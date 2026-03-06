TV 06.03.2026

OPEN: Πρεμιέρα για τη νέα εκπομπή «CINDERELA NIGHTS» – Οι πρώτοι καλεσμένοι

Το «CINDERELA NIGHTS», υπόσχεται να φέρει στο προσκήνιο συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα και απ’ όλα όσα έχουμε συνηθίσει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η εκρηκτική Modern Cinderella έρχεται στο OPEN και κάνει πρεμιέρα απόψε, Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 23:30 με τη νέα εκπομπή «CINDERELA NIGHTS». Μια φρέσκια και ανατρεπτική late-night εκπομπή είναι εδώ για να δώσει διαφορετικό τόνο στα βράδια μας. Σε ένα σύγχρονο και ατμοσφαιρικό σκηνικό, η γνωστή influencer Modern Cinderella, κάθε εβδομάδα συναντά πρόσωπα που θαυμάζουμε, αγαπάμε και μας εμπνέουν.

Καλλιτέχνες, δημιουργοί και προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους μιλούν ανοιχτά για τη ζωή τους, την πορεία τους, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και αποκαλύπτονται έτσι όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί. Το «CINDERELA NIGHTS», υπόσχεται να φέρει στο προσκήνιο συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα και απ’ όλα όσα έχουμε συνηθίσει.

Διάβασε επίσης: ΕΡΤ: Οριστική αυλαία για την «Ηλέκτρα» – Πότε θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο

Σε κάθε επεισόδιο, η Modern Cinderella έχει ετοιμάσει και μια ιδιαίτερη δοκιμασία για τους καλεσμένους της. Ξεχωριστά challenges και games, με μια παρεϊστική και νεανική διάθεση που προσφέρουν άφθονο γέλιο και διασκεδαστικές εκπλήξεις.

Πρώτοι καλεσμένοι η Marseaux και ο Solmeister, έρχονται και δίνουν ρυθμό σε μια πρεμιέρα που θα τα έχει όλα! Μια βραδινή συνάντηση γεμάτη αυθεντικότητα, αυθορμητισμό, θετική ενέργεια και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. «CINDERELA NIGHTS», με τη Modern Cinderella_ Πρεμιέρα απόψε, Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 23:30 στο OPEN.

Διάβασε επίσης: Πρεμιέρα για το «Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Δες κι αυτό...

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

CINDERELA NIGHTS Modern Cinderella Open TV ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Τέλος από τον «Άγιο Έρωτα» – Ο ηθοποιός που εισβάλλει στους «Αθώους» του MEGA

Επιστρέφει στην τηλέοραση η Ελένη Μενεγάκη; Η απάντησή της στις τηλεοπτικές κάμερες

ΕΡΤ: Οριστική αυλαία για την «Ηλέκτρα» – Πότε θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο

Πρεμιέρα για το «Moments» με την Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Οι μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες του Μάρκου Σεφερλή στο Mega με το «Markos by Night»

Ο Σάκης Τανιμανίδης στον ΣΚΑΪ – Το project που θα παρουσιάσει

Ο Θέμης Μάλλης αναλαμβάνει τη διεύθυνση προγράμματος του OPEN – Η ανακοίνωση

J2US: Αυτός ο τραγουδιστής θα πάρει τη θέση του Κώστα Δόξα μετά την απομάκρυνσή του

YFSF: Αντίστροφη μέτρηση για τον 7ο κύκλο – Τα πρώτα ονόματα και η παρουσιάστρια

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»