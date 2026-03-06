Celeb News 06.03.2026

Lily Allen: Στη σκηνή με φόρεμα γεμάτο αποδείξεις για τις απιστίες του David Harbour

lily_allen
Η Lily Allen προκαλεί με το εντυπωσιακό «revenge dress» στη σκηνή, καλυμμένο με αποδείξεις από ραντεβού του David Harbour
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Lily Allen έκανε δυναμική επιστροφή στη σκηνή με την έναρξη της περιοδείας της «West End Girl» στις 2 Μαρτίου, προκαλώντας αίσθηση με την πρώτη της εμφάνιση. Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα ιδιαίτερο φόρεμα καλυμμένο με χειρόγραφες σημειώσεις και αποδείξεις, που αναφέρονταν σε έξοδα και ραντεβού του πρώην συζύγου της, David Harbour, κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Το ρούχο, συνδυασμένο με διάφανο κορμάκι με βολάν και μπορντό σορτσάκι, αποτέλεσε το απόλυτο «revenge dress», παραπέμποντας στους στίχους του τραγουδιού της «4Chan Stan», εμπνευσμένου από το περιστατικό της απιστίας.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Allen παρουσίασε τα 14 τραγούδια του νέου της άλμπουμ, αλλάζοντας 6 διαφορετικά σύνολα που αντικατοπτρίζουν τα κεφάλαια της προσωπικής της ιστορίας. Στο τραγούδι «Madeline», που αναφέρεται στη γυναίκα που βρήκε στα μηνύματα του συζύγου της, εμφανίστηκε με διάφανο negligee Valentino, ενώ για το «Beg For Me» επέλεξε μαύρο δερμάτινο bullet-bra φόρεμα του 16Arlington. Στο «Pussy Palace» τραγούδησε πάνω σε ένα κρεβάτι, κρατώντας μια τσάντα Duane Reade, συμβολίζοντας τα γράμματα από άλλες γυναίκες που περιγράφονται στους στίχους.

@whatstrending Clips of Lily Allen performing in a dress printed with alleged receipts from her ex-husband David Harbour’s purchases for other women are going viral online. ⁠ ⁠ The moment happened during her performance of the song “4Chan Stan” on her West End Girl tour, where the outfit visually referenced the lyrics about discovering a luxury handbag purchase made while she was out of town. ⁠ #lilyallen #viralvideos ♬ original sound – WhatsTrending

Η περιοδεία «West End Girl» συνεχίζεται σε πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στον Μάρτιο και μεταφέρεται στη Βόρεια Αμερική τον Απρίλιο. Κάθε εμφάνιση της Allen συνδέεται με τη θεματική του album, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να βιώσει τη συναισθηματική πορεία που ακολούθησε μετά το χωρισμό της από τον David Harbour. Η μουσική της, γεμάτη ειλικρίνεια και προσωπικές αναφορές, δείχνει πώς η τέχνη μπορεί να μετατρέψει τον πόνο και την προδοσία σε δημιουργική έκφραση.

Το άλμπουμ «West End Girl» έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα της μουσικής κοινότητας, καθώς η Allen συνδέει κάθε τραγούδι με τις δικές της εμπειρίες, από την απιστία μέχρι την προσπάθεια να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής της. Η ειλικρίνεια των στίχων και η έντονη σκηνική παρουσία καθιστούν την περιοδεία όχι μόνο μουσική εμπειρία, αλλά και μια ανοιχτή αφήγηση προσωπικής ανθεκτικότητας και εκδίκησης με στυλ.

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

