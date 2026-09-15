5 έξυπνα hacks για να μην ξεμένεις από μπαταρία μέσα στην ημέρα

Αν το 10% της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη σου πιο συχνά απ’ όσο θα ήθελες, αυτά τα 5 hacks θα σε σώσουν

Με μια ματιά Μείωσε τη φωτεινότητα της οθόνης και ενεργοποίησε την αυτόματη προσαρμογή για εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιόρισε τη λειτουργία εφαρμογών στο παρασκήνιο για να μειώσεις την κατανάλωση μπαταρίας.

Απενεργοποίησε λειτουργίες όπως Bluetooth και GPS όταν δεν τις χρησιμοποιείς.

Ενεργοποίησε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά σε ημέρες έντονης χρήσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν χρησιμοποιείς το κινητό σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι πολύ πιθανό να έχεις βρεθεί αρκετές φορές να ψάχνεις φορτιστή ενώ η μπαταρία βρίσκεται στο 10% ή ακόμη χαμηλότερα. Social media, βίντεο, μουσική, εφαρμογές μηνυμάτων, GPS και συνεχείς ειδοποιήσεις καταναλώνουν ενέργεια, ακόμη κι όταν δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να σταματήσεις να χρησιμοποιείς το smartphone σου για να διατηρείς περισσότερη μπαταρία μέσα στην ημέρα. Μερικές απλές ρυθμίσεις και πιο έξυπνες συνήθειες μπορούν να περιορίσουν την κατανάλωση και να σου προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

1. Μείωσε τη φωτεινότητα και ενεργοποίησε την αυτόματη προσαρμογή

Η οθόνη είναι ένας από τους βασικότερους καταναλωτές ενέργειας σε ένα smartphone. Όσο πιο φωτεινή είναι, τόσο περισσότερη μπαταρία χρειάζεται, ειδικά όταν χρησιμοποιείς το κινητό για πολλές ώρες. Ενεργοποίησε την αυτόματη φωτεινότητα, ώστε το κινητό να προσαρμόζει την ένταση ανάλογα με τον φωτισμό του χώρου. Παράλληλα, μπορείς να μειώσεις χειροκίνητα τη φωτεινότητα όταν βρίσκεσαι σε εσωτερικό χώρο ή σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Αν το κινητό σου διαθέτει οθόνη OLED ή AMOLED, η χρήση dark mode μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείς εφαρμογές με μαύρο ή πολύ σκούρο φόντο.

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2. Περιόρισε τις εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο

Πολλές εφαρμογές συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη κι όταν δεν τις έχεις ανοιχτές. Ελέγχουν για νέες ενημερώσεις, ανανεώνουν περιεχόμενο, χρησιμοποιούν τοποθεσία ή στέλνουν δεδομένα, καταναλώνοντας σταδιακά την μπαταρία. Μπες στις ρυθμίσεις του κινητού σου και έλεγξε ποιες εφαρμογές καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Περιόρισε τη δραστηριότητα στο παρασκήνιο για εφαρμογές που δεν χρειάζεται να ενημερώνονται συνεχώς. Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει να δώσεις σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, streaming και αγορών, καθώς συχνά παραμένουν ενεργές χωρίς να είναι απαραίτητο.

3. Απενεργοποίησε λειτουργίες που δεν χρησιμοποιείς

Το Bluetooth, το GPS, το Wi-Fi scanning, το NFC και η συνεχής αναζήτηση δικτύου μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας, ειδικά όταν λειτουργούν χωρίς να τα χρειάζεσαι. Δεν είναι απαραίτητο να απενεργοποιείς τα πάντα κάθε φορά, όμως μπορείς να κλείνεις τις λειτουργίες που δεν χρησιμοποιείς για αρκετές ώρες. Για παράδειγμα, αν δεν χρειάζεσαι το GPS, περιόρισε την πρόσβαση στην τοποθεσία για εφαρμογές που δεν είναι απαραίτητο να την έχουν διαρκώς ενεργή. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή με πολύ κακό σήμα, η συσκευή μπορεί επίσης να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια προσπαθώντας να συνδεθεί στο δίκτυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η λειτουργία πτήσης, όταν δεν χρειάζεσαι επικοινωνία, μπορεί να βοηθήσει.

4. Ενεργοποίησε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας δεν είναι χρήσιμη μόνο όταν το ποσοστό έχει πέσει στο 5%. Μπορείς να την ενεργοποιείς νωρίτερα, ιδιαίτερα σε ημέρες που γνωρίζεις ότι θα χρησιμοποιείς το κινητό για πολλές ώρες χωρίς πρόσβαση σε φορτιστή. Ανάλογα με τη συσκευή, η λειτουργία αυτή μπορεί να περιορίζει τη δραστηριότητα στο παρασκήνιο, τις αυτόματες ενημερώσεις, την απόδοση του επεξεργαστή ή ορισμένα οπτικά εφέ. Σε αρκετά smartphones μπορείς να ρυθμίσεις την αυτόματη ενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας όταν η μπαταρία φτάνει σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, όπως το 30% ή το 20%.

5. Πρόσεξε τη θερμοκρασία και τον τρόπο φόρτισης

Η υπερβολική θερμοκρασία επηρεάζει αρνητικά τόσο την καθημερινή απόδοση όσο και τη μακροπρόθεσμη υγεία της μπαταρίας. Απόφυγε να αφήνεις το κινητό στον ήλιο, μέσα σε αυτοκίνητο με υψηλή θερμοκρασία ή κάτω από μαξιλάρια και κουβέρτες όταν φορτίζει. Επίσης, προσπάθησε να χρησιμοποιείς αξιόπιστους φορτιστές και καλώδια, κατά προτίμηση αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής ή πιστοποιημένα αξεσουάρ. Οι σύγχρονες μπαταρίες δεν χρειάζεται να αποφορτίζονται πλήρως πριν τις φορτίσεις. Για την καθημερινή χρήση, είναι προτιμότερο να αποφεύγεις τις συχνές πλήρεις αποφορτίσεις και να αξιοποιείς τις λειτουργίες προστασίας φόρτισης, εφόσον διαθέτει το κινητό σου.

Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από το μοντέλο του κινητού, την ηλικία της συσκευής, την ποιότητα του δικτύου και τον τρόπο χρήσης. Παρ’ όλα αυτά, η μείωση της φωτεινότητας, ο περιορισμός των εφαρμογών στο παρασκήνιο, η απενεργοποίηση περιττών λειτουργιών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η σωστή φροντίδα της συσκευής μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά.

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