Fashion 16.09.2026

New season, new bag: 6 τάσεις στις τσάντες που αξίζει να υιοθετήσεις τώρα

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Λειτουργικότητα, πολυτέλεια και κομψότητα συναντιούνται στις 6 κορυφαίες τάσεις στις τσάντες που ορίζουν τη φετινή φθινοπωρινή μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η νέα σεζόν φέρνει τάσεις στις τσάντες με έμφαση στη λειτουργικότητα, το στιλ και τις πλούσιες υφές.
  • Η κλασική μικρή μαύρη τσάντα παραμένει διαχρονική και απαραίτητη για κάθε περίσταση.
  • Η vintage αισθητική και το σατέν φινίρισμα προσδίδουν πολυτέλεια και νοσταλγία στις φθινοπωρινές εμφανίσεις.
  • Τα παιχνιδιάρικα clutches και οι κομψές τσάντες μέσης είναι ιδανικές για βραδινές εξόδους και urban εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αλλαγή της σεζόν φέρνει πάντα μαζί της μια ακαταμάχητη διάθεση για ανανέωση, θυμίζοντας έντονα την εποχή της επιστροφής στα θρανία και τα νέα ξεκινήματα. Καθώς αποχαιρετάμε σιγά-σιγά τα ανάλαφρα καλοκαιρινά αξεσουάρ, όπως τις ψάθινες τσάντες παραλίας και τα παιχνιδιάρικα, φωτεινά prints, ήρθε η ώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στις τσάντες που θα κυριαρχήσουν το φθινόπωρο. Η νέα εποχή μάς προσκαλεί να ανανεώσουμε τη γκαρνταρόμπα μας συνολικά, αντικαθιστώντας τα αέρινα υφάσματα με πιο ζεστά υλικά και δίνοντας μια εντελώς διαφορετική πνοή στα καθημερινά μας looks.

tsanta
https://www.instagram.com/cocoschiffer/?hl=en

Αυτό το φθινόπωρο, οι τάσεις στις τσάντες δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στη λειτουργικότητα, χωρίς όμως να κάνουν καμία απολύτως έκπτωση στο στιλ και την κομψότητα, επενδύοντας σε πλούσιες υφές και πολυτελή φινιρίσματα. Από τις κλασικές, διαχρονικές επιλογές που ταιριάζουν με τα πάντα μέχρι τα πιο τολμηρά statement κομμάτια που τραβούν τα βλέμματα, η αγορά προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όλα τα γούστα. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τις 6 κορυφαίες φθινοπωρινές τάσεις στις τσάντες που αξίζει οπωσδήποτε να προσθέσεις στη συλλογή σου για τη νέα σεζόν.

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1. Η κλασική μικρή μαύρη τσάντα

Όπως ακριβώς συμβαίνει με το θρυλικό μικρό μαύρο φόρεμα, έτσι και η μικρή μαύρη τσάντα αποδεικνύεται διαχρονική και απολύτως απαραίτητη. Είτε ετοιμάζεσαι για μια επίσημη βραδιά, είτε για μια χαλαρή έξοδο με φίλους, μια μαύρη τσάντα ταιριάζει με τα πάντα. Οι επιλογές είναι αμέτρητες και καλύπτουν κάθε γούστο, από κλασικό δέρμα υψηλής ποιότητας μέχρι απαλό σουέντ.

Stradivarius

stradivarius_tsanta

Mohito 

mohito_mini_mavri_tsanta

studioselect

studiocollect_mini_mavri_tsanta

2. Vintage αισθητική

Αν τρέφεις μια ιδιαίτερη αδυναμία στα κομμάτια που αποπνέουν μια αίσθηση νοσταλγίας και παλιάς εποχής, η τάση των κεντημένων τσαντών είναι φτιαγμένη για σένα. Με οίκους όπως ο Valentino να δίνουν το σύνθημα παρελαύνοντας στις παρτίδες τους με σχέδια εμπνευσμένα από το παρελθόν, το στιλ αυτό φέρνει μια αριστοκρατική και ταυτόχρονα ζεστή πινελιά στις φθινοπωρινές εμφανίσεις.

Guess

guess_vintage_tsanta

Asos

asos_vintage_tsanta

3. Σατέν

Λίγη πολυτέλεια ποτέ δεν έβλαψε κανένα outfit. Το σατέν φινίρισμα κάνει δυναμική επανεμφάνιση, ντύνοντας από μικρά βραδινά τσαντάκια μέχρι κομψές τσάντες αγοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα; Η γυαλιστερή τους υφή δείχνει εντυπωσιακή και απογειώνει κάθε φωτογραφία.

Mind Your Style 

saten_tsanta_mind_your_style

Olend

olend_tsanta

5. Παιχνιδιάρικα clutches

Η μόδα δεν χρειάζεται να είναι πάντα αυστηρά λειτουργική. Τα ιδιαίτερα, statement clutches τραβάνε τα βλέμματα με τα ευφάνταστα και ασυνήθιστα σχήματά τους. Μπορεί να μην είναι η ιδανική επιλογή για το γραφείο, είναι όμως η τέλεια προσθήκη για τα ποτά της Παρασκευής και τις βραδινές εξόδους.

JW PEI

jw_pei_tsanta

Marc Jacobs

marc_jacobs_clutch

6. Τσάντα μέσης

Ελεύθερα χέρια, κανένα πρόβλημα. Οι τσάντες μέσης είναι η απόλυτη λύση για όσους βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει. Πλέον, έχουν αφήσει πίσω τους την αποκλειστικά σπορ ταυτότητά τους, καθώς οι σχεδιαστές τις επαναπροσδιόρισαν δίνοντάς τους μια κομψή, υψηλής ραπτικής πνοή που ταιριάζει σε κάθε urban εμφάνιση.

Mosaik

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Oysho 

tsanta_mesis_oysho

Κεντρική Εικόνα: @emilisindlev

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