com/theater/martyras-katigorias/

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2

 

 

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Θέατρο ΧΟΡΝ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
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