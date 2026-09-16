Η Lily Allen επιστρέφει στην σκηνή μετά από 7 χρόνια – Όσα είπε για τη νέα της περιοδεία

Η Lily Allen μιλά για τη νέα της ζωή ως νηφάλια καλλιτέχνιδα και αποκαλύπτει πώς είναι η πρώτη της περιοδεία χωρίς αλκοόλ και ουσίες

Με μια ματιά Η Lily Allen επιστρέφει στη σκηνή με την πρώτη της περιοδεία μετά από επτά χρόνια.

Η τραγουδίστρια είναι νηφάλια από το 2019 και βιώνει τις συναυλίες με επίγνωση.

Περιγράφει τις συναυλίες της χωρίς αλκοόλ ως λιγότερο "rock" αλλά χωρίς το hangover.

Το νέο της album «West End Girl» αντλεί έμπνευση από τη σχέση της με τον David Harbour. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lily Allen βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση της ζωής και της καριέρας της. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια επέστρεψε φέτος στις ζωντανές εμφανίσεις, πραγματοποιώντας την πρώτη της περιοδεία μετά από επτά χρόνια, και αυτή τη φορά ανεβαίνει στη σκηνή με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναζήσει.

Με αφορμή την περιοδεία για το νέο της album «West End Girl», η 41χρονη καλλιτέχνιδα μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι να δίνει συναυλίες όντας νηφάλια. Η ίδια αποκάλυψε πως, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια της καριέρας της, πλέον βιώνει τις συναυλίες έχοντας πλήρη επίγνωση κάθε στιγμής.

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Και μπορεί η εικόνα μιας rock star που κατεβαίνει από τη σκηνή και συνεχίζει το πάρτι μέχρι το πρωί να μοιάζει πιο «rock’n’roll», όμως η Lily Allen φαίνεται πως δεν την αναζητά πια. Όπως παραδέχτηκε, υπάρχουν πράγματα από εκείνη την εποχή που της λείπουν, αλλά σίγουρα όχι το hangover της επόμενης ημέρας.

«Δεν μοιάζει τόσο rock»

Σε συνέντευξή της στο The Cut, η Lily Allen περιέγραψε με χιούμορ τη νέα πραγματικότητα μετά τις συναυλίες. Όπως είπε, το να ολοκληρώνει ένα live χωρίς αλκοόλ ή ουσίες δεν έχει την ίδια αίσθηση με το παρελθόν και παρομοίασε τη νέα της καθημερινότητα με το να γυρίζει σπίτι και να παίζει Monopoly με φίλους.

Η τραγουδίστρια είναι νηφάλια από το 2019 και, παρότι αναγνωρίζει ότι κάποτε απολάμβανε έντονα τη νυχτερινή ζωή και τα parties μετά τα shows, πλέον δεν αισθάνεται ότι θέλει να επιστρέψει σε εκείνον τον τρόπο ζωής. Αυτό που σίγουρα δεν της λείπει είναι η επόμενη ημέρα, όταν προσπαθούσε να κρύψει την κούραση και τις συνέπειες της προηγούμενης νύχτας πίσω από γυαλιά ηλίου.

Η αλλαγή αυτή δεν σημαίνει ότι η Lily Allen έχει χάσει τη διάθεσή της για διασκέδαση. Αντίθετα, δείχνει πως έχει βρει έναν διαφορετικό τρόπο να απολαμβάνει τη μουσική και τις εμφανίσεις της, χωρίς να χρειάζεται όλα να καταλήγουν σε ένα ξέφρενο πάρτι.

Το «West End Girl» και ο David Harbour

Η νέα εποχή της Lily Allen συνδέεται και με το «West End Girl», ένα album που αντλεί έμπνευση από τη σχέση και τον χωρισμό της από τον ηθοποιό David Harbour. Η προσωπική τους ιστορία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ενώ η ίδια έχει χρησιμοποιήσει τη μουσική για να αποτυπώσει αρκετές από τις δύσκολες στιγμές αυτής της περιόδου.

Μιλώντας για τον πρώην σύντροφό της, η Allen κράτησε έναν πιο συγκρατημένο τόνο, αναγνωρίζοντας την επιτυχία του στην υποκριτική και σημειώνοντας πως πλέον ο καθένας έχει πάρει τον δικό του δρόμο.

Η σημερινή Lily Allen μοιάζει, λοιπόν, αρκετά διαφορετική από την pop star που γνωρίσαμε πριν από δύο δεκαετίες. Με μια νέα περιοδεία, ένα album γεμάτο προσωπικές αναφορές και μια διαφορετική σχέση με τη σκηνή, δείχνει πως δεν χρειάζεται πλέον να ζει στα άκρα για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να δημιουργεί μουσική και να βρίσκεται μπροστά στο κοινό της.

Και αν κάτι αποδεικνύει η επιστροφή της, είναι πως το να αλλάζεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αφήνεις πίσω σου τον καλλιτέχνη που ήσουν. Μπορεί απλώς να σημαίνει ότι βρίσκεις έναν καινούργιο τρόπο να συνεχίσεις.

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