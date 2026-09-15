City Guide 15.09.2026

«ΦΛΙΤ»: Η νέα κωμωδία έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Όλες οι λεπτομέρειες

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Η νέα κωμωδία του Γιάννη Οικονόμου, σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου, κάνει πρεμιέρα στις 19 Οκτωβρίου στο Μικρό Γκλόρια
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η κωμωδία «ΦΛΙΤ» του Γιάννη Οικονόμου ανεβαίνει στο Μικρό Γκλόρια από 19 Οκτωβρίου.
  • Η παράσταση εστιάζει σε δύο αγνώστους που αναζητούν εύκολες λύσεις για μια καλύτερη ζωή.
  • Πρόκειται για μια νεανική, στοχαστική κωμωδία που εξερευνά την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου.
  • Το έργο πραγματεύεται την πίεση για βελτίωση και τη δύναμη των πεποιθήσεων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα ζωή αρχίζει και είναι πολύ ίζι.

Σε έναν κόσμο γεμάτο προβλήματα και ανασφάλεια τα μηχανήματα «ΦΛΙΤ» υπόσχονται την αλλαγή σε μία εύκολη και ευτυχισμένη ζωή. Έξω από ένα τέτοιο μηχάνημα «ΦΛΙΤ» συναντιούνται δύο άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ τους. Μοιράζονται τις σκέψεις που τους έφεραν εδώ και την ανάγκη τους να αλλάξει δια μαγείας η ζωή τους προς το καλύτερο. Διαπραγματεύονται το πέρασμα από το γνώριμο στο άγνωστο, πιστεύοντας ότι είναι η μόνη λύση, ενώ τους παρακολουθούμε να υπερβαίνουν τα όρια τους, να μπαίνουν σε κωμικές καταστάσεις και να αναλύουν τη ζωή με σουρεαλιστικούς διαλόγους. Διασκεδάζουμε, προβληματιζόμαστε, γελάμε και ίσως τελικά έτσι να γινόμαστε καλύτεροι. Αφήστε πίσω τα παλιά και βάλτε σε όλους τα γυαλιά.

ΦΛΙΤ2@Χρήστος_Συμεωνίδης

Το ΦΛΙΤ, του Γιάννη Οικονόμου, σε σκηνοθεσία Εύης Νάκου, ανεβαίνει από τις 19 Οκτωβρίου στο Μικρό Γκλόρια, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00. Η παράσταση είναι μια νεανική και ταυτόχρονα στοχαστική κωμωδία που, μέσα από ένα παιχνίδι ανάμεσα στο κωμικό και το παράλογο, πραγματεύεται την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου και την τάση του να αναζητά εύκολες λύσεις κάτω από τη διαρκή πίεση για βελτίωση. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας: «Η ρίζα του έργου, είναι το “πιστεύω”. Νιώθω πως ο κόσμος που ζούμε βασίζεται και κινείται έχοντας σαν βάση το τι πιστεύουμε. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας κρύβουν πίσω έναν άνθρωπο που κάποτε πίστεψε σε κάτι».

Ταυτότητα της παράστασης

ΦΛΙΤ, του Γιάννη Οικονόμου
Σκηνοθεσία: Εύη Νάκου
Μουσική: Φάνης Σακελλαρίου
Σκηνογραφία: Μάρθα Κυριακίδου
Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Θετάκης
Φωτογραφίες / Τρέιλερ: Χρήστος Συμεωνίδης
Επιμέλεια κίνησης: Μάρω Πέτλη
Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Νικολοπούλου
Γραφιστικά: Γιώτα Φώτου
Κατασκευή σκηνικού: ergon-ioannou scenica
Επικοινωνία: Μάρθα Κοσκινά
Παραγωγή: Ανεμόμυλοι ΑΜΚΕ
Παίζουν: Αλέξανδρος Καναβός, Γιάννης Οικονόμου

ΦΛΙΤ3@Χρήστος_Συμεωνίδης

Διάρκεια: 80 λεπτά

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00
Μικρό Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα – 210 360 0832
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/flit/
Early bird έως τις 27 Σεπτεμβρίου – 10 ευρώ

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad TV, Mad Radio 106,2

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θέατρο Μικρό Γκλόρια Παράσταση
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