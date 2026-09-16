Το «Dandelion» της Ella Langley επιστρέφει στην κορυφή του Billboard 200

Με μια ματιά Το άλμπουμ «Dandelion» της Ella Langley βρίσκεται για τρίτη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard 200.

Το «Dandelion» συγκέντρωσε 67.000 μονάδες ισοδύναμου άλμπουμ, με τα περισσότερα από SEA.

Το ντεμπούτο άλμπουμ της ADÉLA, «PRIMA», εισέρχεται στο Νο. 4 του καταλόγου.

Η Beyoncé επανεμφανίζεται στο Νο. 8 με το «B’Day» λόγω επανέκδοσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ella Langley και ο δίσκος της «Dandelion» κατακτούν ξανά την πρώτη θέση του καταλόγου Billboard 200, για τρίτη μη συνεχόμενη εβδομάδα. Το άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026, έχει παραμείνει σταθερά στην κορυφαία πεντάδα από την πρώτη του εμφάνιση, αποδεικνύοντας τη διαρκή του απήχηση στο κοινό.

Η επιστροφή στην κορυφή

Την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, το «Dandelion» συγκέντρωσε 67.000 μονάδες ισοδύναμου άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός ο αριθμός, αν και ελαφρώς μειωμένος κατά λιγότερο από 1% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ο χαμηλότερος για άλμπουμ που βρίσκεται στην πρώτη θέση του Billboard 200 εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Η τελευταία φορά που σημειώθηκε παρόμοιο νούμερο ήταν τον Μάιο του 2025, όταν το «SOS» της SZA επέστρεψε στην κορυφή με 52.000 μονάδες.

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Άλλες σημαντικές εμφανίσεις στο Top 10

Εκτός από την Ella Langley, η λίστα του Billboard 200 περιλαμβάνει και άλλες αξιοσημείωτες εμφανίσεις. Το ντεμπούτο άλμπουμ της ADÉLA, «PRIMA», εισέρχεται στο Νο. 4. Η Ariana Grande με το «petal» ανεβαίνει από τη 15η στη 6η θέση, χάρη στην κυκλοφορία μιας νέας deluxe έκδοσης. Επίσης, το «B’Day» της Beyoncé, ένα άλμπουμ που είχε φτάσει στο Νο. 1 στο παρελθόν, επανεμφανίζεται στο Νο. 8, μετά την κυκλοφορία της επανέκδοσης για την 20η επέτειό του.

Η δομή του Billboard 200

Ο κατάλογος Billboard 200 κατατάσσει τα δημοφιλέστερα άλμπουμ της εβδομάδας στις ΗΠΑ, βασιζόμενος σε μετρήσεις πολλαπλών μέσων, οι οποίες μεταφράζονται σε ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν τις πωλήσεις του άλμπουμ, τα track equivalent albums (TEA) και τα streaming equivalent albums (SEA). Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε μία πώληση άλμπουμ, δέκα πωληθέντα τραγούδια από ένα άλμπουμ, ή 2.500 streams από διαφημιζόμενες ή 1.000 streams από επί πληρωμή/συνδρομητικές επίσημες ροές ήχου και βίντεο τραγουδιών από ένα άλμπουμ.

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Ανάλυση των μονάδων του «Dandelion»

Από τις 67.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ που συγκέντρωσε το «Dandelion» την τελευταία εβδομάδα, τα 57.000 προέρχονται από SEA (μείωση 4%, που αντιστοιχεί σε 60,21 εκατομμύρια επίσημες ροές του άλμπουμ). Οι πωλήσεις άλμπουμ ανέρχονται σε 9.000 (αύξηση 43%), ενώ οι TEA μονάδες είναι 1.000 (μείωση 16%). Το άλμπουμ παραμένει στη δεύτερη θέση του καταλόγου Top Streaming Albums.

Άλλα Άλμπουμ στο Top 10

Στις υψηλότερες θέσεις ακολουθούν δύο πρώην άλμπουμ που είχαν φτάσει στο Νο. 1: το «you seem pretty sad for a girl so in love» της Olivia Rodrigo ανεβαίνει στη 2η θέση με 64.000 μονάδες (μείωση 4%), και το «I’m the Problem» του Morgan Wallen ανεβαίνει στην 3η θέση με 60.000 μονάδες (μείωση λιγότερο από 1%).

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