Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 09.06.2026

«Hate That I Made You Love Me»: Η Ariana Grande στην κορυφή του Billboard Hot 100

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με το «Hate That I Made You Love Me» να φτάνει στο Νο1 του Billboard Hot 100, η Ariana Grande προσθέτει ακόμη ένα επίτευγμα στην καριέρα της
Πόπη Βασιλείου

Η Ariana Grande συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η παρουσία της στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής μόνο τυχαία δεν είναι. Η διεθνής pop star πέτυχε ακόμη ένα εντυπωσιακό ορόσημο στην καριέρα της, καθώς το νέο της single «Hate That I Made You Love Me» κατέκτησε την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100, χαρίζοντάς της το δέκατο Νο1 τραγούδι της καριέρας της στο κορυφαίο αμερικανικό chart. Πρόκειται για μία ακόμη μεγάλη επιτυχία που επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση της τραγουδίστριας και ταυτόχρονα αυξάνει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για το νέο της άλμπουμ «petal», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η επιτυχία του «Hate That I Made You Love Me» έρχεται σε μια περίοδο όπου το όνομα της Ariana Grande βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής επικαιρότητας. Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, το τραγούδι κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια streams, να κυριαρχήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες και να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα singles των τελευταίων μηνών.

Τίτλοι τέλους για την Ariana Grande και τον Ethan Slater – Η νέα σελίδα στη ζωή τους

Το γεγονός ότι το τραγούδι έφτασε απευθείας στην κορυφή του Billboard Hot 100 έχει ιδιαίτερη σημασία για την καριέρα της τραγουδίστριας. Με δέκα πλέον Νο1 επιτυχίες στο ενεργητικό της, η Ariana Grande συγκαταλέγεται σε μια ιδιαίτερα κλειστή λίστα καλλιτεχνών που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τόσο σταθερή παρουσία στην κορυφή των charts για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η νέα αυτή διάκριση λειτουργεί ως ιδανικός προάγγελος για το «Petal», το άλμπουμ που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες pop κυκλοφορίες της χρονιάς. Αν και οι λεπτομέρειες γύρω από το project παραμένουν περιορισμένες, η ανταπόκριση που έχει ήδη λάβει το πρώτο single δείχνει ότι οι προσδοκίες του κοινού είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Με την αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του «Petal» να έχει ήδη ξεκινήσει, το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ariana Grande βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της μουσικής βιομηχανίας. Και αν το πρώτο δείγμα γραφής αποτελεί ένδειξη όσων πρόκειται να ακολουθήσουν, τότε το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να φέρει ακόμη μία μεγάλη επιτυχία για την πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα.

«Eternal Sunshine Tour»: Η Ariana Grande επέστρεψε και είναι πιο συγκλονιστική από ποτέ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ariana Grande μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θάνος Πετρέλης: Η επική απάντηση όταν τον παρομοίασαν με αρχαίο Έλληνα

Θάνος Πετρέλης: Η επική απάντηση όταν τον παρομοίασαν με αρχαίο Έλληνα

09.06.2026
Επόμενο
Θέλεις signature άρωμα που δεν μυρίζει σαν όλα τα άλλα; Αυτό είναι το συστατικό που έψαχνες

Θέλεις signature άρωμα που δεν μυρίζει σαν όλα τα άλλα; Αυτό είναι το συστατικό που έψαχνες

09.06.2026

Δες επίσης

Pharrell Williams και Voices Of Fire ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «The one»
Videoclips

Pharrell Williams και Voices Of Fire ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «The one»

09.06.2026
FIFA World Cup 2026: Οι Nelly Furtado, Davido και Major Lazer ενώνουν δυνάμεις για το απόλυτο soundtrack
Μουσικά Νέα

FIFA World Cup 2026: Οι Nelly Furtado, Davido και Major Lazer ενώνουν δυνάμεις για το απόλυτο soundtrack

09.06.2026
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αποθέωση στην Κωνσταντινούπολη και ο σύντροφός της που την καμάρωνε από τις κερκίδες
Μουσικά Νέα

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αποθέωση στην Κωνσταντινούπολη και ο σύντροφός της που την καμάρωνε από τις κερκίδες

09.06.2026
Ο 2Pac επιστρέφει στο gaming: Ο θρύλος της hip-hop γίνεται playable χαρακτήρας στο «Stranger Than Heaven»
Μουσικά Νέα

Ο 2Pac επιστρέφει στο gaming: Ο θρύλος της hip-hop γίνεται playable χαρακτήρας στο «Stranger Than Heaven»

09.06.2026
Το πιο εντυπωσιακό concert event του 2026 – Η Shakira θα εμφανιστεί live στις Πυραμίδες της Γκίζας
Μουσικά Νέα

Το πιο εντυπωσιακό concert event του 2026 – Η Shakira θα εμφανιστεί live στις Πυραμίδες της Γκίζας

09.06.2026
Θάνος Πετρέλης: Η επική απάντηση όταν τον παρομοίασαν με αρχαίο Έλληνα
Μουσικά Νέα

Θάνος Πετρέλης: Η επική απάντηση όταν τον παρομοίασαν με αρχαίο Έλληνα

09.06.2026
«Η φωνή της είναι αντίστοιχη με της Dua Lipa»: Η δήλωση του σχεδιαστή Juliem Macdonald για την Κατερίνα Λιόλιου
Μουσικά Νέα

«Η φωνή της είναι αντίστοιχη με της Dua Lipa»: Η δήλωση του σχεδιαστή Juliem Macdonald για την Κατερίνα Λιόλιου

09.06.2026
Έτοιμοι για το απόλυτο live; Η Αναστασία φέρνει το «Σπάστε τα» στη σκηνή των Mad VMA 2026
Mad Events

Έτοιμοι για το απόλυτο live; Η Αναστασία φέρνει το «Σπάστε τα» στη σκηνή των Mad VMA 2026

09.06.2026
Τι απαντά ο Νικηφόρος στα δημοσιεύματα για τη σχέση του με την Μαρία Χολίδου
Μουσικά Νέα

Τι απαντά ο Νικηφόρος στα δημοσιεύματα για τη σχέση του με την Μαρία Χολίδου

09.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα