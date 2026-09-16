Ο Akylas και η Ελένη Τσαλιγοπούλου δίνουν ρυθμό στο φετινό Kids Radio Spooky Festival!

Το αγαπημένο Halloween φεστιβάλ για όλη την οικογένεια επιστρέφει στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με ένα διήμερο γεμάτο μουσική, παιχνίδι και spooky εμπειρίες.

Με μια ματιά Το Kids Radio Spooky Festival διεξάγεται 24-25 Οκτωβρίου 2026 στην Τεχνόπολη Αθηνών.

Περιλαμβάνει πολλές νέες διαδραστικές δραστηριότητες και εργαστήρια για όλη την οικογένεια.

Στη μουσική σκηνή θα εμφανιστούν ο Akylas και η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Kids Radio Spooky Festival επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά Bigger! Better! Spookier! και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διήμερο Halloween γεμάτο φαντασία, δράση και μουσική. Στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2026, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνεται ξανά σε έναν διαδραστικό προορισμό για όλη την οικογένεια, συνδυάζοντας δημιουργικές δραστηριότητες, θεματικά εργαστήρια και ζωντανές εμφανίσεις.

Το φετινό πρόγραμμα γίνεται ακόμη πιο δυνατό και περιλαμβάνει περισσότερες δράσεις όπως Spider Jump Trampoline, Spooky Lab, The Magic Pumpkin Workshop, Σχολή Μάγων, Spooky Cookie, Halloween Slime lab και πολλές ακόμη εκπλήξεις για κάθε ηλικία.

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Στη μουσική σκηνή του φεστιβάλ παρουσιάζονται δύο ξεχωριστές στιγμές: το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, ο Akylas παρουσιάζει το Press Start Tour powered by ΔΕΗ, φέρνοντας νεανική ενέργεια και ρυθμό στην Τεχνόπολη, ενώ την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου προσθέτει τη δική της διαχρονική μουσική ταυτότητα στο φεστιβάλ. Στο πρόγραμμα του διημέρου συμμετέχει επίσης ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Νέες δράσεις και επιπλέον λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινώνονται σταδιακά στην επίσημη ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φεστιβάλ (@kidsradio886).

Χρήσιμες πληροφορίες:

• Ημερομηνίες: Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026

• Τοποθεσία: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι

• Εισιτήρια και πληροφορίες: www.kidsradiofestival.com

Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν…η προπώληση συνεχίζεται! Εξασφαλίστε εγκαίρως τα εισιτήριά σας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του φεστιβάλ.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | 24 & 25 Οκτωβρίου 2026

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