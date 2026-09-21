«Γιοι και κόρες»: Η παράσταση του Γιάννη Καλαβριανού επιστρέφει – Πρεμιέρα στις 16 Οκτωβρίου

Η πολυβραβευμένη παράσταση του Γιάννη Καλαβριανού επιστρέφει για 2η χρονιά στην Αθήνα, με νέες ιστορίες και πέντε ηθοποιούς της νέας γενιάς

Με μια ματιά Η παράσταση «Γιοι και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού επιστρέφει στην Αθήνα, στο Θέατρο ΕΛΕΡ.

Το έργο βασίζεται σε αφηγήσεις ηλικιωμένων και καλύπτει τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Η παράσταση έχει ταξιδέψει διεθνώς, έχει μεταφραστεί σε πέντε γλώσσες και έχει λάβει βραβεία.

Η πρεμιέρα της νέας σεζόν είναι στις 16 Οκτωβρίου, με εισιτήρια από 10 έως 20 ευρώ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Γιοι και κόρες», μία από τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού, επιστρέφει στην Πλάκα, στο νέο, ανακαινισμένο Θέατρο ΕΛΕΡ «ΕΛΕΝΗ ΕΡΗΜΟΥ». Η παράσταση για τους ανθρώπους που αγνοήθηκαν από τις επίσημες ιστοριογραφικές πηγές, αλλά προχώρησαν τη ζωή στην Ελλάδα, ξαναφτιάχτηκε με την προσθήκη καινούριων ιστοριών και με πέντε από τους καλύτερους ηθοποιούς της νέας γενιάς.

Το κείμενο βασίζεται σε αφηγήσεις ηλικιωμένων Ελλήνων και Ελληνίδων από όλη τη χώρα, στους οποίους τέθηκε από τους συντελεστές το ίδιο ερώτημα: «Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή;». Μέσα από τις ζωές τους ξετυλίγεται ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας: από το πρώτο μεταναστευτικό κύμα, τη γερμανική Kατοχή, τον Εμφύλιο, την άνοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το πρώτο lockdown και την πανδημία του covid.

Το «Γιοι και κόρες» πρωτοπαρουσιάσθηκε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής και το Φεστιβάλ Αθηνών το 2012. Ακολούθησε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίχτηκε με τεράστια επιτυχία για δύο χρόνια στα: Bios, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Sarajevo Winter Festival-Βοσνία/Ερζεγοβίνη, CSS Teatro Stabile-Ουντίνε, Spazio Teatro NO’HMA-Μιλάνο, Λευκωσία. Πέρυσι παίχτηκε στο ΑΜΦΙ-ΘΕΑΤΡΟ Σπύρου Ευαγγελάτου και φέτος θα συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στην Αθήνα, στο Θέατρο ΕΛΕΡ. Παραστάσεις του έργου έχουν γίνει στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, τη Ζυρίχη, τη Μαδρίτη, σε σχολεία, φυλακές, γηροκομεία και θεατρικές ομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το κείμενο έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Βοσνιακά και Ισπανικά και τιμηθεί με τα: Βραβείο Κουν, Καλύτερου Θεατρικού Έργου 2013-2014 και International Prize Il Teatro Nudo, di Teresa Pomodoro, Milan 2014-2015.

Έγραψαν για την παράσταση:

“Μία από τις παραστάσεις που σε κάνουν να ανακτάς την πίστη σου στο θέατρο, στον άνθρωπο, στη ζωή. Μια παράσταση γιορτή, ένα θέαμα βαθιά παρηγορητικό.” ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ, Τώνια Καράογλου

“Μια ολοζώντανη παράσταση, σπαρταριστή που βλέπεται με ένα μόνιμο δάκρυ στα μάτια που τελικά δεν κυλάει και ένα μόνιμο χαμόγελο στα χείλη.” Musicity.gr, Διονύσιος Χριστόπουλος

“Γλυκόπικρη, τεκμηριωμένη, λυτρωτική παράσταση συνόλου, που φέρει στιβαρή σκηνοθετική σφραγίδα, pop ρυθμό και vintage σκηνική ταυτότητα. Ένα θεατρικό ταξίδι γεμάτο νεανικό σφρίγος και ενθουσιασμό που θα γοητεύσει κάθε ηλικία.” Zeitgeist.gr, Χρήστος Νικόπουλο

“Φεύγεις με μια συγκίνηση κι έναν κόμπο στο λαιμό. Νιώθεις όμως κι έναν πλούτο μέσα σου σαν να σου χάρισαν όλο τον κόσμο. Κι αυτό συνιστά μια εξαιρετική παράσταση!” Θέατρο.gr, Λένα Σάββα

“Η αρτιότερη ελληνική παράσταση του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών.” ΠΟΝΤΙΚΙART, Ιωάννα Μπλάτσου

“Καλοφτιαγμένη και συγκινητική. Το ταξίδι άξιζε τον κόπο.” ΤΑ ΝΕΑ, Μαίρη Αδαμοπούλου

“Ομολογώ πως δε μου συμβαίνει συχνά να βγαίνω από το θέατρο και να νιώθω ευτυχισμένος. Mια λυτρωτική παράσταση για την Ελλάδα που κουβαλάμε μέσα μας. Tο πιο σπουδαίο και το πιο έντιμο ταξίδι στη συλλογική μνήμη μας. Mια παράσταση που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία όλης της Ελλάδας, όχι σαν Ιστορία του χθες αλλά σαν Ιστορία του σήμερα. Mια απάντηση χαστούκι σε όλους αυτούς που μας ξεγύμνωσαν για να μας κάνουν χυδαίους, μέσα σε μια απάνθρωπη καθημερινότητα χωρίς ελπίδα και ανθρωπιά.” Artfix, Θωμάς Σίδερη

“Ανθρωπιά, καθαρό βλέμμα, περισσή ευρηματικότητα και μια σπάνια σκηνική εντιμότητα. Aπό το στόμα τους έτρεξε με τον πιο γλυκό και συγκινησιακά φορτισμένο τρόπο, η ιστορία της Ελλάδας.” Ελεύθερος Τύπος, Στέλλα Χαραμή

“Εμπνευσμένη, πρωτότυπη και εξόχως ιαματική. Δουλεμένη, σαφής και πολυεπίπεδη, η νέα δουλειά των Sforaris συνιστά άκοπα μια από τις καλύτερες, μέχρι τούδε, στιγμές του φετινού Φεστιβάλ.” tospirto, Τατιάνα Καποδίστρια

“Από το φετινό Φεστιβάλ Αθηνών κρατάω μέσα μου τη λεπτότητα και το χιούμορ του Δημήτρη Παπαϊωάννου, του Γιάννη Καλαβριανού, του Βασίλη Παπαβασιλείου…” protagon.gr, Βένα Γεωργακοπούλου

“Μια σκέτη γνησιότητα. Εξαιρετικό κείμενο. Έξυπνη σκηνοθεσία. Ταχύτατοι ηθοποιοί.” onlytheater.gr, Χρύσα Φωτοπούλου

“Μακράν η πιο βιωματική πρόταση του Φεστιβάλ Αθηνών.” in2life, Ιωάννα Κλεφτόγιαννη

Συντελεστές

Κείμενο-σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Μουσική: Χρύσανθρος Χριστοδούλου

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Επιμέλεια κίνησης-Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξία Μπεζίκη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Φωτογραφίες: Ναυσικά Κίρκη, Ελίνα Γιουνανλή

Σχεδιασμός αφίσας: Sonke

Εκτέλεση παραγωγής: Ρόζα Καλούδη

Social Media-Video Trailer: Nαυσικά Κίρκη

Παραγωγή: Εταιρεία Θεάτρου Sforaris

Παίζουν: Μαρία Κωνσταντά, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ζωή Μυλωνά, Δήμητρα Ονουφριάδου, Βασίλης Τσαλίκης

Βίντεο: Δείτε το Trailer της παράστασης

Πληροφορίες

Θέατρο ΕΛΕΡ «Ελένη Ερήμου» (Φρυνίχου 10, Πλάκα, Μετρό Ακρόπολη)

Τηλέφωνο: 211 735 3928

Έναρξη: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 18:00

Διάρκεια: 100 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Προπώληση: Αγορά εισιτηρίων ticketservices.gr

Τιμές εισιτήριων

Γενική είσοδος: 20 ευρώ

Φοιτητικά-Μαθητικά-ΑΜΕΑ: 16 ευρώ

Τελευταία σειρά μειωμένης ορατότητας: 14 ευρώ

Σπουδαστές Δραματικών Σχολών-Ανέργων: 10 ευρώ (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα)

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 06,2